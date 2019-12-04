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Oppo Reno 3 Pro, Snapdragon 765G ile geliyor

Oppo Reno 3 Pro

Oppo, yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro modeli için kullanılacağı işlemcisini belirledi. Oppo Reno 3 Pro’ya Qualcomm’un yeni işlemcisinin güç vermesi bekleniyor.

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Oppo Reno 3 Pro

Dünyanın en büyük yonga seti üreticilerinden olan Qualcomm, Hawaii‘de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni işlemcileri Snapdragon 865, 765 ve 765G’yi duyurmuştu.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun Başkan Yardımcısı ve Global Satış Başkanı Alen Wu, bu ay piyasaya sürülmesi planlanan Reno 3 Pro’nun Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 765G’ye sahip olacağını açıkladı.

7nm üretim sürecine sahip olan Qualcomm’un yeni Snapdragon 765G işlemcisini kullanacak ilk akıllı telefon modellerinden birisi olan olacak olan Oppo Reno 3 Pro modeli hakkında Alen Wu önemli açıklamalarda bulundu. Alen Wu, Qualcomm’un yeni nesil işlemcisinin olağanüstü performans sunduğunu belirtti. Ayrıca Wu, 5G destekli olan işlemcinin 4K çözünürlükte HDR10 kalitesinde video kaydı yapabilme gibi önemli özellikler sunduğunu belirtti.

Oppo Reno 3 Pro

Oppo, 2020 yılının ilk çeyreğinde Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 865 destekli bir 5G’li amiral gemi modeli tanıtacağını açıkladı. Şirket, Qualcomm’un X55 5G modemi ile birlikte gelen işlemcinin grafik özelliklerinin yüzde 25 oranında artış gösterdiğini belirtti.

Oppo tarafından yapılan açıklamada Qualcomm’un yeni nesil işlemcilerinin kullanacak ilk markalardan birisinin kendileri olacağını açıklansa da ilk adımı kimin atacağı şimdilik bilinmiyor. Zira Qualcomm ile birlikte ortaklaşa çalışan markalar arasında Xiaomi ve Meizu gibi güçlü akıllı telefon üreticileri de bulunuyor.

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Akıllı Telefonlar

Honor Play 4X, tam 5 yıl sonra güncelleme aldı!

4 Aralık 2019

Yazan:

Android işletim sistemine sahip giriş ve orta seviyedeki pek çok telefon, üretici politikalarından dolayı kutusundan çıktığı yazılım versiyonuyla kalıyor. Honor ise 2014 yılında duyurduğu akıllı telefonu Honor Play 4X için yayınladığı bir yazılım güncellemesi ile bu duruma istisna yaratmayı başardı.

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Honor Play 4X kullanıcılarını şaşırtan yazılım güncellemesi!

Changan Digital King adlı Weibo kullanıcısı, arkadaşında bulunan bir Honor Play 4X’e birkaç gün önce yazılım güncellemesi geldiğini belirtti. Çin’de dağıtılan güncelleme, sanılanın aksine herhangi bir sürüm yükseltme ya da güvenlik iyileştirmesi içermiyor. Güncelleme kapsamında cihazın içerisinde yer alan çeviri uygulamasının kararlılığı artırılmış ve uygulamanın optimizasyonu sağlanmış. Bunun dışında ise kullanıcıları bekleyen farklı bir yenilik bulunmuyor.

 

Ekim 2014 yılında piyasaya sürülen Honor Play 4X, markanın ilk akıllı telefonları arasında yer alıyor. Dolayısıyla 5 yılını deviren bir akıllı telefon için yayınlanan güncelleme ilgi çekici gözüküyor. Yayınlanan güncelleme ile ilgili Honor cephesinden bilgilendirme gelmezken, bunun diğer telefonlar için de kullanılan uygulamanın güncellenmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

5.5 inç boyutunda HD bir ekrana sahip olan Play 4X, gücünü 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 620 işlemciden alıyor. 2 GB RAM ve 8 GB depolama ile günümüz gereksinimlerinden uzak olan telefon, kutusundan Android 4.4.2 KitKat işletim sistemiyle çıkıyor. Telefonun yayınlanan en güncel işletim sistemi sürümü ise Android 6.0 Marshmallow olarak belirtiliyor.

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Haber

Rusya Wikipedia’nın alternatifini planlıyor

4 Aralık 2019

Yazan:

Rusya

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Wikipedia’nın güvenilir olmadığını söylemesinin ardından, Moskova ulusal ansiklopedisi için açtığı internet sayfasını geliştirmeye hazırlanıyor.

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Rusya

Ülkemizde de erişim kısıtlaması bulunan Wikipedia, birçok internet kullanıcısının bilgi almak için uğradığı ilk duraklardan birisi olarak kabul ediliyor. İnternetin ansiklopedisi görevi gören platform, neredeyse her şey hakkında bilgi bulunduruyor. Fakat Rusya, platformun yerini alacak çevrimiçi bir ansiklopedi üzerine çalışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz ay, içeriklerin açık kaynak ve gönüllü editörler tarafından üretildiği internet ansiklopedisi Wikipedia’nın yerini, Sovyetler Birliği’nin ana ansiklopdisinin devamı niteliğinde olan “Büyük Rus Ansiklopedisi”nin dijital versiyonunun alması önerisinde bulunmuştu. Rus liderinin yaptığı açıklamada “Böyle bir ansiklopedi, modern şekilde sunulan güvenilir bir bilgi platformu olacaktır” demişti.

Rusya

Reuters’ın haberine göre Putin, yaklaşık 30 milyon dolar harcayarak Wikipedia’nın yerini alacak bir platform yaratacak. Wikipedia’nın yerini alması planlanan bu platform için çeşitli araştırmaların yürütülmesi ve doğru bilgilerin yer alması için içeriğin denetlenmesi düşünülüyor.

Büyük Rus Ansiklopedisi’nin şu anda temel dijital bir formatı bulunuyor. Yeni platformun nasıl olacağı ve Wikipedia’nın yerini nasıl alacağı bilinmese de Putin muhtemelen ülkemizdeki gibi Wikipedia’ya olan erişimi yasaklaması bekleniyor. Putin, Rusya’nın world wide web olarak bildiğimiz sisteme de erişimini engelleyip Rus vatandaşları için devlet tarafından gözlemlenen bir internet servisi sağlamayı planlıyor.

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Donanım

ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorunu kırdı!

4 Aralık 2019

Yazan:

Asus

ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorlarını alt üst etti. Yapılan testlerden başarıyla çıkan anakartın tüm detaylarını sizin için derledik.

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Donanım konusunda uzman firmalardan biri olan Tayvan asıllı şirket, son olarak duyurusunu gerçekleştirdikleri ROG Zenith II Extreme anakartlarıyla büyük bir başarıya ulaştıklarını  duyurdu.  Bu başarının arkasında anakartta yer alan çeşitli kompenentlerde gizli.

AMD® Ryzen™ Threadripper™ 3970X ile birlikte kullanılan kart 32 çekirdeğin vermiş olduğu üst düzey performansla birlikte ustalaştığını gösterdi. Jeong Soonho, Antec 1300 W PSU ve Kingpin Cooling sıvı azot soğutucu ile donattığı Zenith II Extreme anakartıyla en çok kıskanılan testleri yaptı.

 

Hız aşırtma uzmanları                                Kategori                                                              Puan

Jeong Soonho                                                        Geekbench 3 – Multi Core                                   185114 puan

Jeong Soonho                                                        Cinebench – R15                                                      10672 puan

Mike Nees                                                              CPU için GPUPI – 1B                                               31,067 sn

Mike Nees                                                              Geekbench 4 – Multi Core                                    62483 puan

Mike Nees                                                              Cinebench – 2003                                                    6184 puan

Mike Nees                                                              CPU için GPUPI – 100M                                         2,874 sn

Mike Nees                                                              GPUPI v3.3 – 1B                                                        37,747 sn

Mike Nees                                                              GPUPI v3.3 – 100M                                                  2,838 sn

Mike Nees                                                              3DMark11 Physics                                                   20074 puan

Alexandru Nedelcu                                              HWBot x265 Benchmark – 1080p                    290,214 fps

Robert Sannino                                                     wPrime – 1024m                                                     14,154 sn

 

Galax Hall of Fame DIMM’leri de 4000 MHz’in üstüne çıkaran Roberto Sannino (“rsannino”), wPrime 1024M testini sadece 14 saniyede tamamladı. ROG marka kartın gösterdiği başarıyı, aşağıda yer alan tablodan bakabilirsiniz.

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