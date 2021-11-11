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Akıllı Telefonlar

Instagram “Ara Vermenizi” Hatırlatan Özelliği Test Etmeye Başladı

Instagram

Instagram başkanı Adam Mosseri şirketin, kullanıcıların Instagram bağımlılıklarını engellemelerine yardımcı olmak ve uygulamada belirli bir süre geçirdikten sonra ara vermeye teşvik etmek için “Mola Ver” adlı yeni bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

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Bu yeni özellik etkinleştirildikten sonra 10, 20 veya 30 dakika boyunca sürekli olarak kullandıktan sonra Instagram uygulamasına ara vermek için uygulama içi hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanıyan bir özellik olacak.

Instagram

Bildiğiniz gibi daha öncesinde de Instagram, içerik oluşturucuların yakında abonelik şeklinde yeni bir para kazanma modeli kullanmasına izin vermeyi planladıklarını açıklamıştı. Bu özellikte, ödeme yapan hayranlara, genel halka açık olmayan ve ekran görüntüsü alınamayan, ancak üye abone olduktan sonra görünen “Öne Çıkanlar” olarak gösterilebilecek Hikayelere erişim sağlayacak. Ayrıca, Instagram uygulamasında ortaya çıkardığı dahili gelişmelere dayanarak abonelerin özel bir üye rozeti alacağını ve özel canlı videolara erişim kazanacağı da netlik kazanmıştı. Instagram, abonelik planlarını henüz tam olarak detaylandırmamış olsa da, Instagram Yöneticisi Adam Mosseri, geçtiğimiz Haziran ayındaki İçerik Oluşturucu Haftası sırasında şirketin para kazanma stratejisi hakkında genel bilgiler vermişti.

Peki siz Instagram’ın bu tip yenilikleri kullanıcılarına sunması konusunda ne düşünüyorsunuz? Facebook’un artık META şirketin çatısı altında faaliyet göstermesinden sonra Instagram’da olan yenilikler ve işe yarayabilecek özellikler eklemesi de hız kazandı diyebiliriz. Konu hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Eren İmdat

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