OPPO’nun Reno 10 serisi üzerinde çalışıyor. Selefi gibi, yeni nesil Reno serisinin de birden fazla modelden oluşması bekleniyor. Şimdi, Reno 10 Pro varyantı, güvenilir ihbarcı Steve Hemmerstoffer (onleaks) yüksek kaliteli sızdırılmış görüntülerde ortaya çıktı. Akıllı telefonun tasarımını tüm açıdan sızdırdı. Görüntüler, cihazın sızdırılan şematik tasarımıyla uyumlu olduğu belirtildi.

Ön tarafta OPPO Reno 10 Pro, merkeze hizalanmış delikli ekranı ve kavisli kenarlarıyla görülüyor. Ekranın 6,7 inç ölçülerinde olduğu belirtiliyor. Ekranın üst ve alt çenesinde belirgin bir çerçeve var. Cihazın sol üst köşesinde yeniden tasarlanmış hap şeklinde çıkıntılı bir kamera modülü bulunuyor. Bu modül iki sensör, bir periskop lens ve bir LED flaş ünitesi yer alıyor.

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OPPO Reno 10 Pro ince bir form faktörüne sahiptir. Boyut açısından 163,2×74,2×7,9 mm (arka kamera çıkıntısı dahil 10,2 mm) ölçülerinde olduğu söyleniyor. Güç ve ses düğmeleri sağ tarafta yer alıyor. Alt kısımda USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası yer alırken, telefonun üst tarafında 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Sızdırılan görseller tasarım dışında Reno 10 Pro’nun temel özelliklerini ortaya koymuyor. Geçen yılki Reno 9 Pro’nun halefi olarak gelmesi bekleniyor. OPPO’nun Reno 9 serisini Çin dışında piyasaya sürmediğini belirtmek gerekir. OPPO Reno 10 Pro’nun Dimensity 8200 yonga seti tarafından destekleneceği söyleniyor.