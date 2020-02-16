Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 yalnızca Oppo marka kablosuz şarj cihazlarını destekleyecek!
Oppo Find X2 yalnızca Oppo marka kablosuz şarj cihazlarını destekleyecek. Oppo’nun üst kademe yetkililerinden Shen Yiren‘in yaptığı açıklamaya göre merakla beklenen yeni Oppo modeli Find X2 kablosuz hızlı şarjı destekleyecek ama uyumluluk konusunda yaşanabilecek problemlerin önüne geçebilmenin ve cihaz sağlığının güvenceye alınabilmesi için sadece Oppo markasına ait kablosuz hızlı şarj istasyonlarını destekleyeceğini söyledi.
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Oppo Find X2’nin hızlı şarj teknolojileri bizlere ne gibi yenilikler sunacak?
Markanın yaptığı Ar-Ge yatırımları sayesinde hızlı şarj sistemleri ve hızlı şarj teknolojilerinde Oppo markasının şu anda lider konumda olduğunu söyleyebiliriz. Oppo Find X2 de bu Ar-Ge yatırımlarından nasibini almış olsa gerek ki sızıntılara göre 65 W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Karşılaştırmak için belirtelim Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi Mi 10 Pro bile sadece 50 W‘lık hızlı şarj desteği sağlayabiliyor! Oppo bu yeni şarj teknolojisine “65 W SuperVOOC flash charging technology” adını veriyor. Buna ek olarak telefonun içinde önyüklü bir hızlı şarj menüsü var. Aşağıda sızdırılan hızlı şarj menüsü ekran görüntüsünden gördüğünüz üzere Oppo bu hızlı şarj işini baya ciddiye alıyor olmalı!
Find X2 kablosuz hızlı şarj özellikleri neler?
Bu ekran görüntüsü ile sızdırılmış olan bir diğer bilgi de Oppo Find X2 hızlı şarj özellikleri. Cihaz 30 W‘lık kablosuz hızlı şarjı destekleyebilecek. Oppo bu kablosuz hızlı şarj teknolojisine ise “30W wireless VOOC flash charging technology” adını veriyor. Dilenirse yine kablosuz olarak tersinir şekilde başka cihazları da Oppo Find X2 ile şarj edebileceksiniz. Tersine şarj özelliğinin içinde ise kullanımınıza özel seçenekler sunuluyor; örneğin “batarya şarj seviyesi düşük olduğunda şarjetmeyi durdur”, “belirli bir dakikadan sonra şarj etmeyi durdur”, “uyku modundayken optimize et” gibi; yani bu konuda Oppo birçok seçeneği kullanıcıya bırakacak. Oppo’nun hızlı şarj desteği sunan bir kablosuz hızlı şarj istasyonuyla Find X2’yi şarj etmek isterseniz cihazın 4000 mAh‘lik bataryasını sıfırdan yüzde yüze tamamen doldurmanız sadece 80 dakika sürecek.
Akıllı Telefonlar
Nubia MWC 2020 planlarını erteledi!
Bilindiği üzere MWC 2020 gerçekleşemiyor, etkinliğe katılacak şirketler teker teker çekildiği için etkinlik yönetimi etkinliği iptal etti. Çin‘deki Corona Virüs salgını iptalin ana sebebi olarak görünüyor. Nubia ise MWC 2020‘de açıklayacağı cihazların tanıtımını erteledi.
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Nubia akıllı telefonlarını ne zaman tanıtacak?
Şirket, MWC 2020 kongresinden çekileceğini açıklayan son katılımcılardan biriydi ve bunu geçtiğimiz günlerde resmi olarak gerçekleştirdi. Şirketin resmi Weibo hesabından yapılan açıklamada, GSM Derneği‘nin kararına saygı duyduklarını ve Red Magic 5G‘nin açıklanmasını erteleyeceklerini söylediler. Şirket Red Magic 5G akıllı telefonunu erteledi fakat bu telefonun tanıtım tarihi hakkında şu anda elimizde bir bilgi bulunmamakta.
Red Magic 5G, 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan ilk akıllı telefon olacaktı, telefon Mobil Dünya Kongresi‘nde tanıtılacaktı fakat kongre iptal olduğu için bu lansmanı Çin‘de gerçekleştirecek. Şirket şu anda tam bir tarih vermemekle birlikte en kısa sürede açıklama yapacaklarını söylüyor.
Red Magic 5G‘nin özelliklerini hatırlayacak olursak, 16 GB‘a kadar LPDDR5 RAM , 144 Hz ekran tazeleme hızı ve 80W hızlı şarj gibi innovatif özelliklerle gelecek. Ayrıca Ni Fei‘nin yaptığı açıklama ve sosyal medya hesabına koyduğu video “hava soğutmalı hızlı şarj çözümü” adında yeni bir teknolojiyi bizlerle buluşturacak. Oldukça yenilikçi olan bu cihazın en kısa sürede tanıtılmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A71 5G, ABD ve Çin dışında satışa sunulacak!
Samsung geçtiğimiz aralık ayında Galaxy A71‘i duyurdu ve ABD ile Çin‘de satılacak olan 5G versiyonu üzerinde çalıştığını bildirdi. Ancak yeni bir rapora göre Galaxy A71 5G diğer pazarlara da gelecek.
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Samsung Galaxy A71 5G hangi pazarlarda satışa çıkacak?
Samsung, ABD ve Çin dışında satılacak olan Galaxy A71 (SM-A716B) modelinin 5G versiyonunu geliştiriyor. Yeni raporda ise farklı pazarlarda satışa sunulacağı ortaya çıktı. Bu pazarların Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Avrupa ülkeleri olacağı düşünülüyor. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda ise kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte eğer Avrupa‘ya gelir ise ülkemizde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.
Galaxy A71 haricinde şirket başka bir telefonun 5G sürümü üzerinde de çalışıyor. Bu telefonun Galaxy A51 5G olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench‘ten Exynos 980 SoC kullanan ve 6 GB RAM ile birlikte Android 10 sürümü olan bir telefon geçti. Eğer yeni bir telefon değil ise bu telefonun Galaxy A51‘in 5G versiyonu olması oldukça muhtemel gözüküyor.
Samsung tarafından henüz Galaxy A51 ve Galaxy A71 ile ilgili 5G versiyonlarının ne durumda olduğu konusunda bir bilgi yok. Ancak resmi bir duyuru beklerken A71 ve A51‘in sitemizdeki inceleme videolarına ve yazılarına göz atabilirsiniz. Yakın zamanda elimize bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Akıllı Telefonlar
ABD Huawei için 45 gün ek süre verdi
Çıkardığı cihazlar kadar ABD ile yaşadığı sıkıntıları ile de gündemden düşmeyen Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar ile bir nebze olsun rahatladı.
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ABD 45 gün ek süre verdi!
ABD ile geçen mayıs ayından bu yana sorunlar yaşayan Çinli Huawei firması, önce Google ardından Qualcomm, Intel, Xlink ve Broadcom ile olan ortaklıklarını devam ettirememişti. Bu gelişmeler ışığında bu kavganın ilk meyvesi olan Huawei Mate 30 serisi Google servislerinden mahrum olarak piyasaya çıkmıştı. Ancak Ticaret Bakanlığı, Huawei için olumlu sayılabilecek bir karar aldı. Karara göre Huawei’nin Amerikan şirketleri ile ticari ilişkilerini sürdürebilmesi için 45 gün ek süre verildi. Bu da Huawei için yeni cihazları için alabileceği yeni lisanslar anlamına gelebilir. Şu süreç içinde Mate 30 serisi için Google servislerinin akıbeti ne olacak kesin bir yanıt veremiyoruz. Kesin olan bir konu ise daha önce lisans programında yer alan cihazların güncellemeleri almaya devam edeceği.
Huawei ile yaşanan bu süreç ABD parlamentosunu ikiye bölmüş durumda. Bir kesim Çin ve Huawei ile ticaretin serbestliği ve ilişkilerin devamını desteklerken. Diğer taraf ise Huawei tarafına yöneltilen iddiaların ciddi olduğunu ve bu konuda daha sert adımlar atılmasını istemekte. Tam 45 gün ek süre verilen Huawei için bu süreçte ne yaşanabilir ileride daha net görebileceğiz. Aynı zaman da Çin ile ticari ilişkilerin de nasıl bir duruma evrileceğini merakla beklemekteyiz.