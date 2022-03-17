Oppo K10’un teknik yeterlilikleri ve özellikleri bir süre önce halkla paylaşılmıştı. Çinli teknoloji devi, ilk olarak Hindistan’daki resmi Twitter hesabında yayınlanan bir video aracılığıyla Oppo K10 ile dalga geçtiğinde, “Oppo K10 Teaser” olarak adlandırıldı. Tweette, ürünün yalnızca Flipkart web sitesi üzerinden satışa sunulacağı öne sürüldü ve tweet ayrıca Oppo K10 için özel bir web sayfasına bir bağlantı içeriyordu.

Oppo, daha önce bildirildiği üzere Oppo K10 akıllı telefonun 23 Mart’ta Hindistan’da tanıtılacağını resmen açıkladı. Cihaz, beklentilere göre orta bütçe aralığında fiyatlandırılacak.

Oppo K10, Flipkart’taki resmi bir tanıtım sayfası aracılığıyla doğrulandı. Yaklaşan cihazın temel özellikleri ve teknik özellikleri arasında dinamik RAM genişletme teknolojisi desteği, hızlı şarj ve şirketin tescilli Glow tasarımıyla çizilmeye dayanıklı iki ton birinci sınıf kaplama yer alıyor.

İçindekiler Oppo K10 Beklenen Teknik Özellikleri

Oppo K10 Beklenen Teknik Özellikleri

Flipkart’a göre, Oppo K10’un 23 Mart’taki çıkışından önce bir dizi fotoğraf yayınlandı. Ek olarak, bulanık bir Qualcomm Snapdragon logosuna sahip Flipkart ana sayfası, bir Qualcomm Snapdragon işlemcisinin telefona güç vereceğini söylüyor. İşletmeye göre, Oppo K10’un arka üçlü kamera düzenlemesi de 50 megapiksel çözünürlüğe sahip birincil sensöre sahip olacak.

Cihazın yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü ve bir USB Type-C bağlantı noktasının yanı sıra, fotoğraflar cihazın alt kısmında bir hoparlör ızgarası ve üstte bir mikrofon içereceğini gösteriyor. Flipkart şimdi, cihazın en önemli özelliklerinden ve teknik özelliklerinden bazılarının kilidini açmak için ürün için bir paylaşım kampanyası yürütüyor.

Ek olarak, üretici, şirkete göre, selfie kamerası ve ana kameranın teknik özelliklerinin 18 Mart’ta yayınlanacağını belirterek, özellikleri açıklamak için bir tarih belirledi. Şirketin açıklamasının ardından pil ve şarj özellikleri ilk kez 21 Mart’ta kamuoyuna açıklanacak.

Oppo K10 23 Mart’ta piyasaya sürülecek. O gün öğleden sonra Flipkart’tan satın alınabilecek. Ek olarak, Oppo K10, şirkete göre Oppo’nun Hindistan için resmi web sitesinde ve ülke çapındaki seçkin mağazalarda satın alınabilecek.

Çinli teknoloji firması Oppo K10’u açık mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya sürmeyi planlıyor. Siyah model, OnePlus 9RT’de bulunanlara benzer şekilde arka kamera çıkıntısının etrafına dokulu bir yüzey ve parıltı efekti ekleyerek ayırt edilecek.

Firmadan yapılan bir basın açıklamasına göre, K serisi “hareket halindeki tüketicilerinin günlük taleplerini, zengin özelliklere sahip, güç dolu cihazlarda paketlenmiş, paranın karşılığını veren teknolojik çözümler sunarak karşılamayı hedefliyor.”

Şirketin diğer yeni ürünleri arasında sınırlı sayıda satışa sunulacak olan Oppo Enco Air2 gerçek kablosuz stereo (TWS) kulaklık ve Oppo K10 yer alıyor.

Şirkete göre Oppo’nun yarışmasına katılanlar şirketin yeni K10 ve Enco W32 Bluetooth kulaklıklarını ve diğer ödülleri kazanabilir. 199 Rs için, çeşitli sürprizler içeren yeni bir gizemli hediye kutusu alabilirsiniz. Paket, 399 Rs ile 17.000 Rs arasında değerinde hediyeler ve yüzde yüz kullanılabilecek 499 Rs değerinde ödül kuponları içerebilir.

Haliyle Oppo K10’un fiyatı da merak konusu. Şu an için cihazın kesin fiyatı bilinmiyor olsa bile bundan bir önceki model Oppo K9’dan biraz daha fazla olabileceği tahmin edilmekte. Güncel olarak Oppo K9 128 GB modelinin değeri 309 dolar iken Oppo K9 256 GB modeli ise 399 dolar değerine çıkıyor.