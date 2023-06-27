Mayıs ayında OPPO K11X’in piyasaya sürülmesinden sonra, TENAA listesinde PJC110 model numarasına sahip yeni bir OPPO telefonunun göründüğü ortaya çıkmıştı. Söylentilere göre bu telefon, tanıdık bir tasarıma sahip olan orta delikli bir ekran ve üçlü arka kameralarla donatılacak. OPPO K11 olarak adlandırılması beklenen bu telefonun Temmuz ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bugün ise telefonun özellikleri ortaya çıktı.

OPPO’nun bünyesinde yer alan OnePlus, 5 Temmuz lansmanından önce Nord CE3’ü tanıttı. Tasarımlarının benzerliği nedeniyle, OPPO ve OnePlus Nord telefonlarının aynı olduğu düşünülüyor. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, Çin pazarında OPPO K11X olarak satışa sunulmuştu.

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Bu bilgiler ışında telefonda 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alacak. Bu ekran 120 Hz tazelemeye sahip olacak. Gücünü Snapdragon 782G yonga setinden alacak olan telefonun 8 GB RAM ve 12 GB RAM’li sürümleri bulunacak. IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera ve 16MP ön kamera ile gelmesi beklenen telefonda 80W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryanın da kullanılacağı aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

İçindekiler OPPO K11 özellikleri

OPPO K11 özellikleri

6..67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran

Sekiz Çekirdek (1 × Cortex-A78 2.7GHz + 3 × Cortex-A78 2.4GHz + 4 × Cortex-A55 1.8GHz Kryo 670 CPU) Snapdragon 782G 6nm Mobil Platform

128GB / 256GB depolama

8GB / 12GB RAM

OxygenOS 13 ile Android 13

IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera

16MP ön kamera

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, USB Type-C

80W SUPERVOOC Hızlı Şarjlı 5000mAh pil