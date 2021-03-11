Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Pro, resmi olarak tanıtıldı!
Oppo, yeni amiral gemisi serisi olan Find X3 serisinden Oppo Find X3 Pro‘yu resmi olarak bir lansman ile kullanıcılara tanıttı. Yeni amiral gemisi telefon, iki adet 50 MP çözünürlüklü kamera ve 10 bit ekran gibi güçlü teknik özelliklere sahip. Ayrıca arka taraftaki çıkıntısız tasarım da cihazın etkileyici taraflarından biri.
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Oppo Find X3 Pro, hangi teknik özelliklere sahip?
Oppo Find X3 Pro, 6.7 inçlik QHD+ çözünürlüklü LTPO AMOLED bir ekran ile geliyor. Bu ekran, 5 Hz ile 120 Hz arasında uyarlanabilen ekran tazeleme hızına sahip. Uyarlanabilen ekran tazeleme hızı, performans gerektiren işlerde yüksek hız, temel işlerde ise düşük hız ile pil tasarrufu sağlıyor. Ayrıca ekranın 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı da mevcut. Ekranın sol üst tarafında 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunmakta.
Oppo Find X3 Pro, arka tarafta iki adet Sony IMX766 sensöre sahip. Bu sensörlerden bir tanesi ana kamera, diğeri ise ultra geniş açılı kamera olarak kullanılmakta. Ana kamera, tüm aydınlatma koşullarında hızlı ve doğru odak sağlayan çok yönlü PDAF desteğine sahip. Ayrıca EIS ve OIS sabitleme sistemlerini de içeriyor. Bu iki kameraya, 5x hibrit ve 2x optik yakınlaştırma sunan 13 MP telefoto kamera eşlik ediyor. Bununla birlikte arka tarafta bulunan son kamera ise 3 MP çözünürlüklü makro kameradır. Makro kamera, 60x’e kadar yakınlaştırma sağlıyor ve mikroskobik parçaları bile gösterebiliyor.
Find X3 Pro, 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geliyor. Cihazın kablosuz şarj hızı ise 30W ve şirketin iddiasına göre tam dolum 80 dakika sürüyor. Bununla birlikte, kablolu şarjda ise bu süre yaklaşık 30 dakikaya iniyor. Telefon, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Qualcomm‘un Snapdragon X60 modemi sayesinde güçlü bir 5G bağlantı desteği de mevcut. Bununla birlikte cihaz, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E ve USB 3.1’i de kullanıcılara sunuyor. Find X3 Pro, Android 11 tabanlı ColorOS 11.2 ile birlikte geliyor. Ses tarafında ise Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler bulunmakta.
Oppo’nun yeni amiral gemisi nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?
Oppo Find X3 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip olan tek bir model ile geliyor. Bu modelin parlak siyah ve mat mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmakta. Cihaz, 30 Mart tarihinden itibaren 1.149€ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Yerli üretim akıllı telefonlara indirim geliyor!
Giriş seviyesi cep telefonu fiyatlarında yerli üretim olmasının avantajı görülmeye başladı. Paylaşılan bilgiye göre birçok akıllı telefon fiyatlarında düşüş meydana geldi.
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Akıllı telefon üreticilerinin Türkiye’de üretime başlaması vatandaşın cebine olumlu yönden yansıyacak. Milliyet Gazetesi’nden Hanife Baş’ın haberine göre; fiyatları 2.500 TL ila 3.000 TL arası değişiklik gösteren giriş seviye Samsung modelleri indirimle tüketicilere sunuldu.
Yerli üretim hamlesinin giriş seviyesindeki telefon fiyatlarını önceki seviyesine getirdiğine işaret eden Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı; “Samsung’un cep telefonu üretimi başladı. A01 serisi telefonları, daha önceden 2.500 – 3000 TL seviyesindeydi. Türkiye’de üretilenler şu anda 1.300 – 1.500 TL’den satılmaya başlandı. Yerli üretim hamlesi cep telefonunda giriş seviyesini, olması gereken fiyat bandına getirdi” dedi.
Turnacı, cep telefonunun her zaman temel ihtiyaç olduğunu savunduklarını anımsatarak; “Giriş seviyesi modeller önceden vergilerin yüksekliği nedeniyle 3.000 TL seviyelerine çıkmıştı. Ama yerli üretim sonucunda artık normale dönüyor. Türkiye’de şu anda 200 doların altında ithal edilen cihazlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu durum piyasada bu cihazların da 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyordu. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için vergi maliyetleri düşüyor ve cep telefonları çok daha uygun fiyata satılıyor” bilgisini verdi.
Mustafa Kemal Turnacı; tüketicilerin yüksek fiyatlı cep telefonu segmentinde de düşüş olacağı beklentisine girdiğini ancak bu modellerin Türkiye’de üretilmemesi nedeniyle fiyatta herhangi bir düşüş beklenmediğini de vurguladı.
Yerli üretim ile Xiaomi de düşürecek
Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk de, İstanbul Avcılar’daki fabrikada üretime başladıklarını anımsatarak, yeni modellerin nisan ayında raflarda olacağını söyledi. Yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacaklarını anlatan Öztürk; “Salcomp ile ortak olan Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor.
Avcılar’da bulunan ve yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada üretimimiz olacak. 2 bin kişiye de istihdam sağlıyoruz” dedi. Yeni modellerle birlikte fiyatların da düşeceğini dile getiren Öztürk; “Her modelde değil ama Türkiye’de üretilen modellerde yüzde 10 – 15 indirim söz konusu olacak” dedi.
Yerli üretim Oppo Mart sonunda geliyor
Diğer cep telefonu markaları da üretim planlarını sürdürüyor. İstanbul Tuzla’da üretime başlayan Oppo’nun mart ayı sonu yerli modellerini piyasaya sürmesi beklenirken, Tecno, TCL ve Vivo’nun ise Türkiye’de üretime bir ay gecikmeli başlayacağı öğrenildi. Bürokratik sıkıntılar nedeniyle üretimin Tecno ve TCL’de mayıs ayına, Vivo’da ise haziran ayına kayacağı konuşuluyor.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 12 mini için yolun sonu yaklaştı!
iPhone 12 ailesinin giriş üyesi olan iPhone 12 mini, küçük boyutuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Ancak satış grafiklerinin bir türlü istenen seviyeye ulaşmaması, telefonun üretiminin durdurulacağı söylentilerini tekrar gündeme getirdi.
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Nikkei: iPhone 12 mini üretimi “önemli miktarda” azaltılıyor!
Hatırlanacağı üzere Apple, 2020’nin son çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası olmayı başarmıştı. Cupertinolu teknoloji devi, bu başarısının ardından 2021’de daha verimli modellere yönelmeyi tercih edecek. Nikkei Asia’nın raporuna göre, Apple’ın arz/talep durumunu dengelemek için iPhone üretimini Aralık ayına kıyasla %20 azaltacağı belirtiliyor. Bu da yılın ilk 6 ayında yaklaşık 75 milyon iPhone cihazı üretileceği anlamına geliyor.
Apple’ın üretim kesintisinde en büyük pay ise iPhone 12 mini modelinde olacak. Şubat’ta üretim hacmi 11 milyon adete kadar düşen telefonun, planlanan üretim kesintisinde aslan payını alması bekleniyor. Bu da iPhone 12 mini’nin planlanan ilk üretim sayısında %70’e varan revize yaşanacağı anlamına geliyor. Hatta cihazın bazı parçalarının tedarikinin şimdiden durdurulduğuna ilişkin bilgiler yansıyor.
iPhone 12 serisi, yakaladığı satış başarısıyla beraber ABD’de şimdiden 11 serisini yakalamış durumda. Özellikle serinin Pro ve Pro Plus modellerinin oldukça yüksek talep gördüğü ifade ediliyor. Ancak ikinci nesil iPhone SE’nin satışlarının bile iPhone 12 mini modelinden daha iyi olduğu yansıtılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iPhone 12 mini’den açılan boşluğu 5G uyumlu bir iPhone SE versiyonunun doldurabileceğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M42, M serisinin ilk 5G’li cihazı olacak!
Samsung Galaxy M42 modelinin yeni sertifikaları ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon M serisinin ilk 5G özellikli modeli olacak.
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Samsung Galaxy M42, 5G ile piyasaya çıkacak!
Samsung akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Güney Kore devi bütün rekabet dallarında önemli bir alternatif olmak için kolları sıvadı. Yavaş yavaş 5G‘yi daha alt seviye cihazlar için hazırlayan akıllı telefon üreticisi, ilk hamlesini Galaxy M serisi için gerçekleştirmek üzere. Firma Galaxy M42 modeline 5G özelliği getiriyor. Wi-Fi sertifikası alan akıllı telefonun, model numarasından 5G özellikli olacağı ortaya çıktı.
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SM-M426B/DS model numaralı akıllı telefonda, B/DS ibaresi dikkat çekiyor. Zira firma sadece 5G özellikli akıllı telefonlarında bu isimlendirmeyi kullanmakta. Tüm bunların yanı sıra sertifika da detaylı teknik özellikler yer almamakta. Özellikle 5G‘nin varlığı nedeniyle akıllı telefonun kullanacağı işlemci de oldukça merak konusu. 6000 mAh devasa bataryaya sahip olacak akıllı telefon, serinin ilk 5G‘li modeli olacak. Detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefonun yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma, alt seviyede kullanacağı 5G ile birlikte daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 4 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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