Telefon pazarında oldukça güçlü bir oyuncu olan Oppo, bir süredir Oppo A58 modeli üzerinde çalışıyor. Bundan önce Oppo A58 5G ve Oppo A58x isimli modeller görmüştük. Ancak bu model onlardan farklı. Tam adı Oppo A58 4G olan akıllı telefon hakkında bundan önce birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise BIS, FCC, TUV Rheinland ve NBTC sertifikalarını alan Oppo A58 şimdi de Bluetooth SIG sertifikasını alırken görüntülendi. Detaylara bakalım.

CPH2577 model numarası ile Bluetooth SIG sertifikasyon sitesinde görüntülenen Oppo A58 yakında piyasaya sürülecek. Bu ve bundan önceki sertifikaları alması akıllı telefonun lansmanının yakın olduğunu gösteriyor. Bluetooth SIG sertifikasına göre Oppo A58, Bluetooth 5.3 desteğine sahip olacak. Sertifika bizlere başka bir şey söylemiyor.

Bundan önceki sızıntılara göre Oppo A58 7,99 mm kalınlığında ve 191 gram ağırlığında olacak. Batarya tarafında ise akıllı telefonun 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryası olacak.

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Oppo A58 kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile birlikte gelecek. Ancak akıllı telefonun Android 14 ilerleyen zamanlarda güncellemesi alması da bekleniyor. Şimdilik Oppo A58 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.