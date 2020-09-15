Akıllı Telefonlar
Oppo, ColorOS 11 beta sürümünün dağıtımına başladı
Oppo, Android 11 tabanlı arayüzü ColorOS 11‘i bugün itibarıyla 28 farklı Oppo modeline sunmaya başlıyor.
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Oppo, ColorOS 11 ile hangi özellikleri sunacak?
Google geçtiğimiz hafta Pixel telefonlara Android 11‘i dağıtmaya başlamıştı. Hemen ardından, Pixel dışındaki bazı telefonlar için beta ve ön izleme sürümleri sunulmuştu. Oppo ise Android 11 tabanlı yeni arayüzü ColorOS 11‘in dağıtımına bugün itibarıyla başlıyor.
Oppo, ColorOS 11 güncellemesi ile Çin‘deki telefonlarda kullanılan ve birçok kişi tarafından “ağır” olarak nitelendirilen arayüzden tamamen arınarak, geleneksel Android çizgisine yaklaşıyor diyebiliriz.
Temel Android özelliklerinin yanı sıra, Oppo kendine has birçok özellik eklemiş durumda. ColorOS 11 ile birlikte kullanıcılara birçok yetki verilecek. Örnek vermek gerekirse; ikonların şeklini değiştirebilme ve her zaman açık ekran tasarımları oluşturabilme. Önemli özelliklerden biri de, karanlık modu üç farklı tonda kullanabilme ve gün içinde bu üç farklı ton arasında geçiş yapabilme.
Oppo‘nun Google ile birlikte geliştirdiği bir özellikten bahsedelim. Üç parmağınızı aşağı yönde ilerleterek ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Oppo kullanıcıları bu sayede tek hamlede ekran görüntüsü alabilecekler. Bu yeni bir özellik değil fakat ColorOS 11‘in Google Lens uygulaması ile eş zamanlı olarak bu ekran görüntüsünü farklı dillere çevirebildiğini de ekleyelim.
Yeni pil tasarruf modları, performans optimizasyonları, gizlilik ile ilgili bazı iyileştirmeler ise göze çarpan diğer yenilikler.
Model bazlı güncelleme takvimi
Oppo‘nun ColorOS 11‘i çok hızlı bir şekilde kullanıcılarına sunacak olması oldukça sevindirici bir gelişme. Öyle ki, bugün itibarıyla Find X2 serisi cihazlara dağıtılmaya başlanacak.
28 model için paylaşılan güncelleme takvimi şu şekilde;
Final sürümünün de kısa bir süre içinde dağıtılmaya başlanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm, yeni bir amiral gemisi çip üzerinde çalışıyor!
Chian tarafından yayınlanan rapora göre Qualcomm, Snapdragon 865 benzeri yeni bir amiral gemisi yonga seti üzerinde çalışıyor. DigitalChatStation tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni yonga seti 7 nm üretim sürecinden geçecek. Ayrıca yonga setlerinde Cortex-A77 ve Cortex-A55 çekirdekleri kullanılacak.
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Yeni Qualcomm yonga seti nasıl bir performans gösterecek?
Sızdırıldığı söylenen bilgilere göre Qualcomm‘un yeni yonga seti, Snapdragon 865+‘tan daha iyi bir performansa sahip olacak. Fakat Snapdragon 875’ten daha düşük bir performans verecek. Bu çipin Snapdragon 875 olmadığına ise kesin gözüyle bakılıyor. Snapdragon 875, 5 nm üretim sürecinden geçecek ve hem performans hem de verimlilik açısından üst segment bir yonga seti olacak. Şu anlık bu yeni çip ile ilgili bilinenler bunlar.
Qualcomm Snapdragon 875 yonga setine gelecek olursak, yonga setinin geliştirme kodu SM8350 olacak. Snapdragon 875, 5 nm üretim sürecinden geçecek ve performans tarafında önemli bir atılım gerçekleştirecek. Bu yonga setinin işlemcisinin kod adı “Lahaina” olarak adlandırılacak.
Bazı kaynaklar SM8350 ve SM8350AB olmak üzere iki farklı yonga seti modeli olacağını gösteriyor. Hatta bu çiplerin dahili kodunun “Lahaina” ve “Lahaina Pro” olacağı belirtiliyor. Buna ek olarak bu iki model 5 nm ile üretilse bile CPU mimarisinde bazı farklılıklar gösterebilirler. Pro olan modelde Cortex-X1 büyük çekirdeği kullanılırken taban modelde Cortex-A78 çekirdeği kullanılabilir. Yeni nesil Snapdragon işlemcilerde GPU tarafında da önemli sıçramalar olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia, yeni telefonlarının tanıtım tarihini açıkladı
HMD Global bünyesinde faaliyet gösteren Nokia, yeni Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 modellerini tanıtması beklenen etkinliğin tarihini açıkladı.
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Nokia’nın sahibi HMD Global, 22 Eylül’de yeni akıllı telefonlarını tanıtmak için bir etkinlik düzenleyecek. HMD Global’in internet üzerinden yapacağı bu etkinliğin ‘yeni telefonlar’a ev sahipliği yapacağını kesin olarak biliyoruz; ancak hangi telefonlar olacağı ise kağıt üstünde belirsizliğini koruyor.
Ama Nokia’nın rakiplerine göre fazla ürün yelpazesine sahip olmadığını düşünürsek, uzun süredir de beklenmekte olan Nokia’nın 3.4 ve 2.4 modellerinin söz konusu etkinlik kapsamında görücüye çıkacağını söyleyebiliriz. Ayrıca HMD Global’in paylaştığı afişte birden fazla telefondan bahsedilmesi de bu ihtimalin kuvvetini artırıyor.
Nokia 2.4 ne özelliklere sahip olacak?
Nokia’nın yeni akıllı telefonlarıyla alakalı sızıntılar oldukça az olsa da, geçtiğimiz haftalarda bizim de haberlerimize konu olan belli başlı özellikler ortaya çıkmıştı. İlk olarak Nokia’nın 2.4 modeliyle ilgili bilinen özelliklerden bahsedelim. Bu akıllı telefonun beyninde MediaTek’in Helio P22 yonga setinin yer alması bekleniyor. Ayrıca 3 GB dahili hafızaya ve 64 GB RAM’e sahip olan bu cihazın, bataryası ise 4.500 mAh boyutunda olacak.
Cihazın arka tarafında, selefi Nokia 2.3′te olduğu gibi 13 MP + 2 MP çift kamera; ön tarafında ise 5 MP selfie kamerasıyla kullanıcılara sunulması bekleniyor. Nokia 2.4 modelinin ekranı ise 6.5 inç boyutunda olacak.
Nokia’nın 3.4 modeli ne özelliklere sahip olacak?
Nokia 3.4′le alakalı sızıntılar nispeten daha detaylı bilgiler içeriyor. Cihazın arka tarafında dairesel formda bir üçlü kamera dizilimi ve parmak izi tarayıcı bulunacak. Sol tarafında ise güç ve ses düğmelerinin yanı sıra, bir adet de özel Google Asistan tuşu olması bekleniyor.
Nokia 3.4 modelinin ekranı 6.52 inçlik ekranı 20:9 oranında olacak. Bu ekrana da 720 × 1.600 piksel değerindeki HD+ çözünürlüğün eşlik ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ek olarak 3 GB RAM ve 32 / 64 GB dahili hafızaya sahip olan telefona Snapdragon 460 yonga seti güç verecek.
Diğer taraftan telefon, arkasında 13 MP + 5 MP + 2 MP; önünde ise 8 MP’lik kameralarıyla sahibine fotoğrafçılık yeteneklerini sergileyecek. Nokia 3.4′ün 4.000 mAh büyüklüğündeki bataryasının 10W hızlı şarj desteğiyle besleneceğini ve bir adet de kulaklık girişi barındıracağını ekleyelim.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9i uygun fiyatıyla tanıtıldı!
Xiaomi’nin alt markası Redmi, yeni bütçe dostu telefonunu tanıttı. Aslında Redmi 9i, bu ay başında Hindistan’da satışa çıkan Redmi 9A modelinin daha yüksek bellek ve depolama barındıran versiyou. Xiaomi farklı isimlendirme politikasını sürdürüyor.
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Redmi 9i özellikleri
Redmi 9i’nin en dikkat çeken özelliği tabi ki uygun fiyatı. Ancak başka dikkat çeken detaylar da mevcut. Telefon, giriş seviyesi telefonlardan alışık olduğumuz bir tasarıma sahip. Kenar çerçeveleri oldukça inceyken görece daha kalın bir alt çerçeve bulunuyor. 5Mp ön kamera için de çentikli bir tasarım kullanılmış. 6.53 inç boyutlu IPS LCD ekran, 720×1600 piksel HD+ çözünürlüğe sahip. Arka tarafta ise, 13 Mp tekli kamera ve ona eşlik eden flaş tercih edilmiş.
Redmi 9i, gücünü MediaTek Helio G25 işlemcisinden alıyor. Telefon, 4 GB RAM ile 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle birlikte geliyor. Batarya tarafında 5000 mAh boyutunda oldukça büyük bir çözüm kullanıcılara sunulmuş. HD+ ekranla birlikte çok uzun kullanım sürelerine ulaşmak mümkün gözüküyor. Micro USB portuyla birlikte 10W şarj desteği mevcut. Üst seviye özellikler barındıran bir telefon olmasa da 100 euronun altında oldukça uygun bir fiyata satışa çıktı. Ancak 200 euro altı telefonlar için getirilen düzenleme dolayısıyla bu telefonu ülkemizde göremeyebiliriz. Türkiye’ye gelse bile cazibesini kaybedecektir.