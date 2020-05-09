Hardware Plus’ta DXOMARK serisi bu seferde katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip ile devam ediyor. Samsung’un ikinci katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Flip DXOMARK tarafından test edildi.

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Her ikisi de 12 MP değerindeki çifte kamerasıyla gelen Galaxy Z Flip, bu noktada 105 puanı ile en iyilerin arasında ortalarda kalsa da geniş açılı kamerasında çok farklı bir konuma gelmeyi başarmış.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

İyi seyirler…

Samsung Galaxy Z Flip kamera özellikleri

Arka kamera

12 MP, f/1.8, 27mm (ana), OIS

12 MP, f/2.2, 12mm (geniş açı)

Ön kamera

10 MP, f/2.4, 26mm

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