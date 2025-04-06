Oppo Reno 14 Pro sızdırılan detaylarla gündeme damgasını vurdu. Henüz resmi tanıtımı yapılmadan ortaya çıkan bilgiler, Oppo Reno 14 Pro tasarımı ve kamera sistemiyle dikkat çekiyor. İşte Oppo Reno 14 Pro özellikleri ve tasarımı!

Oppo Reno 14 Pro özellikleri neler?

Oppo Reno 14 Pro, tasarım anlamında radikal bir değişikliğe giderek daha köşeli ve şık bir görünüm kazanmış. Arka kısımda konumlandırılan üçlü kamera dizilimi artık daha derli toplu ve estetik bir yapıya sahip.

Dikey şekilde yerleştirilen 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı lens ve 50 MP’lik 3.5x optik zoom özelliği sunan periskop kamera ile cihaz, fotoğraf tutkunları için oldukça iddialı.

Oppo, yıllardır tercih ettiği kavisli paneli bırakarak, düz OLED ekran ile daha sade ve işlevsel bir tasarıma yönelmiş. 120 Hz yenileme hızı sunan bu panel, oyun deneyimi ve günlük kullanım açısından daha akıcı bir performans sağlıyor. Oppo Reno 14 Pro, Android 15 işletim sistemi ve ColorOS 15 arayüzüyle kutudan çıkacak.

Cihazın en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise fiziksel bir buton olan “Magic Cube”. Bu buton sayesinde kullanıcılar çeşitli işlevleri kendilerine göre özelleştirebiliyor. Bu yenilikçi özellik, ilerleyen dönemlerde diğer Oppo modellerinde de kendine yer bulabilir.

Cihazda IP68 ve IP69 sertifikaları bulunuyor, yani toz ve suya karşı üst düzey koruma sağlanıyor. Metal çerçeve ve cam arka panel gibi detaylar ise cihazın premium hissiyatını güçlendiriyor.

Oppo Reno 14 Pro fiyatı ne kadar olacak?

Kullanıcılar için en önemli konulardan biri de elbette fiyat olacak. Cihazın global fiyatı yaklaşık 455 dolar seviyesinde olacak. Bu da vergiler eklendiğinde orta-üst segmentte rekabetçi bir konumlandırma anlamına geliyor. Oppo Reno 14 Pro, performans ve tasarım beklentisi yüksek kullanıcılar için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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