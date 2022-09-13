Hatırlarsanız ki Çinli dev OPPO’un yeni çıkacak cihazı K10x, Mayıs ayında 3C ve TENAA gibi Çin sertifika platformlarında görülmüştü. Ancak şirket telefonu resmi olarak duyurmamıştı. Bugün beklenmeyen şekilde şirket kendi ülkesi için yeni akıllı telefonunun lansman tarihini duyurdu. Yine bugün cihazın ön sipariş ayrıntıları ve temel özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca bazı teknoloji yazarları 16 Eylül’de çıkacak K10x hakkında ek bilgiler paylaştı.

İçindekiler OPPO K10x Cihazının Tasarımı ve Teknik Özellikleri

OPPO K10x Cihazının Tasarımı ve Teknik Özellikleri

OPPO K10x için paylaşılan görüntüler, sol üst köşesinde kamera deliği bulunan bir LCD panele sahip olduğunu gösteriyor. Ekran tarafından devam edersek panel 120Hz yenileme hızı desteği taşıyor. Bununla beraber ekran FHD+ çözünürlük sunuyor ve 6.59 inç boyutunda. Şirketin yeni canavarı Snapdragon 695 yonga setinden güç alacak. Cihazın 8 GB RAM kapasitesine ve 256 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. K10x’in işletim sistemi ise Android 12 tabanlı ColorOS olacak. Cihaz, 67W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile desteklenecek. Telefonun arka kamera kurulumunda 64 megapiksel ana kamera bulunuyor. Ana kamera iki adet sensör ile desteklenmiş. OPPO’nun yeni telefonu 195 gram ağırlığında ve 8.5 mm kalınlığa sahip. Şirket yeni telefonu ile piyasaya tekrardan hızlı bir giriş yapacak. OPPO, K10x ile beraber serinin çıkacak diğer telefonları ( OPPO K10 5G , K10 Pro 5G ve K 10 Vitality Edition ) da tanıtmasını bekliyoruz.

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