Çinli teknoloji devi OPPO, artık teknolojiye yön vermeye başlayan firma haline geldi diyebiliriz. Katlanabilir telefon sektöründe yaptığı atılımlar ile dikkatleri bir anda üzerine çeken firma bu süreçte karşımıza OPPO Find N2 Flip ile çıkmıştı. Rakiplerinden çok daha iyi bir deneyim sunan bu telefon bugün DxOMark ekibinin konuğu oldu.

DxOMark kamera testinde Oppo Find N2 Flip’in Galaxy Z Flip 4’ten daha iyi performans gösterdiği açıklandı. Yakın bir rekabet olmasına rağmen Find N2 Flip 114 puan ve Galaxy Z Flip 4 ise 112 puan aldı. Sonuçlar, Galaxy Z Flip 4’ün normal modda biraz daha iyi fotoğraflar çektiğini, ancak Oppo Find N2 Flip’in yakınlaştırma ve video modlarında üstün olduğunu gösteriyor.

Teste göre, Find N2 Flip kamera, geniş bir dinamik aralıkla mükemmel fotoğraf ve video pozlaması sunuyor, fotoğraflarda doku ve gürültü arasında makul bir denge oluşturuyor, videoları düşük gürültü seviyeleriyle kaydediyor, oldukça geniş bir alan derinliği sağlıyor, doğru bir şekilde derinliği ölçüyor. Ek olarak, video modunda hızlı otomatik odaklamaya sahip.

Test sonuçlarına rağmen, kamera sisteminin hala bazı sınırlamaları var. Hem fotoğraflar hem de videolar için iç mekan ve düşük ışık ayarlarında deklanşör gecikmesinin yanı sıra pozlama dengesizlikleri gözlemlendi. Belirli koşullarda, fotoğraflarda beyaz dengesi gölgeleri ve yanlış renklerin yanı sıra füzyon eserleri ve gölgelenme vardı.

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Bununla birlikte, Find N2 Flip, küresel telefon kamera sıralamasında 69. sırayı ve DxOmark’ın ultra premium akıllı telefon kamera sıralamasında 49. sırayı aldı.