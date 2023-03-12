OPPO’nun bu ay Find X6 ve Find X6 Pro’dan oluşan OPPO Find X6 serisini tanıtması bekleniyor. Find X6 Pro’nun görselleri Ocak ayında internete sızmış ve cihaz beyaz ve yeşil renkleriyle ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeşil modelin canlı görüntüsü ortaya çıktı. Telefonun arka tarafında bulunan kamera adası boyutuyla herkesi şaşırttı!

Kamera Adası Xiaomi 12S Ultra’ya Benzerliğiyle Dikkat Çekti!

Cihazın kamera adasının cam ve metalik olmak üzere iki farklı görünüşü var. Daire şeklindeki kamera adasının üst kısmında ana kamera ve geniş açı kamerasının yanında LED flaşı da görmek mümkün. Ayrıca ünlü kamera üreticisi Hasselblad’ın ismi de burada yer alıyor.

Kamera adasının metalik görünümlü kısmında ise telefoto kamerayı ve “POWERED BY MariSilicon” yazısını görmek mümkün. Bu sayede firmanın yeni nesil görüntü işleme çipinin de cihazda yer alacağını anlıyoruz. Kamera modülünün devasa boyutu, cihazın çok eleştiri almasına neden olabilir.

Tanıtım tarihinin yakında olduğu OPPO’nun geçtiğimiz günlerde paylaştığı tanıtım afişiyle beraber ortaya çıkan serinin kamera tasarımının Xiaomi’nin eski amiral gemilerinden olan Xiaomi 12S Ultra’ya olan benzerliği dikkat çekiyor.

Önceki raporlar Find X6’nın Snapdragon 8+ Gen 1 ve Dimensity 9200 yonga setine sahip iki farklı sürümle geleceğini iddia etmişti. Ancak yeni raporlar Oppo’nun Find X6’nın yalnızca Dimensity 9200 yonga setiyle geleceğini gösteriyor.

Find X6 Pro ise halihazırda Android dünyasının en güçlüsü olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılmış olarak gelecek ve cihazın arkasında 1 inçlik Sony IMX989 sensörlü ana kameranın yanında, ikisi de Sony IMX890 sensörlü yardımcı kameralar bulunacak.

Find X6’nın arkasındaysa Sony IMX890 sensörlü ana kameranın yanında, Samsung JN1 ve yine Sony IMX890 sensörlü yardımcı kameralar bulunacak. Tüm bu sensörler 50MP çözünürlüğe sahip olacak. Find X6 ve Find X6 Pro’nun ön tarafında 32MP çözünürlüklü Sony IMX709 özçekim kamerası bulunacak.

Her iki cihazın da 5.000mAh büyüklüğüne pil barındırması muhtemel. Find X6 80W şarjı desteklerken, Pro modelin 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyeceği konuşuluyor.

Son zamanlarda ortaya çıkan bilgiler, şirketin 21 Mart tarihinde Find X6 serisinin yanı sıra OPPO Pad 2 tablet modelini de tanıtacağını gösteriyor. Eğer bu raporlar doğru çıkarsa OPPO hem telefon hem de tablet pazarına oldukça güçlü oyuncular kazandıracak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: OPPO Find X6 Serisi Renkleriyle Görenleri Hayran Bıraktı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OPPO Find X6 Pro’nun sızdırılan görüntüsünü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!