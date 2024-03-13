Bu yılın başlarında, Oppo, Çin’in yerel pazarında amiral gemisi OPPO Find X7 Ultra akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bu cihaz, dünya çapında henüz resmi olarak satışa sunulmamış olmasına rağmen, Fransa merkezli ticari bir kıyaslama şirketi olan DxOMark, cihazın kamera sistemi performansını değerlendirdi ve Find X7 Ultra’yı ultra premium segmentinde en iyi performans gösteren cihaz olarak belirledi.

DxOMark’ın kamera testinde, Oppo Find X7 Ultra toplam 157 puan alarak Huawei Mate 60 Pro+ ile birinci sıraya yerleşti. Cihaz, Bokeh fotoğrafçılığı (85 puan), telefoto yakınlaştırma (118 puan) ve video modunda görsel gürültü (119 puan) gibi kriterlerde rakiplerini geride bıraktı.

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İncelemelerde, Oppo Find X7 Ultra’nın portre çekimlerinde doğal renkler ve yüksek ayrıntı sunarak öne çıktığı belirtildi. Büyük 1″ sensörlü 50MP ana kamera, düşük parazitli ve doğal görünümlü görüntüler sağlıyor. Ayrıca, çift periskop telefoto kameralarıyla 3x’ten 6x’e kadar yakınlaştırma yapabilme özelliği ve ötesinde olağanüstü detaylar elde edilebiliyor. Portre modunda bokeh efektleri, doğru konu izolasyonu ve canlı renkler sunuyor. HDR kullanılmamasına rağmen, videolarda doğru pozlama ve geniş dinamik aralık sağlanarak mükemmel çıktılar elde ediliyor.

Test uzmanları, Oppo Find X7 Ultra’nın canlı renkleri ve doğal cilt tonlarını yakalama konusunda ideal olduğunu vurguladı. Düşük ışık koşullarında bile, gölge detaylarını ortaya çıkararak ve minimum gürültü seviyeleriyle etkileyici bir performans sergileyerek, hem fotoğraf hem de video çekimlerinde iPhone 15 Pro Max’in seviyesine eşdeğer olduğu belirtildi.