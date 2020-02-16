Oppo Find X2 yalnızca Oppo marka kablosuz şarj cihazlarını destekleyecek. Oppo’nun üst kademe yetkililerinden Shen Yiren‘in yaptığı açıklamaya göre merakla beklenen yeni Oppo modeli Find X2 kablosuz hızlı şarjı destekleyecek ama uyumluluk konusunda yaşanabilecek problemlerin önüne geçebilmenin ve cihaz sağlığının güvenceye alınabilmesi için sadece Oppo markasına ait kablosuz hızlı şarj istasyonlarını destekleyeceğini söyledi.

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Oppo Find X2’nin hızlı şarj teknolojileri bizlere ne gibi yenilikler sunacak?

Markanın yaptığı Ar-Ge yatırımları sayesinde hızlı şarj sistemleri ve hızlı şarj teknolojilerinde Oppo markasının şu anda lider konumda olduğunu söyleyebiliriz. Oppo Find X2 de bu Ar-Ge yatırımlarından nasibini almış olsa gerek ki sızıntılara göre 65 W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Karşılaştırmak için belirtelim Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi Mi 10 Pro bile sadece 50 W‘lık hızlı şarj desteği sağlayabiliyor! Oppo bu yeni şarj teknolojisine “65 W SuperVOOC flash charging technology” adını veriyor. Buna ek olarak telefonun içinde önyüklü bir hızlı şarj menüsü var. Aşağıda sızdırılan hızlı şarj menüsü ekran görüntüsünden gördüğünüz üzere Oppo bu hızlı şarj işini baya ciddiye alıyor olmalı!

Find X2 kablosuz hızlı şarj özellikleri neler?

Bu ekran görüntüsü ile sızdırılmış olan bir diğer bilgi de Oppo Find X2 hızlı şarj özellikleri. Cihaz 30 W‘lık kablosuz hızlı şarjı destekleyebilecek. Oppo bu kablosuz hızlı şarj teknolojisine ise “30W wireless VOOC flash charging technology” adını veriyor. Dilenirse yine kablosuz olarak tersinir şekilde başka cihazları da Oppo Find X2 ile şarj edebileceksiniz. Tersine şarj özelliğinin içinde ise kullanımınıza özel seçenekler sunuluyor; örneğin “batarya şarj seviyesi düşük olduğunda şarjetmeyi durdur”, “belirli bir dakikadan sonra şarj etmeyi durdur”, “uyku modundayken optimize et” gibi; yani bu konuda Oppo birçok seçeneği kullanıcıya bırakacak. Oppo’nun hızlı şarj desteği sunan bir kablosuz hızlı şarj istasyonuyla Find X2’yi şarj etmek isterseniz cihazın 4000 mAh‘lik bataryasını sıfırdan yüzde yüze tamamen doldurmanız sadece 80 dakika sürecek.