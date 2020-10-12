Akıllı TV
Oppo ilk akıllı televizyonunu tanıtacak!
Akıllı telefon pazarında başarı elde ettikten sonra akıllı televizyon pazarına yönelen son firma Oppo. Şirket son birkaç aydır bu konuda ipuçları veriyordu ve bugün de ilk akıllı televizyonlarını 19 Ekim’de Çin’de düzenlenecek olan özel bir etkinlikle tanıtacaklarını duyurdular.
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İki yeni Oppo televizyon yolda
Sızdırılan raporlara göre şirket haftaya düzenleyeceği etkinliğinde en azından iki akıllı televizyon tanıtacak. A65U0B00 ve A55U0B00 model numaralarına sahip televizyonlar isimlerinden anlaşılabileceği üzere 65 inçlik ve 55 inçlik ekranlarla gelecek. Çin’in 3C adlı sertifika platformunda görülen her iki cihaz da QLED 4K panellerle çözünürlük konusunda da belirli bir standardın üstünde yer alıyor.
Yukarıdaki yayımlanan ‘posterde’ cihazlarla ilgili herhangi bir özellik öne çıkmazken elde edilen bilgilere göre her iki televizyon da pop-up özçekim kameralara sahip olacak. Bu kameraların yerleştirilme sebebi veya kullanım amaçlarının ne olacağı bilinmezken oldukça yenilikçi bir değişiklik. Her iki televizyonun da oldukça ince çerçevelere ve 120 Hz yenileme hızına sahip olması da beklenen özellikler arasında.
19 Ekim’deki tanıtıma bir hafta kalmışken Oppo’nun yeni televizyonlarıyla ilgili elimizdeki tüm bilgiler bunlar. Önümüzdeki günlerde şirketin farklı paylaşımlarla bazı özellikleri öne çıkarması bekleniyor.
Akıllı TV
2020 model Philips Performans Serisi TV’ler, satışa sunuldu
2020 yılı Philips Performans Serisi TV’ler kullanıcıların beğenisine sunuldu. Üst düzey görüntü ve ses vadeden yeni Philips TV modelleri, 4K UHD çözünürlük, Ambilight, Android TV, Google Asistan, Dolby Vision ve Dolby Atmos gibi teknolojileri barındırıyor.
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Yeni Philip Performans Serisi TV’ler, ses ve görüntü kalitesiyle öne çıkıyor
Ses tarafında Philips’in Yeni Performans Serisi TV’lerinde bulunan Play-Fi bağlantısıyla, zahmetsiz bir şekilde sesi artırabilmek mümkün. Tek bir soundbar veya ev tipi hoparlör sistemine bağlayarak telefondan kontrol edilebilen Play-Fi sayesinde herhangi bir ekstra kablo kullanmanıza da gerek yok.
Görüntü tarafına gelince ise, dünyanın en iyi görüntü işlemcisi olarak görülen P5* sayesinde net ve titreşimsiz video akışları sağlanmış durumda. Ayrıca film yapımcıları tarafından kullanılan ve piksel bazında kusursuzluk ve 3D ses sunan Dolby Vision ve Dolby Atmos özellikleri de yeni Philips Performans Serisi’nde mevcut. Philips TV’lerde bulunan Netflix tuşu sayesinde de birçok film ve diziye hızlı bir erişim sağlanabiliyor.
Android TV’yle navigasyon, içerik ve oyunların yanı sıra Google Asistan veya Amazon Alexa üzerinden sesli kontrol sağlanıyor. Yer aldığı odayı, ekrandaki harekete bağlı olarak ışıkla dolduran Ambilight özelliği sayesinde, ev ortamınız rengarenk bir ambiyansa sahip oluyor. Televizyon ekranındaki renklerin dışarı taşması ve Ambilight’ın ekranı olduğundan daha da büyük göstermesi sayesinde, seyir zevkiniz artırılmış durumda. Yeni nesil konsolların yakın zamanda çıkacağı dönemde, Philips TV’lerle oyunlar daha keyifli olacak gibi görünüyor.
Yeni Philips Performans Serisi TV’ler ile Netflix’te içerik tüketmek isteyen kullanıcılar için birkaç öneri
Philips Performans Serisi TV’ler ile Netflix’ içerikleri tüketmek isteyen kullanıcılar için önerebileceğimiz birkaç yapımı, sizlerle paylaşıyoruz. Dilerseniz bu film ve dizilere, yeni Philips Performans Serisi TV’ler üzerinden, tek bir tuşla ulaşabilirsiniz.
Şeytanın Avukatı (Devil’s Advocate)
Başrolünde Keanu Reeves’in rol aldığı 1997 yapımı unutulmaz filmde genç bir avukatın hukuk şirketinde işe girmesi ve patronunun tuhaf davranışlarıyla gelişen olaylar anlatılıyor.
Good Morning Veronica (Bom Dia, Verônica)
Suç ve gerilim filmi dizisi Good Morning Veronica, bu ay Netflix’te yayınlanan en etkileyici içeriklerden biri. Raphael Montes ve Ilana Casoy’un aynı isimdeki romanından uyarlanan yapımın hikayesi, bir kadın polis memurunun ihmal edilen iki vakayı soruşturmaya başlamasıyla gelişen olaylara odaklanıyor.
Halloween
Cadılar bayramı konulu Halloween filminde, akıl hastanesinden kaçan ve etrafa ölüm saçan Michael Myers isimli ana karakterin maceraları izleyiciye sunuluyor.
Familiar Wife
Güney Kore yapımı aşk dizilerinden biri olan Familiar Wife dizisinde, tesadüfen zamanda geriye gitme şansı elde eden bir adamın (Ji Sung), geçmişe döndüğünde farklı bir tercih yapması sayesinde yaşadığı aşk ve hayat anlatılıyor.
Mesajınız Var (You’ve Got Mail)
Filmin adı, Amerikan şirketi olan AOL’in kullanıcılarının o yıllarda yeni e-posta aldıkları zaman işittikleri sesten esinlendi. 1998 yapımlı, klasikler arasında yer alan Amerikan romantik komedi filminde Meg Ryan ve Tom Hanks başrollerde.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı TV
Apple TV 4K kullanıcıları için 4K YouTube geliyor!
Bazı Reddit kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlar, Apple TV 4K kullanıcıları için 4K çözünürlüklü YouTube desteğinin sunulmaya başladığını gösteriyor.
Kullanıcılar tarafından yüklenen ekran görüntülerinde 4K çözünürlüklü videoların 24 ve 30 fps kare hızında izlenebildiği görünüyor. Ancak iş 60 fps kare hızında ki videolara geldiğinde Apple TV kullanıcıları yalnızca 1440p çözünürlük desteğine sahip durumda. HDR desteğinin olmaması da bir diğer eksiklik olarak göze çarpıyor. YouTube’a HDR olarak yüklenmiş olan videolar dahi Apple TV 4K üzerinde yalnızca SDR olarak oynatılabiliyor.
Üç yıl önce piyasaya sürülen Apple TV 4K, YouTube haricindeki platformlarda 4K ve HDR içerikleri oynatma yeteneğine sahip. Fakat YouTube 1080p çözünürlüğün üzerindeki tüm videolar için donanım veya yazılım üzerinde kod çözme yeteneği gerektiren Google’ın VP9 video çözümleme teknolojisini kullanıyor. Apple Silicon işlemciler tarafından desteklenmeyen VP9 için YouTube uygulaması üzerinde de yazılımsal bir çözümleme sunulmuyordu. Fakat bu durum tvOS 14 ile birlikte değişiyor.
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İçinde bulunduğumuz yılın başlarında duyurulan 4K desteği, tvOS 14 kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor. Video işleme teknolojisinde bir değişiklik olmadan 4K çözünürlüğün desteklenmesi YouTube uygulamasının veya tvOS 14’ün çözümlemeyi kendi içinde gerçekleştirme yeteneğine kavuştuğunu gösteriyor. 4K çözünürlükte 60 fps kare hızı ve HDR teknolojisinin hala desteklenmemesine sebep olarak, Apple TV 4K’da bulunan 3 yıllık A10X işlemcisinin yetersiz olması ihtimali üzerinde duruluyor. Bir diğer düşünce ise 60 fps kare hızı ve HDR teknolojisinin önümüzdeki günlerde kademeli olarak kullanıcılara sunulacağı yönünde.
Henüz tüm kullanıcılara sunulmayan güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor. Sizde bir Apple TV sahibi iseniz güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz.
Akıllı TV
TCL televizyonları “Yerli Üretim” ile Türkiye’de satışta!
TCL markası, kendi markasını taşıyan telefonlarının ardından televizyonları ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Türkiye’de üretilen ilk televizyonlar, Vatan ve Mediamarkt mağazalarının yanı sıra Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor ve n11 gibi e-ticaret platformlarında Bilkom tarafından satışa sunuldu.
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TCL televizyonların üretimi Türkiye’de gerçekleştirilirken, Bilkom da ilk kez bir kategoride üretici-dağıtıcı kimliğiyle faaliyet gösterecek. Pazara ilk olarak P8M serisi 50 ve 55 inç 4K UHD Android TV’ler sunulurken, çok yakında ürün ailesine C715 serisi 55 inç QLED teknolojili Android TV modelini de katılacak.
TCL TV, Bilkom ile Türkiye pazarında!
Bilkom-TCL iş birliğinin detaylarını paylaşmak üzere düzenlenen dijital basın toplantısında konuşan Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, bilişim sektöründe 36 yıldır faaliyet gösteren bir şirket olduklarını belirterek, “Teknolojinin olduğu her yerde Bilkom olarak varız. En iyi markaları, en yeni teknolojileri Türkiye ile buluşturmaya gayret ediyoruz. Bir süredir akıllı evin merkezi olacağı öngörüsüyle televizyon kategorisinde de olmak istiyorduk. Son 3 yıldır telefon, tablet ve giyilebilir ürünlerde başarılı bir iş birliği yürüttüğümüz TCL Grubu ile televizyon kategorisine de güçlerimizi birleştirmeye karar verdik” dedi. Bilkom’un ilk kez bir kategoride üretici-dağıtıcı kimliğiyle faaliyet göstereceğini ifade eden Ballıkaya, “Türkiye’deki teknoloji takipçilerine, TCL’nin ileri teknoloji ürünü TV’lerini, uygun maliyet ve kaliteli tüketici deneyimi ile sunmak istiyoruz.” diye konuştu.
Dünya ikincisi evdeki eğlenceyi tanımlayacak!
TCL Orta Doğu ve Afrika’dan Sorumlu Satış Direktörü Kevin Wang da basın toplantısına gönderdiği video mesajda, “Türkiye pazarına Bilkom ile yeni giriyoruz, ancak küresel televizyon endüstrisinin önde gelen oyuncularından biriyiz. 160’tan fazla pazarda faaliyet gösteriyor, dünya çapında 300 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz. Misyonumuz ‘yenilikçi bir teknoloji ile hayatı akıllı hale getirmek’ ve bunu 28 Ar-Ge tesisimiz aracılığıyla yapıyoruz. Bilkom ile iş birliğimiz, insanların hayatlarını zenginleştirecek ve en yeni TCL TV modelleriyle evdeki eğlenceyi yeniden tanımlayacak” dedi.
TCL, 2019 yılında, 32 milyon adet TV satarak dünyanın en büyük 2. televizyon üreticisi oldu. Bazı önemli pazarlarda, örneğin Avustralya’da 1., ABD’de 2., Fransa ve Kanada’da 3. sırada yer aldı. Şirket, 2020’nin ilk yarısında global pazarda ulaştığı yüzde 12,7 payla en büyük 2. TV üreticisi konumunu güçlendirdi. Kalite-fiyat-teknoloji üçgeninde kendini kanıtlaması nedeniyle girdiği tüm pazarlarda hızlı bir şekilde zirveye çıkan TCL televizyonların hem Android işletim sistemi, hem de büyük ekran sunmasının yanı sıra avantajlı fiyatlarıyla da geniş bir hedef kitlesine ulaşacağı öngörülüyor.
TCL TV’ler, AI-IN teknolojisiyle yapay zeka kullanarak ses ve görüntüyü en iyi hale getirerek TV izleme deneyimini de en üst noktaya taşıyor. TCL, QLED görüntü teknolojisi sayesinde yüksek renk doğruluğuna ulaşırken, canlı renkler, dinamik kontrast ve geniş görüntü açılarıyla ev eğlencesinin merkezi olmayı hedefliyor. Türkiye pazarına ilk olarak P8M serisi 50 ve 55 inç 4K UHD Android TV modelleri ile giren ve Ekim ayında C715 serisi 55 inç QLED Android TV modeli satışa sunulacak TCL’in aralık ayından itibaren ürün gamı 32 inçten 75 inçe kadar yeni modeller ile zenginleşecek.
TCL TV Türkiye fiyatları
TCL televizyonlarından ilk pazara sunulan P8M serisinin fiyatları da belli oldu. 50 inç (126 ekran) versiyonunun 4.899 TL fiyatla, 55 inç (139 ekran) versiyonu ise 5.799 TL fiyatla tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.