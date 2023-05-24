Oppo bir süredir yeni akıllı telefonları üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda Reno 10 serisi hakkında birçok sızıntı duyduk. Ancak Reno 10 serisinin gölgesinde kalan bir model daha var. Oppo K11x. Oppo bir süredir Oppo K11x üzerinde çalışıyor, akıllı telefonla ilgili sızıntılar da duymuştuk. Ancak Oppo dün sessiz sedasız Oppo K11x’i piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Oppo K11x 6.7 inç büyüklükte bir ekrana sahip. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğü destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 680 nite kadar da ekran parlaklığını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panel kullanılıyor.

Oppo K11x kaputun altında Snapdragon 695 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setini daha önce Redmi Note 11 Pro 5G’de de görmüştük. Yonga setine sanal RAM ile birlikte 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Snapragon 695 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteği bulunan 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Oppo akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım Xiaomi, Vivo, Realme gibi rakipleri bu durum karşısında ne yapacak?