Oppo Find X3 Pro, resmi olarak tanıtıldı!

Oppo, yeni amiral gemisi serisi olan Find X3 serisinden Oppo Find X3 Pro‘yu resmi olarak bir lansman ile kullanıcılara tanıttı. Yeni amiral gemisi telefon, iki adet 50 MP çözünürlüklü kamera ve 10 bit ekran gibi güçlü teknik özelliklere sahip. Ayrıca arka taraftaki çıkıntısız tasarım da cihazın etkileyici taraflarından biri.

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Oppo Find X3 Pro, hangi teknik özelliklere sahip?

Oppo Find X3 Pro, 6.7 inçlik QHD+ çözünürlüklü LTPO AMOLED bir ekran ile geliyor. Bu ekran, 5 Hz ile 120 Hz arasında uyarlanabilen ekran tazeleme hızına sahip. Uyarlanabilen ekran tazeleme hızı, performans gerektiren işlerde yüksek hız, temel işlerde ise düşük hız ile pil tasarrufu sağlıyor. Ayrıca ekranın 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı da mevcut. Ekranın sol üst tarafında 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunmakta.

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Oppo Find X3 Pro, arka tarafta iki adet Sony IMX766 sensöre sahip. Bu sensörlerden bir tanesi ana kamera, diğeri ise ultra geniş açılı kamera olarak kullanılmakta. Ana kamera, tüm aydınlatma koşullarında hızlı ve doğru odak sağlayan çok yönlü PDAF desteğine sahip. Ayrıca EIS ve OIS sabitleme sistemlerini de içeriyor. Bu iki kameraya, 5x hibrit ve 2x optik yakınlaştırma sunan 13 MP telefoto kamera eşlik ediyor. Bununla birlikte arka tarafta bulunan son kamera ise 3 MP çözünürlüklü makro kameradır. Makro kamera, 60x’e kadar yakınlaştırma sağlıyor ve mikroskobik parçaları bile gösterebiliyor.

Find X3 Pro, 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geliyor. Cihazın kablosuz şarj hızı ise 30W ve şirketin iddiasına göre tam dolum 80 dakika sürüyor. Bununla birlikte, kablolu şarjda ise bu süre yaklaşık 30 dakikaya iniyor. Telefon, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Qualcomm‘un Snapdragon X60 modemi sayesinde güçlü bir 5G bağlantı desteği de mevcut. Bununla birlikte cihaz, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E ve USB 3.1’i de kullanıcılara sunuyor. Find X3 Pro, Android 11 tabanlı ColorOS 11.2 ile birlikte geliyor. Ses tarafında ise Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler bulunmakta.

Oppo’nun yeni amiral gemisi nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?

Oppo Find X3 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip olan tek bir model ile geliyor. Bu modelin parlak siyah ve mat mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmakta. Cihaz, 30 Mart tarihinden itibaren 1.149€ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.