Oppo Reno 3 Pro, Snapdragon 765G ile geliyor

Oppo, yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro modeli için kullanılacağı işlemcisini belirledi. Oppo Reno 3 Pro’ya Qualcomm’un yeni işlemcisinin güç vermesi bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Samsung beklenen Theme Park uygulamasını kullanıma sundu

Dünyanın en büyük yonga seti üreticilerinden olan Qualcomm, Hawaii‘de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni işlemcileri Snapdragon 865, 765 ve 765G’yi duyurmuştu.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun Başkan Yardımcısı ve Global Satış Başkanı Alen Wu, bu ay piyasaya sürülmesi planlanan Reno 3 Pro’nun Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 765G’ye sahip olacağını açıkladı.

7nm üretim sürecine sahip olan Qualcomm’un yeni Snapdragon 765G işlemcisini kullanacak ilk akıllı telefon modellerinden birisi olan olacak olan Oppo Reno 3 Pro modeli hakkında Alen Wu önemli açıklamalarda bulundu. Alen Wu, Qualcomm’un yeni nesil işlemcisinin olağanüstü performans sunduğunu belirtti. Ayrıca Wu, 5G destekli olan işlemcinin 4K çözünürlükte HDR10 kalitesinde video kaydı yapabilme gibi önemli özellikler sunduğunu belirtti.

Oppo, 2020 yılının ilk çeyreğinde Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 865 destekli bir 5G’li amiral gemi modeli tanıtacağını açıkladı. Şirket, Qualcomm’un X55 5G modemi ile birlikte gelen işlemcinin grafik özelliklerinin yüzde 25 oranında artış gösterdiğini belirtti.

Oppo tarafından yapılan açıklamada Qualcomm’un yeni nesil işlemcilerinin kullanacak ilk markalardan birisinin kendileri olacağını açıklansa da ilk adımı kimin atacağı şimdilik bilinmiyor. Zira Qualcomm ile birlikte ortaklaşa çalışan markalar arasında Xiaomi ve Meizu gibi güçlü akıllı telefon üreticileri de bulunuyor.