Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Oppo, son etkinliğinde üç yeni ürünü birden tanıtarak dikkatleri üzerine çekti: Oppo Pad 4 Pro tableti, Oppo Enco Free 4 kablosuz kulaklıkları ve Oppo Watch X2 Mini akıllı saati. Bu yenilikçi cihazlar, üstün performans ve şık tasarımlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Oppo Pad 4 Pro: Gücün ve Estetiğin Buluşması

Oppo Pad 4 Pro, 13,2 inç büyüklüğünde ve 3.392 x 2.400 piksel çözünürlüğe sahip bir LCD ekranla geliyor. 144Hz yenileme hızı ve %98 DCI-P3 renk gamı desteğiyle görsel deneyimi zirveye taşıyor. Parlaklığı 600 nit seviyesinde olan ekran, yüksek parlaklık modunda 900 nite kadar çıkabiliyor. DC karartma teknolojisi sayesinde göz yorgunluğunu minimize ediyor.

Tablet, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılmış. 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleriyle performans konusunda iddialı. 12.140mAh kapasiteli bataryası, 67W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım sunuyor. Cihaz, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı seçenekleriyle de günümüz teknolojisine ayak uyduruyor.

İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Oppo Pad 4 Pro, sadece 5,97 mm kalınlığında ve 675 gram ağırlığında. Dörtlü hoparlör sistemiyle zengin bir ses deneyimi sunarken, isteğe bağlı klavye aksesuarıyla da üretkenliği artırıyor.

Oppo Enco Free 4: Üstün Ses Kalitesi ve Şık Tasarım

Oppo Enco Free 4 kablosuz kulaklıklar, Dynaudio Silver ve Water Blue olmak üzere iki farklı versiyonla geliyor. Dynaudio tarafından ayarlanan bu kulaklıklar, 6 mm düzlemsel diyaframlı tweeter ve 11 mm kompozit diyaframlı woofer olmak üzere çift sürücüye sahip. Çift DAC desteğiyle yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sunuyor.

IP55 sertifikası sayesinde toza ve suya dayanıklı olan Oppo Enco Free 4, 55dB’e kadar aktif gürültü engelleme özelliğiyle de dış ortam seslerini minimuma indiriyor. LHDC ve Hi-Res Audio Wireless sertifikalarıyla yüksek kaliteli kablosuz ses iletimi sağlıyor.

Batarya performansı da oldukça etkileyici; aktif gürültü engelleme ve yüksek kaliteli LHDC bağlantısıyla 5,5 saate kadar, standart AAC bağlantısıyla ve ANC kapalıyken 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 45 saate kadar çıkabiliyor.

Oppo Watch X2 Mini: Şıklık ve Fonksiyonelliğin Buluştuğu Nokta

Oppo Watch X2 Mini, 46 mm’lik yuvarlak OLED ekranıyla zarif bir tasarıma sahip. Paslanmaz çelik gövde üzerine 18K altın kaplama seçeneğiyle lüks bir görünüm sunuyor. Snapdragon W5 Gen 1 çipiyle yüksek performans sağlarken, eSIM desteği sayesinde bağımsız telefon ve internet erişimi imkanı tanıyor. Ayrıca, NFC desteğiyle temassız ödeme ve ulaşım kartı işlevlerini de yerine getiriyor.

Sağlık takibi konusunda da iddialı olan Oppo Watch X2 Mini, 8 kanallı kalp atış hızı sensörü, 16 kanallı kan oksijen sensörü ve bilek sıcaklığı izleme özellikleriyle kullanıcıların sağlık verilerini detaylı bir şekilde takip ediyor. 50 metreye kadar suya dayanıklılığı sayesinde yüzme gibi aktivitelerde de rahatlıkla kullanılabiliyor.

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Oppo’nun bu yeni ürünleri, teknoloji ve tasarımı bir araya getirerek kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Siz Oppo Pad 4 Pro, Oppo Enco Free 4 ve Oppo Watch X2 Mini hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.