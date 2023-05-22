Oppo, merakla beklenen OPPO Reno 10 serisi akıllı telefonları için başka bir teaser yayınladı. En son teaser, temel model için bazı kamera özelliklerini ve diğer birkaç ayrıntıyı onaylar. Öyleyse bir bakalım.

Çinli teknoloji devi, vanilya Reno 10 modelinin, üst uç Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+ varyantlarına benzer şekilde üçlü bir kamera kurulumuna da sahip olacağını resmen doğruladı. Arka modülün 64 megapiksel birincil sensörü barındırdığı doğrulanırken, diğer kameralardan biri bir telefoto lens. Özellikle, markanın 47 mm odak uzaklığına sahip olacağı tüm seri için telefoto lens onaylandı.

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Telefonun arkada hap şeklinde büyük bir kamera adası var. Ne yazık ki, şirket diğer sensörlerle ilgili daha ince ayrıntı açıklamadı. Başka bir deyişle, ultra geniş açılı kamera veya optik zoom lensinin çözünürlüğü ile ilgili daha fazla ayrıntıları hala bilmiyoruz. Önceki raporlara dayanarak, Oppo Reno 10’un, 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş açılı lens, 2x optik zoom sunan 32 megapiksel Sony IMX709 telefoto sensörü ile eşleştirilmiş 64 megapiksel OmniVision OV64B birincil sensöre sahip olduğuna inanılıyor.

Reno 10 modeline benzer şekilde, Reno 10 Pro da ultra geniş açılı ve telefoto atıcıları için aynı 8 megapiksel ve 32 megapiksel sensörlere sahip olacak. Bu arada, Reno 10 Pro+ modeli daha yüksek bir 64 megapiksel periskop lense sahip olacak. Ancak birincil sensörün OIS’yi (Optik Görüntü Sabitleme) de destekleyen 50 megapiksel Sony IMX890 sensörü olması bekleniyor. Oppo, yaklaşan Reno 10 serisini 24 Mayıs’ta açıklayacak, bu nedenle bu haftanın ilerleyen saatlerinde lansman etkinliğini ele alacağımız için daha fazlası için buralarda kalın.