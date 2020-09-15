Oppo, ColorOS 11 beta sürümünün dağıtımına başladı

Oppo, Android 11 tabanlı arayüzü ColorOS 11‘i bugün itibarıyla 28 farklı Oppo modeline sunmaya başlıyor.

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Oppo, ColorOS 11 ile hangi özellikleri sunacak?

Google geçtiğimiz hafta Pixel telefonlara Android 11‘i dağıtmaya başlamıştı. Hemen ardından, Pixel dışındaki bazı telefonlar için beta ve ön izleme sürümleri sunulmuştu. Oppo ise Android 11 tabanlı yeni arayüzü ColorOS 11‘in dağıtımına bugün itibarıyla başlıyor.

Oppo, ColorOS 11 güncellemesi ile Çin‘deki telefonlarda kullanılan ve birçok kişi tarafından “ağır” olarak nitelendirilen arayüzden tamamen arınarak, geleneksel Android çizgisine yaklaşıyor diyebiliriz.

Temel Android özelliklerinin yanı sıra, Oppo kendine has birçok özellik eklemiş durumda. ColorOS 11 ile birlikte kullanıcılara birçok yetki verilecek. Örnek vermek gerekirse; ikonların şeklini değiştirebilme ve her zaman açık ekran tasarımları oluşturabilme. Önemli özelliklerden biri de, karanlık modu üç farklı tonda kullanabilme ve gün içinde bu üç farklı ton arasında geçiş yapabilme.

Oppo‘nun Google ile birlikte geliştirdiği bir özellikten bahsedelim. Üç parmağınızı aşağı yönde ilerleterek ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Oppo kullanıcıları bu sayede tek hamlede ekran görüntüsü alabilecekler. Bu yeni bir özellik değil fakat ColorOS 11‘in Google Lens uygulaması ile eş zamanlı olarak bu ekran görüntüsünü farklı dillere çevirebildiğini de ekleyelim.



Yeni pil tasarruf modları, performans optimizasyonları, gizlilik ile ilgili bazı iyileştirmeler ise göze çarpan diğer yenilikler.

Model bazlı güncelleme takvimi

Oppo‘nun ColorOS 11‘i çok hızlı bir şekilde kullanıcılarına sunacak olması oldukça sevindirici bir gelişme. Öyle ki, bugün itibarıyla Find X2 serisi cihazlara dağıtılmaya başlanacak.

28 model için paylaşılan güncelleme takvimi şu şekilde;



Final sürümünün de kısa bir süre içinde dağıtılmaya başlanması bekleniyor.