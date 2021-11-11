OPPO Pad Özellikleriyle Birlikte Canlı Görüntülendi!

Geçen Kasım (2020) ayında, Oppo’nun bu yıl tablet ve dizüstü bilgisayar piyasaya süreceğine dair söylentiler duyduk, ancak 2021 neredeyse bitmek üzere ve şirket henüz bunlardan herhangi birini duyurmadı. Oppo, notebook ve tabletlerle ilgili planlarını henüz resmi olarak açıklamasa da, yayınlanan fotoğrafa göre bir Oppo tabletini yakın zamanda piyasada görebiliriz

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Görüntü, Oppo Pad hakkında pek bir şey ortaya koymuyor ancak ekranının ortasında bir çentik veya sağ üst tarafta selfie kamerası için bir delik olmadığını görebiliyoruz. Bu mutlaka kameranın sol tarafta olduğu anlamına gelmese de, tabletin tasarımını gizlemek için bir kılıfla kaplandığını veya ön kameranın aslında üst çerçeveye yerleştirilebileceğini görebilirsiniz.

Oppo Pad’in fotoğrafına ek olarak, tabletin özelliklerini ortaya çıkaran birkaç ekran görüntüsü ortaya çıktı. Oppo Pad, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacak ve 6GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olacak. Yazılım tarafında ise tablet, Android 11 tabanlı ColorOS 12’yi çalıştırıyor ve Twitter’da Digital Chat Station’a ismiyle sızıntılar yapan bir hesaba göre OPPO Pad, 11 inç ve 2.560×1600 piksel çözünürlüğe sahip 120Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olacak.

11″±2560*1600p120Hz+S870+8080mAh min… — Digital Chat Station (@chat_station) November 10, 2021

Digital Chat Station adlı tipster ayrıca Snapdragon 870 ve ekranın 120Hz yenileme hızı doğruladı ve Oppo Pad’in 8.080 mAh pil ile geleceğini söyledi. Oppo Pad, Oppo’nun ilk tableti olacak, ancak BBK Electronics grubunun ilk tableti olmayacak. Daha öncesinde Realme Pad’i birkaç ay önce metal bir kasaya, 10.4″ ekrana ve 7.100 mAh pil ile piyasaya süren Oppo’nun yan kuruluşu Realme’ye ait. Bu tabletin özellikle Hindistan pazarındaki genç kitle tarafından çok sevilmesi Oppo Pad’inde ilgi göreceği anlamına gelebilir. İleriki günlerde piyasaya sürüldüğünde tam anlamıyla özellikleri netlik kazanacak. Ancak ülkemizde satışa çıkar mı onu da siz değerli okurlarımıza bırakıyoruz.