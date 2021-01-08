Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 Pro 5G’nin DxOMark puanı belli oldu
Oppo Reno 4 Pro 5G modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Reno 4 Pro, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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2019 yılında karşımıza çıkan Reno 4 serisi, zamanla kullanıcıların gözdesi haline geldi. Fiyatına göre oldukça iyi özelliklere sahip olan bu telefonlar, tasarımıyla da oldukça başarılı. Reno 4 Pro modeli, gerek kamerası, gerekse performansı ile çok iyi işler çıkardı. Özellikle güçlü kamerası ile ön plana çıkan Reno 4 Pro, uzun bir aradan sonra nihayet DxOMark testlerinden geçti.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Oppo Reno 4 Pro modeli; fotoğraf alanında 109, zoomda 60 ve video kısmında ise 101 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 108 puan olarak belirlendi. Cihazın hem iç hem dış çekimlerde doğru pozlama ve dinamik aralık ile başarılı bir performans gösterdiği belirtiliyor.
Oppo Reno 4 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli HDR10 destekli AMOLED ekran
- İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti
- Grafik Birimi: Adreno 620 GPU
- RAM: 8GB RAM / 12GB RAM opsiyonu
- Depolama birimi: 128GB / 256GB
- Arka kamera: 48 Megapiksel Sony IMX586 sensör f/1.7 diyafram + 12 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens Sony IMX708 sensör f/2.2 diyafram + 13 Megapiksel telefoto lens f/2.4 diyafram
- Ön kamera 32 Megapiksel
- Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- İşletim sistemi: Android 10 / ColorOS 7.0
- Diğer: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 65W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli
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Akıllı Telefonlar
Redmi 9T modeli, Xiaomi tarafından gerçekleştirilen lansmanda tanıtıldı
Giriş segmentinde kullanıcılara fiyat performans yönünden iddialı bir model sunmak isteyen Xiaomi, Redmi 9T modelini tanıttı. Redmi 9T, giriş segmenti için iddialı kamerası ve batarya ömrüyle öne çıkıyor.
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Redmi 9T, kullanıcılara neler sunuyor?
48 MP ana kameraya ek olarak Redmi 9T, 8 MP ultra geniş açılı kameraya da sahip. Böylece geniş açıyla çekim yapmak isteyen kullanıcılar, bu durumdan memnun olacaktır diye tahmin ediyoruz. 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ise, bokeh efekti yapabilmenizi ve yakın çekimler yapılabilmenizi mümkün kılıyor. Cihazın öne çıkan bir başka özelliği de, 6.000 mAh kapasiteye sahip bataryası. İşlemci tarafındaysa Redmi, Qualcomm’un Snapdragon 662 yonga setini tercih etmiş. 11 nanometrelik süreçle üretilen Snapdragon 662, güç tüketimi yönünden de tasarruflu bir işlemci. Bu sayede cihaz, 2 güne varan pil ömrü sunabiliyor. Şarj tarafındaysa, 18W değerinde bir hızlı şarj desteği mevcut.
Cihazın tasarımı nasıl?
Redmi 9T, cihazının arka tarafında leke oluşmasını istemeyen kullanıcılar için, mat bir kaplamaya sahip. Bu kaplamayı daha önce Redmi 9A modelinde de görmüştük. Bu sayede telefonunuzu sürekli silmenize de gerek kalmıyor. Corning Gorilla Glass 3 destekli 6,53 inç FHD+ ekran da, sağlam bir yapıya sahip. Ayrıca bu ekran, Widevine L1 ve TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikalarına da sahip. Cihazda, karbon grisi, alacakaranlık mavisi, gün doğumu turuncusu ve okyanus yeşili olmak üzere, dört farklı renk seçeneği mevcut. Ek olarak; depolama tarafında elini genişletmek isteyen kullanıcılar, cihazda bulunan MicroSD kart yuvası sayesinde, harici olarak depolama alanlarını artırabilecekler.
Redmi 9T’yi, ne zaman ve nasıl satın alabilirsiniz?
Redmi 9T’nin satışı, Xiaomi tarafından belirtildiği üzere Şubat ayında, Xiaomi’nin resmi satış kanalları üzerinde başlayacak. Redmi 9T’yi satın almak isteyen kullanıcılar, cihaza bu tarihlerde ulaşabilecekler.
Xiaomi’nin lansmanda sunduğu 2.cihaza, yani Note 9T modeline de değinmeden geçmeyelim
Xiaomi’nin gerçekleştirdiği lansmanda, Redmi Note 9T modelini de gördük. Fakat görünen o ki; ülkemizde Redmi Note 9T’yi göremeyeceğiz. Fakat merak edenler için Note 9T’nin özelliklerine de değinelim. Redmi Note 9T, MediaTek’in Dimensity 800U işlemcisine sahip. Ayrıca lansmanda da sıkça vurgu yapıldığı üzere; cihazın 5G desteği de bulunuyor. Note 9T, 6.53 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.
Ses tarafında, Note 9T’nin stereo hoparlörlere sahip olduğnu da söyleyelim. Bu sayede sıklıkla oyun oynayan ve içerik tüketen kullanıcılar, ses yönünden memnun olacaktır diye tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus akıllı saat ortaya çıktı
OnePlus akıllı saat, şirketin kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenilen ürünlerin başında geliyor. OnePlus’ın saatlerinin ve bilekliklerinin tasarımları ve ana ekran görselleri ortaya çıtkı.
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, uzun zamandır akıllı telefonlarıyla dünya çapında büyük satış başarıları elde ediyor. OnePlus’ın, uzun süreli hedeflerinden biri ise akıllı saatleri. Şirketin kurucusu Carl Pei, 2016 yılında OnePlus Watch’ın geleceğini müjdelemiş, hatta bazı taslak çizimleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ancak bir süre sonra şirket, elindeki kaynakları bölmemek ve telefonlarına odaklanmak amacıyla projeden vazgeçmişti. Aradan 4 yıl geçtikten sonra şimdiki CEO Pete Lau, bir paylaşım yaparak OnePlus akıllı saat projesinin yeniden elen alındığını ve geliştirme sürecinde olduğunu açıkladı. Son ortaya çıkan görsellerde ise saatin tasarımı ve ana ekranı ortaya çıktı.
OnePlus akıllı saat tasarımı ve ana arayüzü
Ortaya çıkan görsellerde saatin oldukça şık duran tasarımı, arayüzü, ve bazı ana ekran örnekleri gözükmekte. Muhtemelen OnePlus akıllı saatin kandaki oksijen seviyesi ölçme, kalp atışı sensörü, uyku takibi, çağrı cevaplama ve reddetme gibi bugünlerde standart olan özelliklere sahip olacak. Görsellerde aynı zamanda ana ekranı da görünen saatin, klasik bir kol saati ya da sportif gibi pek çok farklı görünümü de olacak. OnePlus kullanıcılarının uzun süredir yolunu gözlediği saatler piyasaya çıkmak üzere.
OnePlus Band de yayınlandı
OnePlus akıllı saat projesine ek olarak, yeni bir bileklik modeli de çıkarmaya hazırlanıyor. OnePlus Band olarak bilinen akıllı bileklik, sektörün lideri Xiaomi’nin Mi Band ailesine doğrudan rakip olacak. Bu bileklikler için de bazı ana ekran görselleri sızmış durumda. Çinli üretici son olarak dün bu akıllı ürünlerle senkronize şekilde çalışacak Health uygulamasını, Hindistan Google Play Store için yayınlamıştı. Bu durum ürünlerin çok yakında piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Honor V40 5G Dimensity 1000+ İşlemcisiyle 18 Ocak’ta Tanıtılacak!
Honor’un 5G destekli yeni modeli Honor V40, için tanıtım tarihi geldi. Honor V40, 18 Ocak’ta geliyor.
Bir süre önce Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modelleri ile piyasada adını duyurmaya devam ediyor. Yeni 5G destekli modeli V40 ile karşımıza çıkan şirket, cihazın tanıtım tarihini ortaya çıkardı. İşte V40 hakkındaki bilinen tüm detaylar.
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Honor V40’ın özellikleri!
Daha öncesinde 12 Ocak tarihinde piyasaya sürüleceği söylenilen Honor V40, bu tarihi biraz daha ileriye taşıdı. 18 Ocak‘ta karşımıza çıkacak olan V40, 5G desteği ile birlikte gelecek. Üzerinde 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ görüntü kalitesine sahip kavisli OLED bir ekran taşıyan V40, bu ekran sayesinde 120Hz yenileme hızı ve 1.07 milyar renk görüntüleme gibi özelliklere sahip.
Arka kısmında 50MP‘lik Sony IMX766 ana kameraya ek olarak 8MP geniş açı, 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren V40, ön kısmında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyacak. Gücünü Dimensity 1000+ yonga setinden alan Honor V40, bu işlemciyi 8GB LPDDR4X Ram bellek ile destekleyecek.
Depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan V40, 4000mAh’lik bataryasını 65W kablolu, 45W kablosuz hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilecek. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği ile gelecek olan V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemi ile çalışacak.
Honor V40 hakkında bilinenler şimdilik bu kadardı. Şimdilik fiyatı bilinmeyen V40, 18 Ocak‘ta yapılacak olan tanıtımda tüm detayları ile karşımıza olacak. Bakalım V40, daha ne gibi özellikler sunuyor.
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