OPPO, Reno9 serisi ile birlikte şirketin Çin’deki en yeni TWS kulaklıkları olan Enco R Pro’yu duyurdu. Bu, Mayıs ayında Enco R’nin piyasaya sürülmesinin ardından geldi. Ancak bu kulaklık yarım kulak tasarımına kıyasla kulak içi tasarıma sahip.

OPPO’ya göre, kulaklıklar özelleştirilmiş 12,4 mm sürücülere sahip ve şirket, titreşim alanının Enco Free2’ye kıyasla %53 oranında arttığını söyledi.

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İnci kabuğu tasarımı, aktif gürültü engelleme (ANC), şeffaflık modu, düşük gecikmeli oyun modu, özel dokunmatik kontrollere sahip ve OPPO cihazlarına bağlandığınızda özelleştirilmiş açılır animasyon sunuyor.

OPPO Enco R Pro özellikleri ve teknik özellikleri

AAC codec’li cihazlara bağlanmak için Bluetooth 5.2

Titanyum kaplamalı diyaframa sahip özel 12,4 mm sürücüler

düşük gecikmeli oyun modu

Yapay zeka çağrı gürültüsü azaltma algoritmasına sahip çift mikrofon

ANC aktif ve şeffaflık modu

Kulaklıklar için toza ve su sıçramasına dayanıklı (IP54)

Kulaklıklar için 7 saate kadar oynatma ve ANC olmadan kılıfla 28 saate kadar oynatma

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

OPPO Enco R Pro Beyaz renkte, 499 yuan (69,8 Dolar) fiyatla geliyor ve 2 Aralık’tan itibaren Çin’de satışa sunulacak.