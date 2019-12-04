Haber
Oppo Reno 3 Pro, Snapdragon 765G ile geliyor
Oppo, yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro modeli için kullanılacağı işlemcisini belirledi. Oppo Reno 3 Pro’ya Qualcomm’un yeni işlemcisinin güç vermesi bekleniyor.
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Dünyanın en büyük yonga seti üreticilerinden olan Qualcomm, Hawaii‘de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni işlemcileri Snapdragon 865, 765 ve 765G’yi duyurmuştu.
Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun Başkan Yardımcısı ve Global Satış Başkanı Alen Wu, bu ay piyasaya sürülmesi planlanan Reno 3 Pro’nun Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 765G’ye sahip olacağını açıkladı.
7nm üretim sürecine sahip olan Qualcomm’un yeni Snapdragon 765G işlemcisini kullanacak ilk akıllı telefon modellerinden birisi olan olacak olan Oppo Reno 3 Pro modeli hakkında Alen Wu önemli açıklamalarda bulundu. Alen Wu, Qualcomm’un yeni nesil işlemcisinin olağanüstü performans sunduğunu belirtti. Ayrıca Wu, 5G destekli olan işlemcinin 4K çözünürlükte HDR10 kalitesinde video kaydı yapabilme gibi önemli özellikler sunduğunu belirtti.
Oppo, 2020 yılının ilk çeyreğinde Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 865 destekli bir 5G’li amiral gemi modeli tanıtacağını açıkladı. Şirket, Qualcomm’un X55 5G modemi ile birlikte gelen işlemcinin grafik özelliklerinin yüzde 25 oranında artış gösterdiğini belirtti.
Oppo tarafından yapılan açıklamada Qualcomm’un yeni nesil işlemcilerinin kullanacak ilk markalardan birisinin kendileri olacağını açıklansa da ilk adımı kimin atacağı şimdilik bilinmiyor. Zira Qualcomm ile birlikte ortaklaşa çalışan markalar arasında Xiaomi ve Meizu gibi güçlü akıllı telefon üreticileri de bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4X, tam 5 yıl sonra güncelleme aldı!
Android işletim sistemine sahip giriş ve orta seviyedeki pek çok telefon, üretici politikalarından dolayı kutusundan çıktığı yazılım versiyonuyla kalıyor. Honor ise 2014 yılında duyurduğu akıllı telefonu Honor Play 4X için yayınladığı bir yazılım güncellemesi ile bu duruma istisna yaratmayı başardı.
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Honor Play 4X kullanıcılarını şaşırtan yazılım güncellemesi!
Changan Digital King adlı Weibo kullanıcısı, arkadaşında bulunan bir Honor Play 4X’e birkaç gün önce yazılım güncellemesi geldiğini belirtti. Çin’de dağıtılan güncelleme, sanılanın aksine herhangi bir sürüm yükseltme ya da güvenlik iyileştirmesi içermiyor. Güncelleme kapsamında cihazın içerisinde yer alan çeviri uygulamasının kararlılığı artırılmış ve uygulamanın optimizasyonu sağlanmış. Bunun dışında ise kullanıcıları bekleyen farklı bir yenilik bulunmuyor.
Ekim 2014 yılında piyasaya sürülen Honor Play 4X, markanın ilk akıllı telefonları arasında yer alıyor. Dolayısıyla 5 yılını deviren bir akıllı telefon için yayınlanan güncelleme ilgi çekici gözüküyor. Yayınlanan güncelleme ile ilgili Honor cephesinden bilgilendirme gelmezken, bunun diğer telefonlar için de kullanılan uygulamanın güncellenmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
5.5 inç boyutunda HD bir ekrana sahip olan Play 4X, gücünü 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 620 işlemciden alıyor. 2 GB RAM ve 8 GB depolama ile günümüz gereksinimlerinden uzak olan telefon, kutusundan Android 4.4.2 KitKat işletim sistemiyle çıkıyor. Telefonun yayınlanan en güncel işletim sistemi sürümü ise Android 6.0 Marshmallow olarak belirtiliyor.
Haber
Rusya Wikipedia’nın alternatifini planlıyor
Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Wikipedia’nın güvenilir olmadığını söylemesinin ardından, Moskova ulusal ansiklopedisi için açtığı internet sayfasını geliştirmeye hazırlanıyor.
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Ülkemizde de erişim kısıtlaması bulunan Wikipedia, birçok internet kullanıcısının bilgi almak için uğradığı ilk duraklardan birisi olarak kabul ediliyor. İnternetin ansiklopedisi görevi gören platform, neredeyse her şey hakkında bilgi bulunduruyor. Fakat Rusya, platformun yerini alacak çevrimiçi bir ansiklopedi üzerine çalışıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz ay, içeriklerin açık kaynak ve gönüllü editörler tarafından üretildiği internet ansiklopedisi Wikipedia’nın yerini, Sovyetler Birliği’nin ana ansiklopdisinin devamı niteliğinde olan “Büyük Rus Ansiklopedisi”nin dijital versiyonunun alması önerisinde bulunmuştu. Rus liderinin yaptığı açıklamada “Böyle bir ansiklopedi, modern şekilde sunulan güvenilir bir bilgi platformu olacaktır” demişti.
Reuters’ın haberine göre Putin, yaklaşık 30 milyon dolar harcayarak Wikipedia’nın yerini alacak bir platform yaratacak. Wikipedia’nın yerini alması planlanan bu platform için çeşitli araştırmaların yürütülmesi ve doğru bilgilerin yer alması için içeriğin denetlenmesi düşünülüyor.
Büyük Rus Ansiklopedisi’nin şu anda temel dijital bir formatı bulunuyor. Yeni platformun nasıl olacağı ve Wikipedia’nın yerini nasıl alacağı bilinmese de Putin muhtemelen ülkemizdeki gibi Wikipedia’ya olan erişimi yasaklaması bekleniyor. Putin, Rusya’nın world wide web olarak bildiğimiz sisteme de erişimini engelleyip Rus vatandaşları için devlet tarafından gözlemlenen bir internet servisi sağlamayı planlıyor.
Donanım
ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorunu kırdı!
ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorlarını alt üst etti. Yapılan testlerden başarıyla çıkan anakartın tüm detaylarını sizin için derledik.
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Donanım konusunda uzman firmalardan biri olan Tayvan asıllı şirket, son olarak duyurusunu gerçekleştirdikleri ROG Zenith II Extreme anakartlarıyla büyük bir başarıya ulaştıklarını duyurdu. Bu başarının arkasında anakartta yer alan çeşitli kompenentlerde gizli.
AMD® Ryzen™ Threadripper™ 3970X ile birlikte kullanılan kart 32 çekirdeğin vermiş olduğu üst düzey performansla birlikte ustalaştığını gösterdi. Jeong Soonho, Antec 1300 W PSU ve Kingpin Cooling sıvı azot soğutucu ile donattığı Zenith II Extreme anakartıyla en çok kıskanılan testleri yaptı.
Hız aşırtma uzmanları Kategori Puan
Jeong Soonho Geekbench 3 – Multi Core 185114 puan
Jeong Soonho Cinebench – R15 10672 puan
Mike Nees CPU için GPUPI – 1B 31,067 sn
Mike Nees Geekbench 4 – Multi Core 62483 puan
Mike Nees Cinebench – 2003 6184 puan
Mike Nees CPU için GPUPI – 100M 2,874 sn
Mike Nees GPUPI v3.3 – 1B 37,747 sn
Mike Nees GPUPI v3.3 – 100M 2,838 sn
Mike Nees 3DMark11 Physics 20074 puan
Alexandru Nedelcu HWBot x265 Benchmark – 1080p 290,214 fps
Robert Sannino wPrime – 1024m 14,154 sn
Galax Hall of Fame DIMM’leri de 4000 MHz’in üstüne çıkaran Roberto Sannino (“rsannino”), wPrime 1024M testini sadece 14 saniyede tamamladı. ROG marka kartın gösterdiği başarıyı, aşağıda yer alan tablodan bakabilirsiniz.