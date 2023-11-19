Çinli teknoloji devi Honor, bir süredir Honor 100 serisi üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün Honor 100 serisi ön siparişe açıldı. Detaylara bakalım.

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Ön sipariş listesi sayesinde akıllı telefonların renk detayları ortaya çıktı. Honor 100 serisi dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek:

Ay Gölgesi Beyazı

Monet Moru

Parlak Siyah

Kelebek Mavisi

Önceki nesil: Honor 90

Akıllı telefonun dört farklı renk seçeneği bulunuyor:

Gece Yarısı Siyahı

Zümrüt Yeşili

Elmas Gümüş

Honor 90 2664×1200 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Tüm bunların haricinde akıllı telefonun 1600 nite kadar parlaklık sunan ve DCI-P3 renk gamını destekleyen bir ekranı bulunuyor.

Honor 90 kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM veya 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefon gücünü 66W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında oldukça iddialı olan Honor 90 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.