Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4

Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan NesiniSevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu Huawei oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bakmakta fayda var: Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3

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Huawei, özellikle kullanıcılar ve teknoloji severler tarafından Google olmamasından ve buna bağlı olarak Google olmamasına rağmen hala pahalı olduğundan yakınıyorlar. Bunlara ek olarak orta seviyeye önem vermediğini; ve orta seviye cihazlarında kullandığı işlemci politikası gibi birçok sebepleri mevcut.

Huawei için sizden gelen yorumlardan bazıları:

1)Mehmet Sezer: Güncelleme açısından berbat verdiğimiz parayı haketmiyor

2)Fikri: Huawei, bence satış sonrası müşteri memnuniyetini sağlamayı başardı ancak Huawei hakkında illa eksi bir şey söylemem gerekirse Kirin 710 işlemcilerin sık sık ısıtılıp önümüze sürülmesi ve bunu Kirin 710 kullanan daha eski bir cihazla aralarında yüksek fiyat farkının olması.

3)Abdulsamet Denizcan: Sadece amiral gemisi telefonlara yoğunlaşması orta segmente önem vermemesi

4)Baran Omacan: Ayarlar kısmı inanılmaz karışık. 4 yıl huawei kullandım yine de hakim değildim ayarlarına. Ayarlarda arama yaparak bulmakta çok zor çünkü ayar isimleri değişik değişik.

5)Osman Soğanoğlu: Çin menşeili bir ürün olduğu için güvenlik açısından güvenli bulmuyorum.

6)Okaman Dondur: Amiral Gemisi Olduğu iddia edilen modellerinde Dolby Atmos bulunmaması.

7)Kerem Esentur: Apple özentisi inovasyon diye geçiniyor apple ürünlerinin kopyasını yapıyor

8)Sabri Çelik: Huawei video konusunda çok kötü optik sabitleme yapamayan telefonlar üretmesi örneğin p30 pro gibi bir kamera canavarının video konusunda rezillik seviyesindeki performansı

9)Utku Varol: Sokakta yürüyen Uygur Türklerini tespit eden sistem için patent başvurusu yapması sevmemek için yeterli bir neden.

10)Meth Cook: Amiral gemisi modelleri hariç kalitesiz cihazlar üretmesi

11)yasindemir94: Mate serisinin sadece pro ve lite modelini getirmeleri, düz modelini getirmemeleri

12)furkannoktase: Fanlarını, Google olmasın yav hayatımızı hiç etkilemiyor, app Store’da her şey var 10 bin TL telefona verip APK sitelerinde sürünmeyi marifet sanan fanları.

13)ilovetechs1: Youtuberlara, içerik üreticilerine ve gazetecilere yılbaşı hediyesi vs hediye paketleri falan gönderiyolar ben bunun iş ahlakına aykırı olduğunu ve tarafsız bir bakış açışının önüne geçildiğini düşünüyorum dolayısıyla bu davranışı benden eksi puan alıyor.

14)Denizhan: Alt-orta segment telefonların f/p açısından yeterince iyi değil.

15)gokay.ozbayrak: İki arkadaşıma da Huawei Watch GT2 satın aldık ama birine bildirimler gelirken diğerine hiçbir şekilde bildirim gelmiyor. “Kararlılık” kelimesi Huawei’ye ters sanki

16)Serhat Karadağ: Sar değerleri çok yüksek. Bu yüzden tercih etmem

17)Mehmet Gerekyok: İkinci el piyasasında fiyatlarının ciddi oranda düşmesi. Ön sipariş ile aldığım bir çok Huawei amiral modellerini 2 yıl sonra sözleşmem biterken aldığımın 4 te 1i veya 3te 1 i fiyatına satabiliyorum ancak. Diğer büyük markalarda bu olay olmuyor pek değer kaybetmiyorlar. Huawei de diğer büyük markalarla yarışıyor kesinlikle ama bu konuda çok geride maalesef.

18)Musa Demir: Hafıza kartı olarak greksiz pahalı olan Nano Card yerine normal kart kullanılamaması.

19)Karaajah: Akıllı saatlere custom arayüz yüklemek için kırk takla artırması. REZİLLİK.

20) nebusanssizlik: Kurulu olan Exchange hesabın bir süre sonra senkronizasyon problemi yaşatması ve silip tekrar kurdurması