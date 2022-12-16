Dün Oppo anavatanı Çin’de Oppo Inno Day isimli lansmanını yaptı. Lansmanda Oppo’nun yeni cihazları tanıtıldı. Lansmanın yıldızları ise Oppo Find N2 ve Oppo Find N2 Flip oldu. Katlanabilir cihazların gölgesinde Oppo Enco X2 kulaklıkların yeni rengi de tanıtıldı.

İlginizi çekebilir: OPPO Find N2 ve Find N2 Flip Tanıtıldı; İşte Özellikleri

Oppo Enco X2’nin yeni altın rengi 999 yuan fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü. Bu da 143 Amerikan Dolarına tekabül ediyor. Kulaklıkların diğer renk seçenekleri şu anda 130 Amerikan Dolarına satılıyor. Yeni renk şimdilik sadece Çin pazarında satılıyor. Küresel pazara çıkıp çıkmayacağı ise kesin değil.

İçindekiler Oppo Enco X2 Teknik Özellikleri

Oppo Enco X2 Teknik Özellikleri

Oppo Enco X2, Dynaudio ile birlikte tasarlandı ve Uluslararası müzik üstadı Joe Hisaishi tarafından özel olarak ayarlandı. Kulaklık LHDC4.0 teknolojisiyle birlikte geliyor ve Hi-Res Audio Wireless Gold Label sertifikasyonuna sahip.

Oppo Enco X2, 38 dB/Pa mikrofon kurulumuna sahip. Kulaklıklar aktif gürültü önleme için üç çekirdekli bir gürültü azaltma çipine ve üç mikrofona sahip. Cihaz; akıllı gürültü engelleme, maks gürültü önleme, orta düzey gürültü önleme, hafif gürültü önleme, şeffaflık modu ve vokal geliştirme olmak üzere toplamda altı adet gürültü engelleme seçeneğine sahip.

Oppo Enco X2, aktif gürültü önlenme kapalıyken 9.5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre kutuyla birlikte 40 saate kadar çıkıyor.