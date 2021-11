Instagram “Ara Vermenizi” Hatırlatan Özelliği Test Etmeye Başladı

Instagram başkanı Adam Mosseri şirketin, kullanıcıların Instagram bağımlılıklarını engellemelerine yardımcı olmak ve uygulamada belirli bir süre geçirdikten sonra ara vermeye teşvik etmek için “Mola Ver” adlı yeni bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

Bu yeni özellik etkinleştirildikten sonra 10, 20 veya 30 dakika boyunca sürekli olarak kullandıktan sonra Instagram uygulamasına ara vermek için uygulama içi hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanıyan bir özellik olacak.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬

We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.

I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021