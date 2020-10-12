Oppo ilk akıllı televizyonunu tanıtacak!

Akıllı telefon pazarında başarı elde ettikten sonra akıllı televizyon pazarına yönelen son firma Oppo. Şirket son birkaç aydır bu konuda ipuçları veriyordu ve bugün de ilk akıllı televizyonlarını 19 Ekim’de Çin’de düzenlenecek olan özel bir etkinlikle tanıtacaklarını duyurdular.

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İki yeni Oppo televizyon yolda

Sızdırılan raporlara göre şirket haftaya düzenleyeceği etkinliğinde en azından iki akıllı televizyon tanıtacak. A65U0B00 ve A55U0B00 model numaralarına sahip televizyonlar isimlerinden anlaşılabileceği üzere 65 inçlik ve 55 inçlik ekranlarla gelecek. Çin’in 3C adlı sertifika platformunda görülen her iki cihaz da QLED 4K panellerle çözünürlük konusunda da belirli bir standardın üstünde yer alıyor.

Yukarıdaki yayımlanan ‘posterde’ cihazlarla ilgili herhangi bir özellik öne çıkmazken elde edilen bilgilere göre her iki televizyon da pop-up özçekim kameralara sahip olacak. Bu kameraların yerleştirilme sebebi veya kullanım amaçlarının ne olacağı bilinmezken oldukça yenilikçi bir değişiklik. Her iki televizyonun da oldukça ince çerçevelere ve 120 Hz yenileme hızına sahip olması da beklenen özellikler arasında.

19 Ekim’deki tanıtıma bir hafta kalmışken Oppo’nun yeni televizyonlarıyla ilgili elimizdeki tüm bilgiler bunlar. Önümüzdeki günlerde şirketin farklı paylaşımlarla bazı özellikleri öne çıkarması bekleniyor.