Oppo bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonu olan Oppo Find N3 üzerinde çalışıyordu. Katlanabilir akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise katlanabilir akıllı telefon hakkında yeni sızıntılar oldu. Detaylara bakalım.

Yeni sızıntılara göre Oppo Find N3, 2268 x 2440 çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Katlanabilir akıllı telefonun dış tarafında 7.82 inç, iç tarafında ise 6.31 inç büyüklüğünde ve 2484 x 1116 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunacak. Her iki ekranda da 120hz ekran yenileme hızı desteği bulunacak. Ekran panelleri ise OLED.

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Katlanabilir akıllı telefon kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM’e ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek. Yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4805 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Oppo Find N3, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 48 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma yapabilen 64 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP ve 20 MP çözünürlüğünde iki ön kamera bulunacak.