OPPO’nun merakla beklenen yeni modeli OPPO K11, bugün tanıtılacak. Şirketin Weibo üzerinden yaptığı duyuruda, cihazın 5000 mAh batarya ve 100 W teknolojisi ile geleceği belirtildi. Bu kombinasyon, telefonun tam bir gün boyunca dayanabilmesini ve bir şarjla 18 saate kadar kesintisiz video oynatabilmesini sağlıyor. Cihazın, 10 dakikadan daha kısa bir sürede %50, 26 dakikada ise tam şarj olabildiği bildirildi.

1600’e kadar şarj döngüsüne dayanabilen ve dört yıl düzenli kullanımdan sonra bile %80 kapasite koruma yeteneğine sahip olan OPPO K11, pil ömrüne giderek daha fazla önem veren kullanıcılar için oldukça çekici bir seçenek olacak gibi görünüyor. Bu uzun pil ömrü, akıllı ultra hızlı şarj, aşırı soğuk şarj ve gelişmiş pil ömrü ve eskime koruması sağlayan entegre “Akıllı Şarj Motoru” sayesinde sağlanıyor.

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K11, 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip, 6,7 inçlik bir OLED ekranla geliyor. Ekranın 120 Hz yenileme hızı bulunuyor ve göz yorgunluğunu en aza indiren TÜV Rheinland donanım düzeyinde düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Telefonun içinde ise 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip bir Qualcomm Snapdragon 782G işlemci bulunuyor.

Çok işlevli NFC, kızılötesi uzaktan kumanda, 0809 X ekseni doğrusal motor, çift stereo hoparlör, yüksek performanslı grafit soğutma sistemi ve HyperBoost oyun kare hızı sabitleme motoru gibi özelliklerle birlikte OPPO K11, pazarda önemli bir rakip olarak yerini alıyor.

OPPO K11, 16MP ön kamera ile birlikte 50MP ana kamera, 8MP ikincil kamera ve 2MP derinlik kamerasına sahip bir arka kamera kurulumuna sahip. “Üç Amiral Gemisi Görüntüleme Algoritma Motoru” ile net gece sahneleri, DSLR kalitesinde portreler ve dinamik anları yakalama yeteneği vaat ediyor.

OPPO K11’in OnePlus Nord CE 3 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Cihazın fiyatı ise yaklaşık 2.000 yuan (yaklaşık 278 dolar) olacak.