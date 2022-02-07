Honor 60 SE, iPhone 13’e benzer tasarımıyla yakında piyasaya çıkacak!

Honor, Huawei’den resmi olarak ayrıldıktan sonra yeni cihaz ve teknolojileriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket, kısa süre içerisinde pazar payını önemli ölçüde arttırdı. Şimdi ise piyasaya süreceği yeni akıllı telefonlar ile sektörde daha büyük bir yer edinmeyi hedefliyor. 2022 yılında Honor’un piyasaya süreceği ilk akıllı telefon ise Honor 60 SE olacak.

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Honor 60 SE, nasıl bir tasarıma ve hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Bugün ortaya çıkan bir koruyucu kılıf, Honor 60 SE’nin tasarımsal açıdan iPhone 13 Pro’ya benzeyeceğini gösterdi. Cihazın kamera dizilimi, Apple cihazlarıyla büyük ölçüde benzerlik taşıyor. Bununla birlikte ön tarafta ise aynı benzerlikten söz etmek mümkün değil. Telefonun ön tarafında çentik yerine nokta delik kamera tasarımı mevcut. Honor 60 SE, uygun fiyatlı ve temel özellikler bakımından yüksek teknolojiye sahip bir telefon olarak piyasaya çıkacak. Cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Dimensity 900 yonga seti ve 66W hızlı şarj gibi kullanıcıları tatmin edecek teknik özelliklere sahip. Sızıntılara göre telefonun 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı bulunacak.

Honor 60 SE’nin lansman tarihi, yarın gerçekleşecek olan şirket toplantısında resmi olarak ortaya çıkacak. Şirketin son amiral gemisi olan Honor 60’ın bazı özelliklerinin kırpılmasıyla bu yeni cihaz ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Şimdiye kadar sızdırılan özelliklere baktığımızda cihaz, kullanıcıların en çok yararlandığı özellikleri kısmayacak. Ayrıca bu telefon, bugün sızdırılan tasarım detayları ile şirketin yeni bir tasarım diline geçtiğini de gösteriyor. Teknik özellik tarafında kullanıcı dostu bir politika izlendiği takdirde cihazın Asya ülkelerinde çok satması muhtemel.

Honor, Huawei’den ayrıldıktan sonra ilk katlanabilen akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Honor Magic V olarak adlandırılan cihaz, şirketin verilerine göre büyük bir başarı gösterdi. Şirketin CEO’su Zhao Ming yaptığı açıklamada, Honor’un ilk katlanabilen akıllı telefonuna büyük bir talep olduğunu duyurdu. Ayrıca kısıtlı üretim sebebiyle cihaza ulaşmanın şimdilik zor olduğunu belirtti. Zhao Ming, markaya olan desteği için bütün kullanıcılara teşekkür etti. Bununla birlikte cihazı satın alamayan kullanıcılardan da özür diledi. Son olarak firmanın üretimi arttırmak için elinden geleni yaptığını söyledi.