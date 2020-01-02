Sizin Yorumunuz
General Mobile GM 9 Pro – Sizin Yorumunuz (Ümit Yıldırım)
General Mobile GM 9 Pro ile Sizin Yorumunuz serimiz devam ediyor. Telefonun detaylarını üniversiteli genç arkadaşımız Ümit Yıldırım anlatıyor.
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General Mobile GM 9 Pro geçtiğimiz yılın en çok konululan telefonlarından biri iken ofisimize gelen Ümit Yıldırım, yaklaşık 6 ay önce Huawei P Smart 2019 ve Xiaomi Redmi Note 7 yerine GM 9 Pro‘yu tercih etti.
Nedenleri, telefonun artıları ve eksilerini bizlere bu videoda aktaran Ümit’in düşüncelerini izliyoruz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Aynı anda iPhone 7 ve Mi 9T kullanmak – Sizin Yorumunuz (Burak Bekir Eroglu)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Burak Bekir Eroğlu oldu. Burak, bize kullandığı iPhone 7 ve Xiaomi Mi 9T modellerini anlattı. Bakalım Burak’ın deneyimleri nasıl?
Sizin Yorumunuz
Redmi Note 8 – Sizin Yorumunuz (Semih Acar)
Sizin Yorumunuz serisinin yeni konuğu Redmi Note 8 modeliyle Semih Acar oldu. Bakalım Semih Bey, Redmi Note 8 hakkında bize nasıl kullanıcı deneyimleri aktaracak?
Sizin Yorumunuz
47.000 TL’lik 16 inç MacBook Pro – Sizin Yorumunuz (Güçlü Atamer)
16 inç MacBook Pro modelini gerçekten satın alarak deneyimini bizlere aktaran Güçlü Atamer, iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy Note 10 Plus karşılaştırması ardından yeniden HWP ekranlarında.
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İşi gereği böylesine pahalı ve güçlü bir bilgisayarı tercih etmek durumunda kalan Güçlü, daha önceki MacBook deneyimleri ve şimdiki ile ne gibi artıları ve eksileri olduğunu yeniden inceleme tadında aktarıyor.
iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy Note 10+ – Sizin Yorumunuz (Güçlü Atamer); https://youtu.be/WlHe5N-KCX0
Güçü Atamer YouTube kanalı; https://www.youtube.com/user/gatamer
İyi seyirler…