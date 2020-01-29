Oppo Find X2 Pro ve Find X2 için 120Hz ekran onaylandı!

Oppo‘nun Find X2 akıllı telefonunu tanıtması bekleniyordu. Bugün ortaya çıkan habere göre bir değil iki telefon tanıtılacağı onaylandı. Oppo Find X2 ve Oppo Find X2 Pro olarak 2 model geleceği duyuruldu. Telefonlar Tayland’daki NBTC web sitesinde yer aldı.

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Ekran özellikleri kim tarafından onaylandı?

Şirketin başkan yardımcısı olan Brian Shen, kişisel Weibo hesabından “2K ve 120Hz ekran ile birlikte 65W SuperVOOC şarj teknolojisiyle gelecek” diyerek ekran ve şarj söylentilerini onayladı. Shen ayrıca birkaç gün önce Twitter’da Oppo Find X2 ile uygulamalı bir deneyim yaşadığını ve ekranın “oyunları değiştirdiğini” açıklamıştı. Bu iki açıklamanın birbirinin devamı niteliğinde olması Find X2‘nin özelliklerini doğruladığını düşündürüyor.

Oppo Find X2 Pro ve Find X2’nin ekranı nasıl değerlendirildi?

2K ekrana sahip olmak Çin’de kullanılan bir pazarlama sloganı olmakla birlikte panel olarak aslında QHD(1440p)’dir. Oppo altı yıl önce Snapdragon 801 ve 3/32 GB bellekle piyasaya sürülen Find 7‘den beri böyle bir ekrana sahip telefon piyasaya sürmedi. Öte yandan Find X2 serisinde kullanılacak olan 65W SuperVOOC şu anda piyasada bulunan bir teknoloji.

Telefonun piyasaya çıkış tarihi olarak elimizde net bir lansman tarihi yok ancak Oppo‘nun önümüzdeki ay Barcelona‘daki MWC 2020‘ye katılacağı doğrulandı. Find X2 serisinin MWC 2020‘de tanıtılacağı tahmin ediliyor.