Oppo Pad, Şubat 2022’de şirketin ilk tableti olarak tanıtılmıştı. Yakın tarihli bir haber, Çinli üreticinin seriye yeni bir model eklemek istediğini söylüyor. Ünlü blogger Digital Chat Station, OPPO Pad 2 ile ilgili önemli ayrıntıları paylaştı. Önceki model Snapdragon 870 tarafından desteklenirken, Pad 2 bir Dimensity serisinden bir işlemci ile donatılacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Oppo Pad 2 Tabletinin Muhtemel Özellikleri

Oppo Pad 2 Tabletinin Muhtemel Özellikleri

DCS’ye göre Oppo Pad 2, 11 inçlik bir LCD ekrana sahip olacak. Bu ekran 2.8K (2800 x 2000 piksel) çözünürlük sunacak. Orijinal modelin aynı LCD ekranla donatıldığını ancak 2560 x 1600 piksel çözünürlüğü desteklediğini belirtelim. Öte yandan, Pad 2, SD870 çip yerine Dimensity 9000 çip ile birlikte gelecek. Sızıntı, yaklaşan Oppo cihazının büyük bir bellek ve yine hızlı şarj özelliğine sahip büyük bir pil içereceğini iddia ediyor.

OPPO’nun Find N2 ve Find N2 Flip katlanabilir cihazlarını Aralık ayında INNO Day 2022 etkinliği aracılığıyla tanıtması bekleniyor. Şirketin aynı etkinlikte yaklaşmakta olan Find X6 serisi amiral gemisi telefonlarla ilgili bazı ayrıntıları paylaşması da muhtemel. Aralık ayında yaklaşan katlanabilir telefonlarının yanı sıra OPPO Pad 2’yi tanıtıp tanıtmayacağı bir merak konusu. Yeni cihaz hakkında daha iyi fikirler elde etmek için selefinin özelliklerini gözden geçirebiliriz.

Oppo Pad, 2560 x 1600 piksel, 120Hz yenileme hızı ve 16:10 en boy oranı sunan 11 inç IPS LCD ekrana sahipti. Öte yandan, Snapdragon 870 destekli cihaz 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı ile birlikte gelmişti. Tablet, 33W hızlı şarj desteğine sahip 8.360mAh pil barındırıyor. Optik açısından cihaz LED flaş destekli 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Tasarım açısından çok fazla değişiklik beklenmese bile, tabletin değişen işlemcisi ve hala belirsizliğini koruyan bellek özellikleri kullanıcıları heyecanlandırıyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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