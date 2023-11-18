Oppo Reno 11 serisi bir süredir piyasaya sürülmeye hazırlanılıyor. Akıllı telefon serisinin birçok özelliği sızdırıldı, sızdırılmaya da devam ediyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Oppo Reno 11, Geekbench testinde görüntülendi.

Reno 11 Geekbench testinde tekli çekirdekte 1208, çoklu çekirdekte ise 3406 skor aldı. Geekbench testinde göre akıllı telefon MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 12 GB RAM ve Android 14 tabanlı ColorOS 14 eşlik edecek.

Tasarım tarafında ise akıllı telefon serisi, önceki nesli ile benzer bir kamera tasarımı ile birlikte geliyor. Bu kamera tasarımında bizleri üç kamera karşılıyor. Renk tarafında ise akıllı telefon serisinin 4 farklı renk seçeneği bulunacak:

Beyaz

Yeşil

Pembe

Altın

Oppo Reno 11 serisi neler sunacak?

Serinin baz modeli olan Oppo Reno 11, Full HD+ çözünürlükte OLED panelli bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 8200 yonga setine sahip olacak.

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Digital Chat Station kaynaklı bilgiye göre Reno 11 Pro, 1,5K çözünürlüğe sahip kavisli kenarlı OLED ekran panelli bir ekran ile birlikte gelecek. Akıllı telefon Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte gelecek.

Sızıntılara göre Reno 11 ve 11 Pro benzer kamera kurulumlarına sahip olacak. Her iki akıllı telefonda da 2x optik yakınlaştırma sunan 32 MP çözünürlüğünde Sony IMX709 sensörlü telefoto kamera bulunacak. Önceki nesilde Reno 10 Pro+ modelinde periskop kamera bulunuyordu. Yeni nesil olacak olan Reno 10 serisinde ise hiçbir modelde periskop kamera bulunmayacak.