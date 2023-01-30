OPPO, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Çin’de Find X5 serisi akıllı telefonlarla birlikte OPPO Pad tabletini de tanıtmıştı. Çeşitli raporlar ünlü üreticinin bu modelin OPPO Pad 2 isimli halefi üzerinde çalıştığını iddia etti. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan yeni bir sızıntı, yeni tabletin ekran, pil ve şarj özellikleriyle ilgili önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı.

İçindekiler Yeni OPPO Pad 2 Özellikleri

Yeni OPPO Pad 2 Özellikleri

Ünlü teknoloji yazarı Digital Chat Station’a göre OPPO Pad 2, 11.x inçlik bir ekranla gelecek. Hatırlanacağı üzere, orijinal OPPO Pad 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 11.0 inç ekranla donatılmıştı. Sızıntıya göre, halef sürümün LCD paneli 2800 x 2000 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı ile eski modelden daha iyi bir ekrana sahip olacak. Söz konusu tablet ayrıca Dolby Vision ve HDR10+ desteği ile beraber raflarda yerini alacak.

Yakın tarihli raporlar, OPPO Pad 2’nin 9.500 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacağını öne sürüyor. Bu bataryanın 67W hızlı şarjı desteklemesi tahmin ediliyor. DCS daha önce yeni tabletin Dimensity 9000 yonga seti ile donatılacağını açıklamıştı. Yazılım tarafında ise cihazın Android 13 işletim sistemi tabanlı ColorOS üzerinde çalışması bekleniyor.

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Tasarım açısından Pad 2, 7 Şubat’ta Hindistan’da piyasaya sürülecek olan OnePlus Pad’e benzeyecek. Öyle ki bazı analistler, OnePlus Pad’in Oppo Pad 2’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini de iddia ediyor. Şirketin OPPO Find X6, X6 Pro ve X6 Pro Dimensity Edition’ı Şubat ayında Çin’de duyurma ihtimali var. Aynı etkinlikte yeni tabletin de tanıtılması muhtemel. Orijinal OPPO Pad piyasaya sürüldüğünde 2,299 Yuan (yaklaşık 340 dolar) olarak fiyatlandırılmıştı. Halefi için de benzer bir fiyat beklenebilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.