Oppo katlanabilir akıllı saatin patentini aldı!

Oppo, bugün ortaya çıkan katlanabilir akıllı saat patent ile gündemde. Şirket katlanabilir akıllı telefon pazarında henüz kendine yer bulmasa da yeni yatırımlar ile kendinden söz ettiriyor. Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X, Xiaomi ve diğer bir kaç üreticiden farklı katlanabilir akıllı telefon örnekleri görmüştük.

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Katlanabilir telefonların piyasaya sürülmesini beklerken Oppo, farklı bir adım atarak katlanabilir ekrana sahip akıllı saatleri piyasaya sürmek için adımlar atıyor. Şirket, kısa bir süre önce Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) ‘ne patent başvurusunda bulundu. ‘Wearable electronic device’ (Giyilebilir elektronik cihaz) başlıklı patent Eylül 2018’e kadar uzandığı belirtiliyor.

Oppo akıllı saatin iki modunun olduğu belirtiliyor. Bunlar katlanmış ve açılmış haldeki mod. Açıldığında, ekran alanı %200 oranında artıyor ve üç kat daha fazla ekran alanı kazandırıyor. Kullanıcı arayüzü, kullanılan mobil cihaza bağlı olarak da değişmesi tahmin ediliyor.

Basında paylaşılan görselde yeni patent ile ekranının yana doğru açılmasını sağlıyor. Bu saatin asıl vurgu noktası, ekran modülünün katlanabilir olmasıdır. Böylece kullanıcı isterse kısa sürede daha geniş bir ekran alanına sahip olabiliyor. Oldukça tuhaf bir mimari yapıya sahip olan saatin çok kullanışlı olduğunu söylemek doğru değil.

Oppo, şu anki planları arasında katlanabilir bir akıllı saat olup olmadığı hakkında net bir bilgi yok. Şirket henüz katlanabilir bir telefon dahi piyasaya sunmadığını unutmamak gerekiyor. Bu yüzden OPPO’dan katlanabilir bir akıllı saat görmek için biraz daha beklememiz gerecek.