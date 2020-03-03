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Oppo Enco Free ve Enco W31 kulaklıkları tanıtıldı!
OPPO yeni nesil kablosuz kulaklıkları olan Enco Free ve Enco W31 modellerini tanıttı. Çinli şirket, tam kablosuz kulaklık pazarına iki ürün ile iddialı bir giriş yaptı.
Şirket, Çin’de büyük satış başarısı yakalayan OPPO Reno 3 Pro modelinin 4G destekli modelini de satışa sundu. OPPO’nun yeni akıllı telefonunu tanıttığı etkinlikte duyurduğu diğer ürünleri ise kablosuz kulaklıkları oldu.
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Oppo Enco Free
Oppo, yaklaşık iki ay önce yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro 5G ile birlikte “Oppo Enco Free” adını verdiği kablosuz kulaklık modelini de tanıtmıştı. Tasarımı itibarıyla Apple AirPods’a oldukça benzeyen kulaklık, buna rağmen kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor.
Enco Free, Bluetooth 5.0 ve Android ve iOS desteğinin yanı sıra çift manyetik devre ve daha iyi ses için bir FPC kolu bulunan 13.4 mm dinamik hoparlörlerle birlikte geliyor. Firma, Enco Free’nin stüdyo kalitesinde dinleme deneyimi sunduğunu iddia ediliyor. Kulaklıklar 4.6 gram ile rakiplerine yakın bir ağırlık sunuyor.
Enco Free, kulaklıklarla ve şarj kutusuyla toplam 25 saate kadar müzik keyfi sunacağını ifade ediyor. 31 Aralık’ta Çin’de satışa sunulan Oppo Enco Free, 7.990 rupi’lik bir fiyat etiketine sahip.
Oppo Enco W31
Enco W31 olarak isimlendirilen kulaklık uygun fiyatlı oluşu ile dikkat çekiyor. Android ve iOS sistemi ile tam uyumlu olarak çalışan kulaklık düşük gecikme süresi ile dikkat çekiyor. Kullanıcı içi yapısı ile kullanıcılara daha iyi bir ses deneyimi sunan model ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Oppo tarafından yapılan açıklamalara göre Enco W31, iki adet dahili yüksek hassasiyetli mikrofona ve çevresel gürültü engelleme algoritmasına da sahip. Farklı ses modlarında çalışabilen Enco W31, istenildiğinde yüksek bass imkanı da sağlıyor.
Oppo’nun bugün itibarıyla duyurduğu ve 6 Mart itibarıyla da Hindistan’da satışa sunacağı yeni kablosuz kulaklık modelinin fiyatı ise 4.499 rupi olarak belirlenmiş durumda.
Son olarak OPPO’nun tanıtmış olduğu kablosuz kulakların ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.
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Anker Soundcore Life Q10 Bluetooth kulaklık incelemesi
Anker Soundcore Life Q10 modeli fiyatının çok üstünde bir kaliteye ve performansa sahip. Hatta bizce giriş sınıfında fiyatlandırılmış ama aslında üst düzey bir kulaklık. Gelin neden böyle düşündüğümüzü açıklayalım.
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Anker Soundcore Life Q10 neden bu kadar iyi?
- Cihaz Hi-Res Audio yani yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına sahip. Bu sertifikaya sahip ürünler genelde markaların üst sınıf kulaklıkları oluyorlar. Anker burada Life Q10 modeli için bu sertifikayı alabilmiş. Ses kalitesine baktığınız zaman da gerçekten bu sertifikayı hak ettiğini anlıyorsunuz zaten.
- Pil ömrü çok başarılı. Anker cihazın tam şarjda 60 saatlik kullanım süresi sunabileceğini söylüyor. Fakat 60 saatlik kullanım süresine erişmek için cihazı %60 ses seviyesinde Bass Up modu kapalıyken kullanmanız gerektiğini belirtmişler. Biz 60 saatlik kullanım süresini yakalayamadık. Peki teorik veri bir yana pratikteki kullanım değeri kaç saat derseniz bizim kullanımımızda 40-45 saatlik kullanım süresini cihaz rahatça çıkardı. Biz bu değerlere ulaşırken sesi yüksek seviyelerde kullandığımızı ve Bass Up modunu sık sık açtığımızı da belirtelim. Özetle cihazın pil ömrü müthiş.
- Anker Soundcore Life Q10 ağır olmasına rağmen konforlu. Kulaklık pedleri yumuşacık ve kulağı iyi sarıyor. Bu aynı zamanda güzel bir yalıtım sağlıyor. Fakat spor için kullanacaksanız tavsiye etmem çünkü içindeki büyük bataryalardan dolayı cihaz biraz ağır. Bu da spor kullanımlarında rahatsızlık veriyor.
- Bluetooth 5.0 desteği olması ses senkronizasyonu ve kopmaların önüne geçmenizi sağlıyor. Üst seviye kulaklıklarda bile az görülen bir özellik olması cihazı bir adım daha öne çıkarıyor
- Anker 5 dakikalık hızlı şarjla cihazı 5 saat kullanabileceğinizi belirtiyor ama bizce bu veri çok tutarlı olmamakla beraber cihaz 5 dakikalık hızlı şarjla 90 dakika civarında bir kullanım sunuyor ve bu da gayet iyi bir veri.
- USB Type-C desteği ve Aux desteği. Giriş seviye kulaklıklarda genelde Micro USB desteği görürüz ve 3.5 mm desteği göremeyiz fakat Anker burada ikisini de kullanıcılara sunmuş.
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Cihaz tam bir bass canavarı!
- Gelelim Anker Soundcore Life Q10 için en önemli özelliğe; “Bass”. Evet yanlış duymadınız cihaz tam bir bass canavarı. 40 mm’lik sürücüler aşırı doygun basslara sahip. Eğer yoğun basslardan hoşlanıyorsanız bu cihaz tam da size göre. Bass Up modunu aktif etmeseniz bile standart haldeki basslar çok iyi. Bass Up modunu aktif ederseniz tizler ve midler biraz altta kalıyor; ama bassların tadına doya doya varabiliyorsunuz. Hatta biz cihazın bass konusundaki tam kabiliyetini görebilmek için bass ağırlıklı şarkıları Bass Up modu açıkken, ekolayzerda bassları en üst düzeye alıp sesi de sonuna kadar açarak denedik. Sonuç inanılmazdı; cihaz tam bir subwoofer gibi kafanızda titriyor ve adeta beyninizin içini basslarla titretiyor diyebilirim. Evet bass, bass ve bass bu cihazın en önemli 3 özelliği.
- Fiyat konusunda ise cihazın fiyatı sunduğu özelliklerin yanında gerçekten çok uygun. İndirim dönemlerinde 200 TL bandına inebiliyor. Cihazı 200 – 300 TL aralığında indirimli olarak yakalarsanız ve bass seviyorsanız mutlaka alın. Normal dönemlerde ise 300 – 450 TL aralığında bulunuyor. Bu özeliklere sahip bir cihaz için 1000 TL civarında bir bütçe ayırmanız gerektiğini söyleyebilirim. Anker Soundcore Life Q10 fiyat ve performans oranı olarak mükemmel bir konumda. Bizim cihaza puanımız 10 üzerinden 9 puan.
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Hareket edebilen, gece görüşlü güvenlik kamerası: TP-Link Tapo C200
TP-Link Tapo C200 inceleme videomuzda, pan/tilt özelliğine sahip akıllı güvenlik kamerasını inceledik.
TP-Link Tapo C200 inceleme
Ürünün kurulum aşaması oldukça basit. Zira tek yapmanız gereken kamerayı fişe takmak ve Tapo uygulaması üzerinden bağlantıyı gerçekleştirmek. Bu aşamadan sonra ürün kullanıma hazır hale geliyor.
Ev güvenliği, çocuğunuzu veya evcil hayvanınızı izleme gibi ihtiyaçlar için üretilen model, bugün yaklaşık 250 TL fiyatla satılıyor. Modelin en önemli özelliklerinden biri, uygulama üzerinden pan ve tilt hareketlerini yapabiliyor olması. Bu sayede uygulama üzerinden kameranın baktığı açığı sağa ve sola değiştirebildiğiniz gibi aşağı veya yukarı da hareket ettirebiliyorsunuz. Ayrıca üzerinde hem mikrofon hem de hoparlör bulunduğundan, görüntünün yanı sıra sesli iletişim de kurabiliyor.
TP-Link Tapo C200, Full HD görüntü sağlayabilen kamerasıyla bugüne kadar gördüğümüz ev güvenlik kamerası modelleri arasında en başarılı görüntü veren modellerden bir tanesi. Ayrıca gece görüşü özelliği sayesinde, tamamen karanlık bir ortamı bile çok net görebiliyorsunuz. Tabii ki uygulama üzerinden hareket algılama özelliğini devreye sokarak, hareket algılandığında telefonunuza uyarı gelmesini sağlayabiliyorsunuz.
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Mobil oyuncu kulaklığı nedir?
Oyuncu kulaklıkları son dönemlerin en popüler ve özellikle espor dünyasının gelişmesiyle profesyonel oyuncuların en önemli odağı haline geldi. PC ve konsol kanadında önem arz eden ekipmanlardan olan kulaklık mobil oyunculukta da dikkat çekici bir noktaya taşınıyor. Peki mobil oyuncu kulaklıkları ne kadar gerekli? Ya da gerekli mi? Cevabını bu yazımızda veriyoruz.
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Oyuncu kulaklığı nedir?
İlk olarak bu sorudan başlayalım. Nedir bu oyuncu kulaklıkları? Oyuncu kulaklığı dediğimiz kulaklıkların normal kulaklıklardan farkı elbette sadece tasarım değil. İlk bakışta tasarımlarıyla dikkat çeken bu kulaklık modelleri, iki önemli noktada birleşiyorlar. Bunlardan ilki stereo, yani çevresel ses desteği.
Bir oyuncunun en önemli noktası duyduğu sesleri tam olarak nereden geldiğini hissetmek olduğu için ya yazılımsal ya da donanımsal olarak çevresel 7.1 ses desteği sunarlar. Bu sayede oyuncuların savaş oyunlarında düşmanın ayak seslerini ve ateş edildiğinde silahın nereden patladığını anlayabilir. Ülkemizde “ses kasmak” olarak geçen bu deneyimi en doğru olarak oyuncu kulaklık modellerinde fark edebilirsiniz.
Bir diğer nokta ise mikrofon kalitesi. Normal bilgisayar kulaklıklarında sadece Skype vb. platformlardan görüşme yapılması önemli olduğu için mikrofonları fazla kaliteli olmaz. Ancak oyuncu kulaklıklarında ses kadar takım içi konuşmalar da önem arz ettiği için mikrofonlar da kaliteli hatta gürültü engelleme destekli olmalıdır. Çünkü bir espor karşılaşmasında hem turnuva alanının hem de sunucunun gürültüsü içerisinde takım arkadaşlarını rahat duyabilmeli ve aynı zamanda senin sesinin de anlaşılabilir olarak iletilmesi gerekir. Bu nedenle belki de en büyük fark mikrofonlar olabiliyor.
Peki ya mobil oyuncu kulaklığı?
Son dönemde mobil camiada da espor algısı iyice arttığı için telefonda profesyonel olarak espor ile uğraşan oyuncu kulaklıkları da önemli olmaya başladı. Teknik olarak 3.5 mm kulaklık girişine sahip tüm kulaklıklar mobil dünya için de uygun olsa da tamamen akıllı telefonlara yönelik üretilen ve genellikle kulak içi tarzında olan kulaklıklar bulunuyor. Buna en güzel örnek ise ROG Cetra Core.
ROG Cetra Core özellikleri
ROG Cetra Core hali hazırda Asus’un oyunculara yönelik markası olan Republic of Gamers’ın mobil oyunculara özel ikinci kulaklığı. ROG Cetra adındaki ilk modeli USB Tip C bağlantısını kullanırken, ROG Cetra Core ise 3,5 mm ile geliyor. Bu sayede kullanıcı olanağı da genişlemiş oluyor.
10 mm’lik Asus Essence sürücülerine sahip olan kulaklık mobil odaklı olsa da PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch gibi platformlara da fazlasıyla uygun bir durumda. Yani oyuncu olup kulak içi kulaklık isteyenler için ideal konumda.
20-40 kHz arasında geniş bir frekans aralığı sunan Cetra Core, oyundaki her detayı duyabilirsiniz. Bağlantı noktasını dik yerine köşeli yaparak mobil oyunculukta konforlu bir kullanım vadeden ürün kaliteli bir mikrofona da sahip. Taşıma çantası ve kulak tipinize göre değişen silikon ve hafızalı köpük kulak pedlerine sahip olan ROG Cetra Core, kulak kanatçıkları ile de kulağınızı tam olarak salmak adına tasarlanmış.
Genel olarak baktığımızda mobil oyun meraklıları için bu tarz oyuncu kulaklıkları iyi tercih olarak görünüyor. Müzik deneyiminde de bass ağırlıklı severler için çok sevilebilecek olan Cetra Core PUBG ve COD Mobile başta olmak üzere birçok oyundaki ses deneyiminizi farklı bir seviyeye taşıyabilir.
Sonuç olarak mobil oyunculuk da önemli yerlere gelmeye devam ettikçe bu tarz ürünlerin devamını göreceğiz. ROG Cetra Core mobil oyuncular için ideal yapıda diyebiliriz. Ancak ekstra özellik olarak gürültü engelleme isterseniz ROG Cetra modelini tercih edebilirsiniz.