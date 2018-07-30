Oppo F9 ve F9 Pro ultra ince çentikle geliyor!

Oppo, yakında tanıtımını yapacağı iki yeni akıllı telefonu Oppo F9 ve F9 Pro için ilk görüntüleri resmi twitter hesabı aracılığıyla paylaşmaya başladı.

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Oppo F9 ve F9 Pro, Essential benzeri çentikle geliyor!

Yayınlanan ilk tanıtım görselleri, Sharp ve Essential akıllı telefonlara benzer bir çentik ve çift arka kameraya işaret ediyor. Bu cihazlar, yakın tarihte TENAA’da onaylanan ve Çin’de Oppo R17 ve R17 Pro olarak tanıtılması beklenen PBCM00 ve PBCT00 modellerine benziyorlar.

TENAA listesinde yer alan veriler modelin, 6.3 inç büyüklüğünde 19:9 en boy oranına sahip OLED ekranlı, çift arka kamerası, 156.7 mm, 74 mm, 7.9 mm boyutları ve 3.415 mAh batarya gibi özelliklerini ortaya koymuştu. OPPO R17 Pro‘nun Snapdragon 710 yonga seti, 6GB RAM, 128GB dahili depolama alanı ve 16 MP birincil arka kameraya olması bekleniyor. Oppo F9 / R17 serisi akıllı telefonların 3D yüz kilidi özelliğine sahip olması bekleniyor.

Oppo F serisi akıllı telefonlarını genellikle Asya ülkelerinde satışa sunduğu için yakın zamanda, diğer ülkelerden de bazı görüntüler paylaşılacaktır. Oppo F9 Pro ve F9‘un ilk olarak Hindistan’da Ağustos ayında piyasaya sunulması bekleniyor.