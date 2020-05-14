Pil Testi
Oppo Find X2 | Pil Testi
Oppo Find X2 Pil Testi videomuzda, ülkemizde yeni satışa çıkan amiral gemisi modelin pil tüketimi ve pil dolumu gibi durumlarını test ediyoruz.
Cihazda 4500 mAh pil kapasitesiyle birlikte 65W SuperVooc 2.0 hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Daha önce yaptığımız tüm pil testi içerikleri ve tablo: http://hwp.com.tr/piltesti
Pil Testi
Pil Düellosu: Xiaomi Mi 9T vs Realme XT
Ersin ve Doğuş’un hazırladığı Pil Dülleosu serisinde şimdi de Xiaomi Mi 9T vs Realme XT modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım iki telefon birbirlerine karşı gerçek hayat senaryolarında nasıl bir pil performansı gösteriyorlar.
Pil Testi
Oppo Reno 2 – Pil Testi
Oppo Reno 2 Pil Testi videomuzda, her zamanki konseptimizde cihazın pilini ve şarj durumlarını inceliyoruz.
İlginizi çekebilir; Tüm pil testi sonuçları için tıklayın.
Oppo Reno 2 4000 mAh bataryasıyla ve VOOC Flash Charge 3.0 teknolojisiyle dikkat çeken bir model. 30 dakika içinde %51’den fazla şarj edebildiğini iddia eden modelin kutu açılışı ve pil testi sonuçlarını bu videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Pil Testi
Redmi Note 8 Pro – Pil Testi (VIDEO)
Redmi Note 8 Pro Pil Testi videomuzda, her zamanki konseptimizde cihazın pilini ve şarj durumlarını inceliyoruz.
Daha önce yaptığımız tüm pil testi içerikleri ve tablo: http://hwp.com.tr/piltesti