Oppo Enco Free ve Enco W31 kulaklıkları tanıtıldı!

OPPO yeni nesil kablosuz kulaklıkları olan Enco Free ve Enco W31 modellerini tanıttı. Çinli şirket, tam kablosuz kulaklık pazarına iki ürün ile iddialı bir giriş yaptı.

Şirket, Çin’de büyük satış başarısı yakalayan OPPO Reno 3 Pro modelinin 4G destekli modelini de satışa sundu. OPPO’nun yeni akıllı telefonunu tanıttığı etkinlikte duyurduğu diğer ürünleri ise kablosuz kulaklıkları oldu.

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Oppo Enco Free

Oppo, yaklaşık iki ay önce yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro 5G ile birlikte “Oppo Enco Free” adını verdiği kablosuz kulaklık modelini de tanıtmıştı. Tasarımı itibarıyla Apple AirPods’a oldukça benzeyen kulaklık, buna rağmen kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor.

Enco Free, Bluetooth 5.0 ve Android ve iOS desteğinin yanı sıra çift manyetik devre ve daha iyi ses için bir FPC kolu bulunan 13.4 mm dinamik hoparlörlerle birlikte geliyor. Firma, Enco Free’nin stüdyo kalitesinde dinleme deneyimi sunduğunu iddia ediliyor. Kulaklıklar 4.6 gram ile rakiplerine yakın bir ağırlık sunuyor.

Enco Free, kulaklıklarla ve şarj kutusuyla toplam 25 saate kadar müzik keyfi sunacağını ifade ediyor. 31 Aralık’ta Çin’de satışa sunulan Oppo Enco Free, 7.990 rupi’lik bir fiyat etiketine sahip.

Oppo Enco W31

Enco W31 olarak isimlendirilen kulaklık uygun fiyatlı oluşu ile dikkat çekiyor. Android ve iOS sistemi ile tam uyumlu olarak çalışan kulaklık düşük gecikme süresi ile dikkat çekiyor. Kullanıcı içi yapısı ile kullanıcılara daha iyi bir ses deneyimi sunan model ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Oppo tarafından yapılan açıklamalara göre Enco W31, iki adet dahili yüksek hassasiyetli mikrofona ve çevresel gürültü engelleme algoritmasına da sahip. Farklı ses modlarında çalışabilen Enco W31, istenildiğinde yüksek bass imkanı da sağlıyor.

Oppo’nun bugün itibarıyla duyurduğu ve 6 Mart itibarıyla da Hindistan’da satışa sunacağı yeni kablosuz kulaklık modelinin fiyatı ise 4.499 rupi olarak belirlenmiş durumda.

Son olarak OPPO’nun tanıtmış olduğu kablosuz kulakların ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.