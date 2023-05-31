Son dönemde yoğun rekabetin yaşandığı akıllı telefon sektöründe, Oppo markası oldukça başarılı bir çıkış yakaladı. Özellikle orta ve üst seviye modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Oppo, ülkemizde de takip edilen bir marka haline geldi. Şimdi ise, orta segmentte yer alan yeni bir modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fiyat performans ürünlerine bir yenisini daha eklemek isteyen Oppo, K11x modelini piyasaya sürdü.

Oppo K11x’in fiyatı ve özellikleri

Oppo K11x, 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere üç seçenekle geliyor. Fiyatları sırasıyla 1499 Yuan (211 Dolar), 1699 Yuan (239 Dolar) ve 1899 Yuan (267 Dolar). Cihaz yeşil ve mavi renk seçeneklerine sahip. Şimdilik Oppo K11x’in Çin dışındaki pazarlara çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Oppo K11x, 6.72 inç LCD ekran, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 20:9 en boy oranına sahip. 550 nit maksimum parlaklık ve ekran içi parmak izi sensörü de bulunuyor. Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çalışan cihaz akıcı bir kullanım vaadediyor.

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Oppo K11x’te Qualcomm Snapdragon 695 işlemci, 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama alanı bulunuyor. MicroSD kartla depolama alanı genişletilebiliyor. 5.000 mAh pili 67W hızlı şarj desteğiyle şarj oluyor.

16 megapiksel selfie kamerası, 108 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve LED flaşlı çift arka kamera var. Parmak izi sensörü kilit açmada kullanılıyor. Çift SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, 3.5mm kulaklık girişi ve çift stereo hoparlör de mevcut.

Oppo K11x, orta sınıfa hitap eden ancak güçlü bir cihaz olarak görünüyor. Özellikle fiyatı göz önüne alındığında performans ve kullanım deneyimi açısından iddialı bir telefon gibi duruyor.