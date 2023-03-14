Amerika’nın Huawei’ye uyguladığı tüm ambargolara rağmen Çinli firma yoluna emin adımlar ile ilerlemeye devam ediyor. 23 Mart 2023 tarihinde karşımıza yeni canavarları Huawei P60 Pro ve katlanabilir telefon Huawei Mate X3 ile çıkacak olan firma, kamera tarafında yine zirveye oynayacak. Leica ile olan işbirliğini Xiaomi’ye kaptırdıktan sonra kendi görüntüleme teknolojilerini duyuran firma görünüşe göre çok daha iyi bir deneyim sunacak.

Huawei CEO’su Yu Chengdong, Weibo sosyal ağında Huawei P60 serisinin amiral gemisi akıllı telefonunun kamerasıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Yu Chengdong konu ile ilgili olarak; “Shenzhen’de bir gün batımının fotoğrafını çekmek için Huawei P60 serisi bir akıllı telefon kullandım. Arkadan aydınlatmalı olmasına rağmen karanlık detaylar açıkça görülüyor. Huawei P60 serisi cep telefonlarının güçlü fotoğraf yetenekleri hakkında bilgi sahibi olmak için herkesi 23 Mart’taki basın toplantısına davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar ve yayınlanan fotoğrafı göz önünde bulunduracak olursak Huawei’nin yine DxOMark’ta zirveye oturma ihtimali çok yüksek görünüyor diyebiliriz. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak olan bu canavar görüntü işleme konusunda da rakiplerinden bir adım önde olabilir.

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Türkiye pazarına da gelecek olan bu canavar ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacak. HarmonyOS 3.1 ile kutusundan çıkması beklenen telefon bakalım kamera tarafında kaç Megapiksellik bir deneyim sunacak?