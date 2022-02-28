OPPO Mobil Dünya Kongresi’nde Hızlı Şarj Teknolojilerini Tanıttı

OPPO, Mobil Dünya Kongresi 2022’de Battery Health Engine’e sahip 150W SUPERVOOC hızlı şarjı ve sektör için yeni bir standart oluşturan 240W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojilerini tanıttı. OPPO kendi geliştirdiği Battery Health Engine’i hızlı 150W SUPERVOOC hızlı şarjın içine entegre ederek, sayısı 1600’e ulaşan şarj işleminden sonra da pilin orijinal kapasitesinin %80’ini korumasını sağlayarak sektörün mevcut standardını ikiye katlıyor ve böylece pilin sağlığını korumanın yanı sıra hızlı şarj imkanı veriyor.

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240W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisi, mobil telefon sektöründeki en yeni teknolojik atılımı oluşturuyor. 4500mAh kapasiteli bir pili %1’den %100’e yaklaşık 9 dakikada şarj eden 240W SUPERVOOC, güvenli ve verimli hızlı şarj işleminde yeni bir dönem başlatıyor.

OPPO Hızlı Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Şarj teknolojileri gelişmeye devam ettikçe kullanıcıların beklentileri de benzer şekilde karşılık veriyor. 2014 yılında VOOC hızlı şarj teknolojisini tanıttığından bu yana OPPO, şarj teknolojilerine öncelik verirken, hızlı şarj teknolojilerinin gelişimine de önderlik etti. Pil sağlığının bozulması gibi sorunların aktif bir şekilde üstesinden gelerek ve kullanıcılara güvenli, verimli, akıllı ve hızlı olmanın da ötesine geçen hızlı şarj çözümleri sağlayarak, yüksek güçlü hızlı şarj teknolojilerinde sınırları zorlamaya devam edeceğiz.”

150W SUPERVOOC: Gelişmiş şarj verimliliği

125W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisinden evrilen Battery Health Engine’e sahip 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj, 20V/7,5A’ya kadar şarjı destekleyebilen iki şarj pompası bulunan doğrudan şarj teknolojisini kullanıyor. Buna ek olarak 150W SUPERVOOC için kullanılan şarj adaptörü, galyum nitrat (GaN) materyalinin sağladığı kaldıraç etkisiyle bir önceki nesil olan, 58x57x30mm ölçülerinde, ağırlığı ise 172g ağırlığa sahip 65W SUPERVOOC adaptörünün boyutuna indirilmiş.

Şarj deneyimini iyileştirmek için 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj, OPPO’nun özelleştirilmiş pil yönetim yongasıyla çalışan, Akıllı Pil Sağlığı Algoritması ve Pil İyileştirme Teknolojisi olmak üzere iki anahtar teknoloji içeren Battery Health Engine özelliğini getiriyor. İkisi birlikte donanımı ve yazılımı en iyi şekilde kullanarak, pil sağlığı, güvenliği ve performansında ilerleme sağlıyor. Akıllı Pil Sağlığı Algoritması, pilin içindeki eksi elektrotlar boyunca gerçek zamanlı elektrik potansiyelini takip edebiliyor. Şarj akımını makul bir aralık içinde dinamik olarak ayarlayarak, ölü lityumun ortaya çıkmasını etkin bir şekilde en aza indiriyor ve en yüksek şarj akımını devam ettiriyor. Böylece pil ömrünün uzun olmasını ve daha yüksek şarj hızlarını sağlıyor.

Pil İyileştirme Teknolojisi, pilin iç sisteminden başlayarak ömrünü en iyi hale getiriyor. Elektrolit formülünün geliştirilmesiyle, pilin şarj ve deşarj döngüleri sırasında elektrotlar sürekli onarılıyor ve böylece, gerçek zamanlı olarak daima iyi durumda kalan daha istikrarlı ve dayanıklı bir katı elektrolit arayüzü (SEI) oluşuyor. Bu da pildeki artı ve eksi elektrotların daha az yıpranmasını ve aşınmasını sağlayarak, pil performansını artırıyor ve pil ömrünü uzatıyor.

Battery Health Engine gelecekte OPPO ve OnePlus markalı orta ve üst seviye akıllı telefonların çoğuna entegre edilerek, daha fazla kullanıcıyla güvenlik, verimlilik ve dayanıklılık sağlayacak. Battery Health Engine’e sahip 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisi, 2022’nin ikinci çeyreğinde satışa sunulacak olan bazı OnePlus modellerinde yer alacak.

240W SUPERVOOC: Yüksek güçlü hızlı şarj

5G devrinde yüksek verimli şarj çözümlerine yönelik artan talep nedeniyle OPPO, yüksek güçlü hızlı şarj olarak 240W SUPERVOOC’u piyasaya sürdü. Bu yeni teknoloji, 4500mAh kapasiteli bir pili yaklaşık 9 dakikada %100 şarj edebiliyor.

Type C üzerinde 24V/10A teknolojisi kullanılarak tasarlanan 240W SUPERVOOC hızlı şarjın üç şarj pompası bulunuyor ve sağlanan elektrik 10V/24A’ya dönüştürülebiliyor. Mevcut cihaz özellikleri ile uyumlu olan teknolojinin ısı yayılımı, en iyi verim garantisi ve iyileştirilmiş güvenlik açısından test edilmiş. Ayrıca pilin deşarj değerlendirmesindeki birinciliği, donanımın en fazla 240W gücü desteklemesini sağlıyor.

240W SUPERVOOC güvenli bir şarj deneyimi sağlarken, hızda da sınırları zorluyor. Şarj cihazı, kablosu ve akıllı telefonun güvenliğine yönelik bütüncül bir yaklaşım izleyerek, olası güvenlik tehlikeleri ve risklerini en düşüğe indiren OPPO emniyetli bir çözüm sunuyor.