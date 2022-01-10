OPPO, Find N Taleplerini Karşılamakta Zorlanıyor!

OPPO Find N bir aydan kısa bir süre önce tanıtıldı ve satışa çıktığı anda ilk parti hemen tükendi. Katlanabilir akıllı telefonlara olan talep o kadar yüksek ki, marka siparişlere yetişemiyor ve Find N, 1 milyon kişinin telefonu satın almak için kaydettiği ön sipariş için tedarik sorunlarıyla karşı karşıya.

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Oppo Çin Başkanı Liu Bobbee, yüksek talebin ana nedeninin 7,699 Yuan/8,999 Yuan (yaklaşık 1,200 ABD Doları/1,400 ABD Doları) cazip fiyatının yanı sıra küçük form faktörü ve katlanabilir ekrandaki neredeyse görünmez katlama izi olduğunu açıkladı.

Çin’deki akıllı telefon rezervasyonları dünyanın her yerinden farklı çalışıyor. Kullanıcılar stok geldiğinde bilgi almak için e-postalarıyla kaydoluyor. Dolayısıyla bir milyon kullanıcı aslında telefonu satın almaya hazır değil, ancak almayı düşünüyor. Yine de çok sayıda kayıtlı e-postanın olması, cihazın yüksek popülaritesinin bir göstergesi. Ne yazık ki Find N, şimdilik Çin’in dışına çıkamayacak. Oppo’nun yakın gelecekte küresel hayranlarına farklı formdaki katlanabilir telefon ile daha iyi bir cihaz sunacağını bekliyoruz.

OPPO Find N özellikleri neler?

OPPO Find N, katlanabilir bir akıllı telefonun iç ekranında ilk kez yatay bir oran kullanıyor. Kullanıcıların sürükleyici 7,1 inç iç ekran ve 5,49 inç dış ekran arasında sorunsuz geçiş yapması için daha iyi bir kullanım dengesi sunuyor. İç kısımda, izlenen içeriğe bağlı olarak yenileme hızını 1-120 Hz arasındaki herhangi bir değere uyarlayan akıllı dinamik yenileme hızı teknolojisine sahip bir LTPO ekran kullanılıyor. İç ekran ayrıca 1.000 Hz‘e kadar dokunmatik örnekleme hızı desteği sunuyor. ı. Her iki ekran da 10.240 otomatik parlaklık seviyesine sahip ve 1.000 nit’e varan en üst parlaklık seviyesiyle farklı aydınlıktaki tüm ortamlarda kullanım konforu sunuyor.

Gelişmiş Esnek Menteşe içindeki kam ve yay, açıldığında 50 ile 120 derece arasında herhangi bir açıda, cihazın serbestçe durabilmesini sağlıyor. OPPO Find N, 50 MP Sony IMX 766 ana sensör, 16 MP ultra geniş lens ve 13 MP telefoto lensin yanı sıra hem iç hem de dış ekranda selfie kameralarına sahip.

OPPO Find N, 12 GB LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 3.1 depolama ve Qualcomm Snapdragon 888 ile geliyor. 4.500 mAh pili, 33W SUPERVOOC ile 30 dakikada %55, 70 dakikada %100 şarj edecek şekilde optimize edilmiş. Ayrıca 15W AIRVOOC kablosuz şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen OPPO Find N yan tarafta güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlöre sahip.