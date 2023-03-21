Oppo, Find X6 Pro ile Hindistan’da Find X6 modelini de tanıttı. Telefon, 1450 nit parlaklığa kadar 6,74 inç 1,5K AMOLED 120Hz ekrana sahip.

Teknik özelliklere bakacak olursak telefon, 16 GB‘a kadar LPDDR5X RAM’e sahip en yeni Dimensity 9200 işlemcisi ile beraber geliyor ve önceki modele kıyasla yüzde 36 artırılmış grafit termal iletkenliğine ve yüzde 24 daha büyük buhar odası alanına sahiptir. ColorOS 13.1 ile Android 13’ü çalıştırıyor ve şirket telefon için 4 büyük Android güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik yaması güncellemesi vaat ediyor.

Oppo Find X6, 50MP Sony IMX890 ana sensör, 50MP ultra geniş Samsung S5KJN1 sensör ve 3x optik zoom, 6X hibrit zoom ve 120X’e kadar dijital zoom için OIS özellikli 50MP periskop telefoto Sony IMX890 sensör içeren üç adet 50MP arka kameraya sahiptir. Ayrıca Hasselblad ile kamera konusunda anlaşma yapldı ve MariSilicon X NPU bulunmaktadır.

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Telefon cam bir arka yüze sahip ve toza ve su sıçramasına karşı dayanıklılık için IP64 derecelendirmesine sahip. 80W kablolu hızlı şarjı destekleyen ve X6 Pro’da bulunan kablosuz şarjdan yoksun 4800mAh pil barındırıyor.

OPPO Find X6 özellikleri

6,74 inç (2772 x 1240 piksel) 1,5K 120Hz akıllı dinamik yenileme hızları AMOLED ekran, 360Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı, 1450 nite kadar parlaklık, 1440Hz PWM karartma, HDR 10+, Corning Gorilla Glass Victus koruması

Immortalis-G715 11 çekirdekli GPU ile 3.05GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Dimensity 9200 4nm işlemci

256GB UFS 4.0 depolama alanına sahip 12GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.0 depolama alanına sahip 16GB LPDDR5X RAM

ColorOS 13.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

1″ Sony IMX890 sensörlü 50MP kamera, 6P cam lens, f/1.8 diyafram açıklığı, OIS, 10-bit HDR, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP 112° ultra geniş kamera, 3cm makro seçeneği, Samsung S5KJN1 sensör, ƒ/2.6 diyafram açıklığına sahip 50MP 3X periskop telefoto kamera, 5P ayna lens, Sony IMX890 sensör, OIS, 120X’e kadar dijital zoom, Hasselblad, MariSilicon X NPU

Sony IMX709 RGBW sensörlü, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Toza ve Sıçramaya dayanıklı (IP64)

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 162,9x 74,1×8,96mm; Ağırlık: 207g

5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS, çift antenli NFC, USB Type-C

80W SuperVOOC hızlı şarj özellikli 4800mAh (Tipik) pil

Fiyat

OPPO Find X6, Yeşil, Siyah ve Altın renkleriyle geliyor ve 12GB + 256GB için 4499 yuan (654 Dolar) ve en üst seviye 16GB + 512GB modeli için 4999 yuan (725 Dolar) olarak fiyatlandırılıyor. 24 Mart’tan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Küresel dağıtım hakkında henüz bir ayrıntı yok.