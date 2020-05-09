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65W şarj testi | Oppo Find X2 kaç dakikada şarj oluyor?
Oppo Find X2 kutusundan “65W Super VOOC 2.0” adaptörü ile birlikte geliyor. İlk kez Find X2 ile bir telefonda kullanılan bu şarj teknolojisi, şaşkınlık verici bir sürede cihazı tam şarj edebilmenize imkân tanıyor. Biz de bu videomuzda, Find X2 ile %0’dan %100’e bir şarj testi gerçekleştirdik.
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Oppo Find X2 hızlı şarj testi %0 batarya seviyesiyle başladığımız testte 1 dakika sonra yüzde 5, 5 dakika sonra %25, 10 dakika sonra %45, 20 dakika sonra %81 ve 30 dakika sonra %98 seviyesini gördük.
Cihazda 4200 mAh kapasiteli bir batarya yer alırken, kutu içeriğinden 65W’lık bir Super VOOC 2.0 adaptörü çıkıyor.
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Samsung Galaxy Z Flip kamera performansı nasıl? | DXOMARK #22
Hardware Plus’ta DXOMARK serisi bu seferde katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip ile devam ediyor. Samsung’un ikinci katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Flip DXOMARK tarafından test edildi.
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Her ikisi de 12 MP değerindeki çifte kamerasıyla gelen Galaxy Z Flip, bu noktada 105 puanı ile en iyilerin arasında ortalarda kalsa da geniş açılı kamerasında çok farklı bir konuma gelmeyi başarmış.
Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.
İyi seyirler…
Samsung Galaxy Z Flip kamera özellikleri
Arka kamera
- 12 MP, f/1.8, 27mm (ana), OIS
- 12 MP, f/2.2, 12mm (geniş açı)
Ön kamera
- 10 MP, f/2.4, 26mm
Video
- 4K (60 fps)
- Full HD (240 fps)
- HD (960 fps)
- HDR10+
Pil Testi
Pil Düellosu: Xiaomi Mi 9T vs Realme XT
Ersin ve Doğuş’un hazırladığı Pil Dülleosu serisinde şimdi de Xiaomi Mi 9T vs Realme XT modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım iki telefon birbirlerine karşı gerçek hayat senaryolarında nasıl bir pil performansı gösteriyorlar.
Test
Realme X2 Pro kamera performansı nasıl? | DXOMARK #20
Hardware Plus’ta DXOMARK serisi tam gaz devam ediyor. Bu seferki konuğumuz Türkiye’de de satışa çıkması fazlasıyla istenen Realme x2 Pro modeli oluyor.
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64 MP ana ve diğer üç kamerasıyla gelen X2 Pro, DXOMARK‘ın test merkezinde 95 puan alıyorı. Bu puanlarda fotoğraf kanadında 99, video tarafında ise 86 puan alan cihaz, beklentilerin biraz altında kalıyor gibi görünüyor.
Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.
İyi seyirler…
Realme X2 Pro kamera özellikleri
Arka kamera
- 64 MP, f/1.8 (ana)
- 13 MP, f/2.5 (telefoto)
- 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- 2 MP, f/2.4 (derinlik sensörü)
Ön kamera
- 36 MP, f/2.0
Video
- 4K (60 fps)
- Full HD (120 fps)
- HDR