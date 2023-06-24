Çinli teknoloji devi OPPO, bir sonraki kapaklı katlanabilir modelini hazırlama sürecinde ve bununla ilgili bazı erken detaylar gün ışığına çıkıyor. Yeni OPPO Find N3 Flip‘e ait olduğu iddia edilen render görselleri bir internet sitesi tarafından paylaşılmış durumda. OPPO Find N3, Samsung’un Galaxy Z Flip 5’ine ciddi bir rakip olacak!

OPPO Katlanabilir Telefon Tasarımında Seviye Atlıyor!

Genel tasarım açısından bakıldığında, OPPO’nun katlanabilir cihazın görünümünü çok fazla değiştirmekle ilgilenmediği görülüyor ki bu da buna ihtiyaç duyduğu anlamına gelmiyor. Bununla birlikte, söylentilere konu olan tek değişiklik, Find N3 Flip yeni keşfedilen üçlü kamera dizisi şeklinde geliyor ki bu, firma ilk defa bir katlanabilir telefonda bu modelle beraber üç arka kameraya yer verecek.

Görünüşe göre Find N3 Flip, 50MP Sony IMX890 ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve 32MP telefoto lense sahip olabilir. Bu özellikler cihazın selefi Find N2 Flip’in ikili kamerasının özellikleriyle aynı, tabii ki Reno 10 Pro’daki sensörle eşleşen bir telefoto lens de eklenmiş.

Markanın Hasselblad ile ortaklığı da renderda mevcut, bu da iyiye işaret. Bununla birlikte internet sitesi, isimsiz kaynağının Find N3 Flip ile ilgili diğer özelliklerin selefiyle “büyük olasılıkla aynı” olduğunu bildirdiğini belirtiyor.

Eğer her şey “büyük olasılıkla aynı” ise, o zaman işler oldukça iyi görünüyor. Ancak muhtemelen firma yeni modelle eski modeli birbirinden ayırmak için üçlü kameradan daha fazlasını kullanacaktır.

OPPO’nun Find N2 Flip modeli tüketicilere 6,8 inç, 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran sunuyordu. Dış kapak ekranı ise 3,26 inç. Bu özellikler, yaklaşmakta olan Galaxy Z Flip 5’te beklenenlerle nispeten aynı top sahasında kalıyor. Öyle ki, OPPO’nun birkaç nesildir sunduğu büyük kapak ekranının Galaxy Z Flip 5 modelinde de yer alması bekleniyor.

Find N2 Flip MediaTek’in Dimensity 9000+ mobil platformunu içeriyordu. Yeni Dimensity 9200+ gibi daha yeni MediaTek çiplerine sahip olduğumuz düşünüldüğünde, cihazın aynı dahili özelliklere devam edebileceğini belirten söylentiler biraz hayal kırıklığı yaratıyor. OPPO cephesinin Find N3 Flip’te daha güçlü bir işlemci kullanması cihazın satışları için olumlu olacaktır.

OPPO’nun önceki kapaklı katlanabilir akıllı telefon modeli de 4.300mAh batarya sunuyordu ki bu diğer kapaklı katlanabilir modellerden önemli ölçüde daha büyük. Yani Find N3 Flip’in de batarya konusunda rakiplerinden bir gömlek üstün olmasını bekleyebiliriz.

Yaklaşan katlanabilir hakkında henüz pek bir şey bilinmiyor, ancak telefonun yıl sonundan önce piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Find N3 Flip nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!