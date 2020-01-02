General Mobile GM 9 Pro – Sizin Yorumunuz (Ümit Yıldırım)

General Mobile GM 9 Pro ile Sizin Yorumunuz serimiz devam ediyor. Telefonun detaylarını üniversiteli genç arkadaşımız Ümit Yıldırım anlatıyor.

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General Mobile GM 9 Pro geçtiğimiz yılın en çok konululan telefonlarından biri iken ofisimize gelen Ümit Yıldırım, yaklaşık 6 ay önce Huawei P Smart 2019 ve Xiaomi Redmi Note 7 yerine GM 9 Pro‘yu tercih etti.

Nedenleri, telefonun artıları ve eksilerini bizlere bu videoda aktaran Ümit’in düşüncelerini izliyoruz.

İyi seyirler…