Oppo‘nun yeni nesil Reno 10 serisi akıllı telefonlarını yakında piyasaya sürebilir. Seride Reno 10, Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+ yer alacak. Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+ modellerinin kısa bir süre önce bir Hint sertifika veritabanında görüldü.

İki Pro modeli BIS sertifika listesinde görüldü. Bu liste Reno 10 Pro’nun CPH2525 model numarasını taşıdığını, Reno 10 Pro+ model numarasının ise CPH2521 olduğunu ortaya koydu. Ne yazık ki sertifika, teknik özellikleri gibi daha ince ayrıntıları ortaya koymadı. Bununla birlikte, bazı temel özelliklerini ortaya koyan bir GeekBench listesini de içeren çeşitli raporları ele aldık.

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Reno 10 Pro+ modelinin 16 GB’a kadar RAM ile eşleştirilecek Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Başka bir deyişle, birinci sınıf bir akıllı telefon. Öte yandan, Reno 10 Pro’nun 12GB’a kadar RAM ile gelecek, MediaTek Dimensity 8200 işlemci ile donatılacak.

Cihaz, Reno 10 Pro modellerinin üçlü kamera kurulumunu barındıran hap şeklinde bir kamera modülüne sahip olacak. Reno 10 Pro+ modelinde bu modül, 50 megapiksel Sony IMX890 birincil sensörün yanı sıra 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş açılı lens ve 64 megapiksel periskop atıcıdan oluşuyor. Bu arada, ön tarafta 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Ön kısımda Reno 10 Pro+ modelinde 120Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç kavisli AMOLED Full HD+ ekran yer alırken, Reno 10 Pro’da Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran bulunuyor.