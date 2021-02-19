OPPO Find X3 Neo modelinin özellikleri sızdırıldı!

Touch ID ve Face ID‘nin ekran içi sürümüne sahip bir Apple iPhone düşünün. Yeni bir patent başvurusu bunun olabileceğini gösteriyor. İşte detaylar…

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Ekran altı Touch ID ve Face ID

Touch ID ve Face ID‘nin ekran içi sürümüne sahip bir Apple iPhone düşünün. Yeni bir patent başvurusuna göre, Apple şu anda bunu yapabilmek için çalışıyor. Patent başvurusu “İnce Film Transistör Arka Planlarına Entegre Edilmiş Fotodedektörler” başlığı ile üretici tarafından ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine (USPTO) sunuldu. Yeni patent başvurusu, kameralar, derinlik sensörleri, biyometrik sensörler gibi sensörlerin ekran arkasına yerleştirilmesini içeriyor.

Patent başvurusunda, Apple hangi cihazlarının ekran içi sensörleri kullanabileceğinin açığa çıkarıyor. Apple‘ın açıkladığına göre, “akıllı telefonlar, bilgisayarlar (örneğin, tablet bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlar) gibi elektronik cihazlar, giyilebilir elektronik cihazlar (örneğin, elektronik saatler, akıllı saatler veya sağlık monitörleri) dahil olmak üzere günümüzün birçok elektronik cihazı. Ayrıca oyun kontrolcüleri, navigasyon sistemleri (ör. araç navigasyon sistemleri veya robot navigasyon sistemleri) vb. cihazlar da buna dahil. Bunlardan yola çıkarak bu teknolojinin iPhone, iPad ve Apple Watch için tasarlandığını söylemek yanlış olmaz.

Apple patent başvurusu, şirketin ekran içi Face ID’yi nasıl kullanabileceğini gösteriyor

Ekrandaki sensörler çeşitli görevleri yerine getirebilir. Belirli nesnelerin varlığını hissedebilir, belirli nesnelere olan mesafeyi, ne kadar yakın olduklarını ve ne zaman hareket etmeye başladıklarını ölçebilirler. Ayrıca bir 2D görüntü, 3D derinlik haritası veya video oluşturabilirler. Face ID‘nin bir iPhone‘un kilidini açmak için bir kullanıcının yüzünün 3 boyutlu bir haritasını oluşturduğunu hatırlayın. Ayrıca patent başvurusundaki bu satır her şeyi açıklıyor: “fotodedektörler… bir cihazın ön yüzüne bakacak şekilde yapılandırılabilir. Ön kamera, biyo-kimlik doğrulama sensörü veya yüz tanıma sensörü. ” Apple, bunun “tek başına veya diğer sensörlerle birlikte” elde edilebileceğini söylüyor. Aynı teknoloji Apple tarafından Touch ID‘nin ekran içi sürümünü sunmak için de kullanılabilir.

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Apple, bu sensörleri ekranın altına taşıyarak, iPhone‘un gelecekteki versiyonlarında çentiği ortadan kaldırabilir. Ayrıca Apple, iPhone ve iPad‘deki çerçevelerin boyutunu da küçültebilir. Teknoloji devi, aynı cihazın ekranının altına Face ID ve Touch ID‘yi eklemeye bile karar verebilir; iPhone kullanıcılarının Face ID‘nin çalışmadığı zamanlar Touch ID‘ye sahip olmak istedikleri anlar oluyor. Benzer bir şekilde, patent başvurusu, patentte açıklanan teknolojinin “parmak izleri, avuç içi izleri, 3D yüz taramaları veya retina taramaları” gibi biyometrik bilgileri toplamak için kullanılabileceğini söylüyor. Bu veriler bir kullanıcıyı tanımlamak veya doğrulamak için kullanılabilir.

Apple bu patent başvurusunu 31 Temmuz 2020‘de yaptı ancak ABD Patent ve Ticaret Ofisi (USPTO) henüz dün yayınladı.