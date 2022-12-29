Dünyaca ünlü teknoloji firması Oppo’nun yeni telefonu Oppo Find X6 Pro, markanın 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil amiral gemisi. Bilmeyenler için cihazla ilgili birden fazla ayrıntı zaten sızdırılmıştı. Şimdi ise, cihazın kamera detayları da sızdırıldı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Oppo Find X6 Pro Kamera Tarafında İddialı Olacak

Ünlü teknoloji yazarı Digital Chat Station’a göre Find X6 Pro’daki 50 MP ana kamera, Xiaomi 12S Ultra’da da kullanılan ana kamerayla aynı olacak. Bilmeyenler için iki telefonun ortak kullandığı sensör Sony IMX989. Bu sensör 23 mm eşdeğer odak uzaklığına, f/1.8 diyafram açıklığına, 7P lense ve OIS’e sahip. Oppo ayrıca, Find N2’deki ana kamera için yine Sony yapımı bir 50 MP’lik IMX890 sensörünü kullanacak.

Find X6 cihazındaki telefoto lens ise ya bir Sony IMX766 ya da Sony IMX890 sensör içerecek. her iki ürünün de aynı boyutta olduğunu belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, cihazdaki zoom değerinin kabaca 3x olacağını da söyleyebiliriz. Öte yandan aynı ana kamerada olduğu gibi telefotoda da, OIS teknolojisi yer alacak ve diyafram açıklığı f/2.6 olarak kalacak. Son olarak, sızıntı yapan yazar DCS, akıllı telefonun ön kamera için 32 MP Sony IMX709 sensöre sahip olduğunu da iddia ediyor.

Oppo Find X6 Cihazının Muhtemel Özellikleri

Kamera tarafının yanı sıra, yeni çıkacak cihaz diğer donanımlarıyla da bizleri büyülüyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan diğer ayrıntılar, cihazın 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip panel ile geleceğini söylüyor. Bahsedilen panelin 6,7 inç boyutunda bir E6 OLED olduğu düşünülüyor. İşlemci tarafında ise yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti cihaza güç verecek. Bununla beraber yonga setinin 512GB’a kadar dahili depolama alanı ve 12GB RAM ile eşleştirileceği bildiriliyor. Cihaz, içinde 100W’a kadar kablolu ve 50W’a kadar kablosuz hızlı şarj edebilen devasa bir 5.000mAh pil paketi ile de güçlendirilecek.

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