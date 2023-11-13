OPPO‘nun bu ay sonunda tanıtılması beklenen OPPO Reno 11 ve Reno11 Pro modelleriyle ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. Cihazlar, kavisli tasarımıyla dikkat çekiyor ve üst bölümde çift kamera içeren yeni bir kamera modülüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, arka taraftaki desenler ve flaşın kamera modülü yanında konumlandığı basın görsellerinde görülebiliyor.

İçindekiler OPPO Reno 11 özellikleri böyle olacak

OPPO Reno 11 özellikleri böyle olacak

OPPO Reno11 Pro’nun, Reno10 Pro’dan farklı olarak, 2160Hz PWM karartmalı, ortasında delik bulunan ve Snapdragon 8+ Gen 1 SoC tarafından desteklenen 1.5K 120Hz kavisli OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Cihazın arkasında yer alan kameralar arasında IMX890 sensörlü 50 MP ana kamera, ƒ/1.8 diyafram açıklığına sahip OIS, 8 MP IMX355 ultra geniş açılı kamera ve 32 MP IMX709 2X telefoto kamera bulunuyor.

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Telefonda ayrıca X eksenli motor, stereo hoparlörler, plastik çerçeve ve 80W SuperVOOC hızlı şarj özellikli 4700mAh pil gibi özellikler olacağı da söyleniyor.

Öte yandan, OPPO Reno11 modeli, ortasında delik bulunan kavisli OLED ekranı ve Reno10’daki Snapdragon 778G’ye kıyasla Dimensity 8200 SoC’yi barındırdığı belirtiliyor. Telefon, Sony Lytia LYT600 ana kamera, 8 MP IMX355 ultra geniş açılı kamera ve 32 MP IMX709 2X telefoto kamera ile donatılmıştır. 67W SuperVOOC hızlı şarj özellikli 4800mAh bataryaya sahip olduğu belirtilen Reno11 Pro+ modeli hakkında henüz detaylar sızmadı. OPPO Reno11 serisinin Çin’de önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor ve resmi tarih, bu haftanın sonlarında açıklanması planlanıyor.