Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Pro ve Find X2 için 120Hz ekran onaylandı!
Oppo‘nun Find X2 akıllı telefonunu tanıtması bekleniyordu. Bugün ortaya çıkan habere göre bir değil iki telefon tanıtılacağı onaylandı. Oppo Find X2 ve Oppo Find X2 Pro olarak 2 model geleceği duyuruldu. Telefonlar Tayland’daki NBTC web sitesinde yer aldı.
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Ekran özellikleri kim tarafından onaylandı?
Şirketin başkan yardımcısı olan Brian Shen, kişisel Weibo hesabından “2K ve 120Hz ekran ile birlikte 65W SuperVOOC şarj teknolojisiyle gelecek” diyerek ekran ve şarj söylentilerini onayladı. Shen ayrıca birkaç gün önce Twitter’da Oppo Find X2 ile uygulamalı bir deneyim yaşadığını ve ekranın “oyunları değiştirdiğini” açıklamıştı. Bu iki açıklamanın birbirinin devamı niteliğinde olması Find X2‘nin özelliklerini doğruladığını düşündürüyor.
Oppo Find X2 Pro ve Find X2’nin ekranı nasıl değerlendirildi?
2K ekrana sahip olmak Çin’de kullanılan bir pazarlama sloganı olmakla birlikte panel olarak aslında QHD(1440p)’dir. Oppo altı yıl önce Snapdragon 801 ve 3/32 GB bellekle piyasaya sürülen Find 7‘den beri böyle bir ekrana sahip telefon piyasaya sürmedi. Öte yandan Find X2 serisinde kullanılacak olan 65W SuperVOOC şu anda piyasada bulunan bir teknoloji.
Telefonun piyasaya çıkış tarihi olarak elimizde net bir lansman tarihi yok ancak Oppo‘nun önümüzdeki ay Barcelona‘daki MWC 2020‘ye katılacağı doğrulandı. Find X2 serisinin MWC 2020‘de tanıtılacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Realme C3 tanıtım tarihi açıklandı
Uygun fiyatlı yeni akıllı telefon Realme C3 modelinin lansman tarihi açıklandı. Arka tarafında iki adet kamera bulunan akıllı telefon 6 Şubat tarihinde tanıtılacak.
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Realme Hindistan teknoloji basınına gönderdiği davetiyle yeni cihazının tanıtım tarihi açıklandı. 6 Şubat 2020 saat 12.30 (TSİ: 15.00) tarihinde gerçekleştirilecek Realme C3 modelinin tanıtımı Facebook ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Teknoloji basınına iletilen elektronik postada cihazın ön ve arka tasarımını yansıtan görseller paylaşıldı. Henüz özellikleri açıklanmayan akıllı telefonun ön kısımında damla çentik formuna yerleştirilmiş bir adet ön kamera bulunuyor. Uygun fiyatlı olması beklenilen telefonun arka kısımında ise dikey olarak yerleştirilmiş iki adet kameranın olduğu fark ediliyor.
Mavi renk seçeneği ile tüketicilere sunulacak akıllı telefonun satış sloganı “Eğlencenin süperstarı” olarak belirlendi. Realme ekibinin bu sloganı seçmesinin sebebinin ise bir önceki modele kıyasla cihazın daha yüksek batarya kapasitesi ile geleceğini vurguladığı tahmin ediliyor. 6 Şubat tarihinde tanıtılacak yeni modelin bir önceki modelde bulunan HD+ ekranın iyileştirilmesi beklenilmekte. Full HD+ ekran ile satışa sunulması beklenilen cep telefonun bu iyileştirme ile giriş segmentinin üstüne çıkması beklenilmekte. 21 Ocak tarihinde ülkemize giriş yapan Realme, C2 modelini ülkemizde 1399 Türk Lirası fiyat etiketi ile satışa sunmuştu. Önümüzdeki hafta perşembe günü lansmanı gerçekleştirilecek akıllı telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8 Pro, DxOMark tarafından vasat olarak derecelendirildi!
Redmi Note 8 Pro, donanım özellikleri ve fiyatıyla oldukça rekabetçi bir cihaz. Özellikle kameralarına baktığımızda 8 MP ultra geniş açılı kamerasının yanı sıra 64 MP büyüklüğünde bir ana kameraya sahip. Ayrıca makro fotoğrafçılık için 2 MP büyüklüğünde bir makro kameraya ve yine 2 MP‘lik bir derinlik sensörüne cihazda yer verildi. Bu kamera özelliklerine rağmen Note 8 Pro, DxOMark testinde Black Shark 2 ve LG V30 ile aynı puanı alarak beklentilerin altında kaldı.
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Redmi Note 8 Pro kamerasının eksik yanları raporda belirtildi
Skoru oldukça düşük gelen Redmi Note ailesinin son üyesi fotoğraf bölümünde 87, video kategorisinde ise 78 puan aldı. Ana kameranın “auto focus” performansı, portre çekimlerinde pozlama ve nesne odaklanması oldukça iyi olduğu belirtildi. Ancak sınırlı dinamik aralık, yavaş otomatik odaklama, renk tonunu kaydırma ve kenar yumuşatma ile çekimler konusunda eksik bulundu.
DxOMark ayrıca ince ayrıntılara ve dinamik aralığa dikkat çekiyor. Gerçek bir telefoto kameranın olmaması da düşük zoom puanı ile sonuçlanıyor. Düşük ışıkta fotoğraf çekimleri ise Note 8 Pro ‘nun aldığı düşük puanın bir başka sebebi olarak karşımıza çıkıyor.
Video tarafında ne gibi eksiklikler var?
Cihaz video konusunda otomatik netlemenin sürekliliğinin bulunmaması ve sınırlı çekim aralığının olması sebebiyle iyi bir puan alamadı. Bunun yanı sıra Redmi Note 8 Pro, iç mekan çekimlerinde turuncu renk tonu ile birlikte tüm çekim koşullarında gözle görülür bir gürültü olması sebebiyle beklentileri karşılayamamış görünüyor. Kamera genel olarak iyi ışıklandırmada kötü bir sonuç vermiyor ve bu telefonun fiyatı göz önüne alındığında düşük ışık ve video çekimlerinde bu performansı göstermesi kabul edilebilir gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium şimdi her zamankinden daha ucuz!
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium normal fiyatından çok daha ucuz bir fiyata indirimli olarak sunuldu. Xiaomi, Çin’de Redmi K30 satıyor ancak piyasada hatrı sayılır miktarda Redmi K20 telefon var. Kalan stoğu temizlemek ve Ay Yeni Yılını kutlamak için şirket Redmi K20 Pro Premium‘un fiyatını 2.799 CNY veya ona eşdeğer olan 403$’a düşürdü.
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Xiaomi Redmi K20 Pro Premium hangi özelliklere sahip?
Redmi K20 Pro, Snapdragon 855 yonta seti ile geldi ancak daha sonra güncelleştirilmiş premium versiyonu Snapdragon 855+ SoC ile yeniden satışa çıktı. Telefon şu anda Xiaomi‘nin kendi çevrimiçi mağazasında satışta ve telefon 12 GB RAM ile birlikte 512 GB depolama alanına sahip. Ürün 6.39 inçlik Super Amoled bir ekrana sahip ve 4000 mAh pil kapasitesi mevcut. Cihaz aynı zamanda Android 10 ile birlikte geliyor. Arayüz birimi olarak ise MIUI 11 kullanıyor.
Çıkış fiyatı ve şuanki fiyatı arasında çok fark var
Cihaz başlangıçta 450$ değerinde bir fiyata çıkmıştı, daha sonra Aralık ayının sonunda 425$ fiyatına indirildi. Şimdi ise 403$‘a telefonu alabilmek mümkün. Xiaomi ‘nin şubat ayında Barcelona’daki MWC 2020 sırasında Mi 10 serisini tanıtması bekleniyor. Bu arada yan kuruluşu olan Redmi’nin, Snapdragon 865 yonga seti ile birlikte çalıştıracağı Redmi K30 Pro‘yu tanıtması bekleniyor.