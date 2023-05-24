OPPO, Reno10 serisini bugün duyurarak sözünü tuttu. Reno10, Reno10 Pro ve Reno10 Pro+ olmak üzere üç model içeren bu seri, bir dizi özellik sunuyor. Bu haberimizde ana ve Pro modelin özelliklerine değiniyoruz. Bakalım iki canavar bizlere neler sunuyor?

Ana ve Pro modelde bizi 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına, 240Hz dokunma örnekleme hızına sahip AMOLED ekran karşılıyor. Ana modelin ekranı 950 nit’e kadar en yüksek parlaklığa ve Pro modelin ise 1200 nit parlaklığa sahip. Sadece tek büyük fark bu diyebiliriz.

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Ana modelde Snapdragon 778G yonga seti ve 8 GB / 12 GB RAM yer alıyor. Pro modelde ise Dimensity 8200’ü görüyoruz. Pro model sadece 16 GB RAM seçeneği ile geliyor. Gelelim kameralara.

Aan modelde Omnivision OV64B sensörlü 64MP arka kamera, ƒ/1.7 diyafram, 8MP IMX355 ultra geniş kamera, ƒ/2.2 diyafram, 32MP IMX709 2X telefoto kamera, ƒ/2.2 diyaframlı kamera yer alıyor. Pro’da ise ismine yakışır bir şekilde IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, ƒ/1.8 diyafram açıklığı, ƒ/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP IMX355 ultra geniş kamera, ƒ/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP IMX709 2X telefoto kamerayı görüyoruz.

Ana ve Pro modelin ön tarafında ise ƒ/2.4 diyafram açıklığına sahip IMX709 sensörlü 32MP RGBW ön kamera yer alıyor. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen bu modellerin fiyatları ise şu şekilde;

Reno10 8GB+256GB – 2499 yuan (354 dolar)

Reno10 12GB+256GB – 2799 yuan (397 dolar)

Reno10 12GB +512GB – 2999 yuan (426 dolar)

Reno10 Pro 16GB+256GB – 3499 yuan (497 dolar)

Reno10 Pro 16GB+512GB – 3899 yuan (553 dolar)

OPPO Reno 10 özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına, 240Hz dokunma örnekleme hızına, 950 nit’e kadar en yüksek parlaklığa sahip AMOLED ekran

Sekiz Çekirdek (4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz Kryo 670 CPU’lar) Snapdragon 778G 6nm Mobil Platform

256GB / 512GB depolama alanı

8GB / 12GB RAM

ColorOS 13.1 ile Android 13

Omnivision OV64B sensörlü 64MP arka kamera, ƒ/1.7 diyafram, 8MP IMX355 ultra geniş kamera, ƒ/2.2 diyafram, 32MP IMX709 2X telefoto kamera, ƒ/2.2 diyafram

IMX709 sensörlü 32MP RGBW ön kamera, ƒ/2.4 diyafram açıklığı

Boyutlar:162.4×74.2×7.58mm

Ağırlık:180g

Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

80W hızlı şarj ile 4600mAh kapasiteli batarya

OPPO Reno 10 Pro özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına, 1400 nit’e kadar en yüksek parlaklığa sahip 1.5K kavisli OLED ekran

Mali-G610 MC6 GPU

3.1 GHz’e kadar Octa Core MediaTek Dimensity 8200 4nm işlemci

256GB / 512GB UFS 3.1 depolama alanına sahip

16GB LPDDR5 RAM

ColorOS 13.1 ile Android 13

IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, ƒ/1.8 diyafram açıklığı, OIS, ƒ/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP IMX355 ultra geniş kamera, ƒ/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP IMX709 2X telefoto kamera, LED flaş, MariSilicon X NPU

IMX709 sensörlü 32MP RGBW ön kamera, ƒ/2.4 diyafram açıklığı

Boyutlar:163x74x7.68mm

Ağırlık:186g

Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

100W SuperVOOC hızlı şarjlı 4600mAh kapasiteli batarya