Oppo F7 tanıtıldı: 25 MP akıllı selfie kamerası!

Oppo F7 resmi olarak tanıtıldı. Çentik tasarımını kullanan bir başka cihaz olan F7, orta segmentte konumlanıyor ve özellikle ön kamerasıyla öne çıkıyor.

Oppo F7 özellikleri

6.23 inç boyutlu LCD ekranda 19:9 görüntü oranı ve 2280 x 1080 çözünürlük kullanılmış. Telefonun ön tarafında ön kameranın ve sensörlerin yer aldığı bir çentik bulunuyor.

Şirketin “Selfie Expert” olarak tanıttığı telefon, F/2.0 diyafram değernie sahip 25 MP‘lik bir ön kamera ile geliyor. HDR destekleyen bu ön kamera, yapay zeka ile güçlendirilmiş durumda. Yapay zeka sizin kadın veya erkek olduğunu alglılayabiliyor ve fotoğrafları otomatik olarak “iyileştiriyor”. Ayrıca son dönemin çılgığında AR Emoji desteği de bu telefonda yer alıyor. Ön kamera, yüz tanıma güvenlik seçeneği için de kullanılabiliyor. Yazılım 128 noktayı tanımlayarak gözleriniz kapalı olsa dahi kilidi açabiliyor.

Performans bileşenlerine baktığımızda ise 2.0 GHz saat hızında çalışan MediaTek P60 işlemci ile 4 GB veya 6 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolamada ise 64 GB veya 128 GB seçenekleri mevcut ve microSD kart desteği de kullanıcılara sunuluyor. Batarya ise 3.400 mAh olmasına karşın VOOC hızlı şarj desteğine sahip değil.

Oppo F7 fiyatı

Nisan ayı itibarıyla satışta olacak telefonun 4 GB RAM’li modeli 273 Euro, 6 GB RAM + 128 GB depolama olan seçenek ise 336 Euro fiyatla satılacak.