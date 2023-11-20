Çinli teknoloji devi OPPO, 23 Kasım’da Çin’de OPPO Reno 11 serisi akıllı telefonlarını ve birlikte Pad Air 2 tabletini duyurmak için hazırlanıyor. Pad Air 2’nin küresel pazarda bulunan OnePlus Pad Go tabletinin yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu iddia ediliyor. Söylenti kaynakları, Reno 11 serisinin teknik özelliklerini zaten parça parça sızdırdı. Şimdi, Reno 11 ve Reno 11 Pro’nun teknik özellikleri ve fiyat ayrıntıları, China Telecom listeleri aracılığıyla ortaya çıktı. Gelin bu özelliklere yakından bir göz atalım.

OPPO Reno 11 ve 11 Pro özellikleri nasıl olacak?

China Telecom listelerine göre Reno 11, 6,7 inç boyutundaki kavisli kenarlı AMOLED ekranında 120Hz yenileme hızı ve FHD+ (1080 x 2412 piksel) çözünürlük sunacak. Dimensity 8200 yonga setiyle güçlendirilen cihaz, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri ile birlikte 256 GB veya 512 GB depolama seçeneklerini sunacak.

Cihaz, 67W hızlı şarj destekli 4.800mAh pil, 32 megapiksel ön kamera ve OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel telefoto kamerayı içeren üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek. Reno 11, Android 14 üzerinde çalışan ColorOS 14 arayüzüne sahip olacak ve 162,36 x 73,98 x 7,62 mm boyutlarında ve 184 gram ağırlığında olacak.

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Fiyatlandırma açısından, Reno 11 üç farklı konfigürasyonda sunulacak: 8GB+256GB, 12GB+256GB ve 12GB+512GB, sırasıyla 2.799 CNY ($390), 2.999 CNY ($420) ve 3.199 CNY ($450) olacak. Oppo’nun onayladığı renk seçenekleri arasında Obsidiyen Siyahı, Ayışığı Beyazı ve Florit Mavisi bulunacak.

Serinin en güçlü modeli Oppo Reno 11 Pro ise; 6,74 inç boyutundaki biraz daha büyük kavisli kenarlı AMOLED ekranda 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz, Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setiyle güçlendirilecek ve 12 GB RAM ile birlikte 256 GB veya 512 GB depolama seçeneklerini sunacak.

Reno 11 Pro aynı zamanda 80W hızlı şarj destekli 4.700mAh pil ile gelecek. Fotoğraf özellikleri açısından, cihaz 32 megapiksel ön kamera ve OIS ile muhtemelen 50 megapiksel (LYT-700) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 32 megapiksel (telefoto) üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Reno 11 Pro’nun boyutları 161,73 x 73,34 x 8,26 mm ve ağırlığı 190 gram olacak.

Fiyatlandırma tarafında, Reno 11 Pro 12GB+256GB ve 12GB+512GB varyantları sırasıyla 3.999 Yuan ($550) ve 4.199 Yuan ($590) fiyatla satışa sunulacak. Her iki modelin renk seçenekleri arasında Obsidyen Siyahı, Ayışığı Beyazı ve Turkuaz bulunuyor.